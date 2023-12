VfB Stuttgart – Borussia Dortmund live im Free-TV und Stream: Infos zur DFB-Pokal-Übertragung

Achtelfinale im DFB-Pokal 23/24: VfB Stuttgart – Borussia Dortmund. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit sowie zur Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

Der DFB-Pokal erfreut sich bei den Fußball-Fans bereits seit 1935 größter Beliebtheit, und nichts deutet im Moment darauf hin, dass das in der Saison 2023/2024 anders werden könnte. Im Gegenteil: Das frühe Rausfliegen von Bundesligisten wie Bayern München, 1. FC Köln, Mainz 05, RB Leipzig, TSG Hoffenheim, SC Freiburg, FC Augsburg, Werder Bremen, 1. FC Heidenheim, Darmstadt 98, Union Berlin und VfL Bochum gegen deutlich schwächer eingestufte Teams aus tieferen Liga-Etagen haben bei vielen Fans und Medien markante Anzeichen von Schadenfreude zutage gefördert.

Das Achtelfinale steht ins Haus, unter anderem mit der Begegnung VfB Stuttgart gegen den BVB. Hier kommen für Sie alle Infos zu dem Match.

VfB Stuttgart – BVB im DFB-Pokal 2023/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß im Achtelfinale?

Das Spiel zwischen VfB Stuttgart und Borussia Dortmund

findet laut DFB-Pokal-Spielplan am Mittwoch, 6. Dezember 2023, statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr in der Stuttgarter MHPArena.

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Übertragung vom DFB-Pokal 2023/24 findet hauptsächlich im Pay-TV statt - lediglich 15 Matches liefern ARD und ZDF im Free-TV. Aber: Die Partie zwischen VfB Stuttgart und Borussia Dortmund gehört dazu! Sie wird außer auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW auch vom ZDF als Free-TV-Übertragung und kostenloser Stream angeboten.

Alle Infos zur Übertragung finden Sie hier im Überblick:

Spiel: VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund , Achtelfinale im DFB-Pokal 2023/24

gegen , Achtelfinale im DFB-Pokal 2023/24 Datum: Mittwoch, 6. Dezember 2023

Mittwoch, 6. Dezember 2023 Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: MHPArena, Stuttgart

MHPArena, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: ZDF, WOW

DFB-Pokal 2023/24, Achtelfinale: VfB Stuttgart gegen BVB - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Es gibt eine Übertragung im Free-TV und Sie möchten trotzdem nicht ständig wie gebannt am Bewegtbild kleben? Bitte sehr: Hier kommt eine elegante, rein textliche Lösung für Sie. Unser Live-Ticker bietet Ihnen beim Match zwischen den württembergischen Schwaben und den Männern aus dem Pott den gleichen vollen Durchblick. Das Datencenter liefert Ihnen buchstäblich jede Info zum Spiel auf Ihren heimischen Schirm. Sie kriegen alles mit - Tore, sämtliche Elfmeter, Karten jeglicher Farbschattierung oder die Spielerwechsel.

Übertragung des DFB-Pokals 2023/2024: Welche Spiele laufen live auf Sky oder im Free-TV bei ZDF und ARD?

Alle Übertragungsrechte im aktuellen DFB-Pokal hat der Pay-TV-Sender Sky sich gesichert - nur 15 Begegnungen laufen zeitgleich bei ARD und ZDF im Free-TV - unter anderem diese Begegnung zwischen Stuttgart und Dortmund. Später im Turniers laufen allerdings immer mehr Spiele auch im Free-TV. Die Big Two bringen beide Halbfinals und selbstverständlich auch das Finale, das für den 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion auf dem Plan steht.

VfB Stuttgart und Borussia Dortmund: Die Bilanz

Das Portal fussballdaten.de hat uns diese Fakten & Zahlen zu den beiden Teams geliefert: Satte 117 Spiele stehen in der Chronik, 44 Mal haben die Stuttgarter gewonnen. Der BVB hat ein nur unwesentlich besseres Ergebnis: 48 Siege sind in den Annalen der Dortmunder verzeichnet. Es gab also 25 Unentschieden. Das Torverhältnis stellt sich ebenfalls einigermaßen ausgeglichen dar - 206:190 für den BVB. Von einem David-vs.-Goliath-Treffen kann also in diesem Pokalmatch kaum die Rede sein - da kämpfen wohl eher zwei Teams auf Augenhöhe.