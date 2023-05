Bundesliga Relegation 2023: VfB Suttgart - HSV live im Free-TV und Stream

Der VfB Stuttgart muss mit dem HSV um seinen Platz in der Bundesliga kämpfen. Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung der Bundesliga Relegation 2023 im TV und Stream.

Die Bundesliga-Saison 22/23 ist gelaufen. Für einige Vereine bedeutet das den sicheren Abstieg in die zweite Liga. Für den VfB Stuttgart ist diese Entscheidung hingegen noch nicht gefallen. In zwei Relegationsspielen tritt der Verein gegen den Drittplatzierten der 2. Fußball-Bundesliga an. In diesen Spielen entscheidet sich, ob der Verein auch in der nächsten Saison noch in der Oberklasse spielen darf oder nicht.

Beim Drittplatzierten der 2. Bundesliga handelt es sich dieses Mal um den HSV. Dieser hat sein letztes Spiel der Saison zwar gewonnen, ist aber dennoch knapp an einem der beiden Spitzenplätze der Tabelle vorbeigeschrammt. Am anderen Ende der Tabelle muss nun der 16. Platzierte Arminia Bielefeld in der Relegation zur 2. Liga um seinen Platz in der zweithöchsten Klasse des deutschen Fußballs kämpfen.

VfB Stuttgart gegen den HSV: Termin und Uhrzeit der Relegationsspiele 2023

Nach dem nervenaufreibenden Ende der Bundesliga-Saison steht nun für die Fans des VfB Stuttgart noch eine letzte Zitterpartie bevor. Während sich die Bayern (wieder einmal) als Meister feiern lassen, müssen sich die Stuttgarter in den Relegationsspielen noch gegen den Hamburger SV bewähren. Das erste Spiel findet am 1. Juni, das zweite am 5. Juni statt. Damit bleibt den Vereinen kaum Zeit, sich auf die Bundesliga Relegation vorzubereiten. Anstoß ist jeweils um 20.45 Uhr.

Hinspiel: 1. Juni, 20.45 Uhr

1. Juni, 20.45 Uhr Rückspiel: 5. Juni, 20.45 Uhr

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Das erste Heimspiel geht an den VfB, der seinen Platz in der Bundesliga verteidigt. Gespielt wird in der Mercedes-Benz-Arena, das Rückspiel findet dann im Volksparkstadion des HSV statt.

Relegation zur Bundesliga 2023: Übertragung des Spiels VfB Stuttgart vs. HSV im Free-TV und Stream

Im Gegensatz zu so vielen anderen wichtigen Fußballspielen ist die Relegation zur Bundesliga 2023 live im Free-TV zu sehen. Die Übertragung des Hin- und Rückspiels übernimmt der Privatsender Sat.1. Die Übertragung beginnt hier schon etwa eine halbe Stunde vor Anpfiff um 20.15 Uhr.

Daneben gibt es sogar noch mehrere weitere kostenlose Möglichkeiten, das Spiel zu sehen. Auch die Streaming-Plattform Joyn zeigt das Spiel VfB Stuttgart vs. HSV live. Wer auf einen anderen Stream ausweichen möchte, der kann sich stattdessen auch für den Live-Stream auf ran.de entscheiden.

Spiel: VfB Stuttgart gegen HSV , Relegation zur Bundesliga 2023

gegen , zur 2023 Hinspiel: Donnerstag, 1. Juni 2023

Donnerstag, 1. Juni 2023 Rückspiel: Montag, 5. Juni 2023

Montag, 5. Juni 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Gratis-Stream: Joyn , ran.de

VfB Stuttgart - HSV: Die Bundesliga Relegation 2023 im Live-Ticker

Nicht jeder hat Donnerstag- und Montagabend Zeit, sich das Spiel im Fernsehen oder im Stream anzusehen. Unser Live-Ticker zur Bundesliga Relegation 2023 bietet dafür die Lösung. Wie schon bei den regulären Spielen der Bundesliga-Saison bietet der Live-Ticker auch für die Relegationsspiele alle wichtigen Infos rund um Spielverlauf und Ergebnisse.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

VfB Stuttgart gegen den HSV: Bilanz der Partie

Für beide Vereinen handelt es sich nicht um den ersten Auf- bzw. Abstiegskampf. Da beide Mannschaften schon oft in der 1. und 2. Bundesliga gespielt haben, sind sie auch schon entsprechend häufig aufeinandergetroffen. Insgesamt haben der VfB Stuttgart und der Hamburger SV 116 Spiele gegeneinander gespielt, von denen beide laut fussballdaten.de genau 46 gewonnen haben. Die bisherige Bilanz der Partie scheint also auf ein spannendes Relegationsspiel hinzudeuten.