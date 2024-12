VfB Stuttgart - Young Boys Bern live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Der VfB Stuttgart spielt derzeit bereits die fünfte Saison in Folge in der Bundesliga. Wenn es in der Vergangenheit dazu kam, dass der Verein in die zweite Liga abgerutscht ist, haben die Stuttgarter es stets geschafft, sich nach einer Saison wieder nach oben zu kicken. Der Kader rund um Trainer Sebastian Hoeneß ist aktuell etwa 313,73 Millionen Euro wert und damit deutlich mehr als die Konkurrenz aus Bern. Pokale wie den DFB-Pokal konnte Stuttgart schon gewinnen, diese Siege liegen aber in der Vergangenheit. In der Champions League konnte der VfB bisher nicht mehr als das Achtelfinale erreichen. Ob das Team diese Leistung in dieser Saison toppen kann, wird sich zeigen. Dafür gilt es zunächst, sich gegen Bern zu beweisen.

Der BSC Young Boys Bern ist ein Verein aus der Schweiz. Dort spielt die Mannschaft aktuell in der Super League, welche die höchste Fußballliga des Landes ist. Die letzten fünf Spiele liefen für das Team rund um Trainer Joël Magnin recht gut. Der BSC konnte davon 3 Spiele für sich entscheiden, eine Partie fiel unentschieden aus und lediglich ein Match haben sie verloren. Der Berner Kader ist mit etwa 65,50 Millionen deutlich weniger wert als der Stuttgarter Kader. Bisher konnte sich Young Boys Bern noch nicht in der Champions League beweisen. Die erste Hürde ist damit also das Spiel gegen den VfB Stuttgart.

Wann findet das Match zwischen Stuttgart und Bern statt? Wo wird die Partie übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern in der Champions League: Termin und Anstoß

Dem Spielplan der Champions League 24/25 nach findet die Partie zwischen Stuttgart und Bern am 11. Dezember 2024 statt. Anstoß des Spiels ist am Abend um 21 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.

Stuttgart - Bern live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragungsrechte der Champions League Saison 24/25 haben sich die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime gesichert. Im Free-TV wird bis auf das Finale also kein Spiel gezeigt. Wenn Sie also das Match zwischen Stuttgart und Bern sehen wollen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN. Für diese Partie hat der Anbieter nämlich die Exklusivrechte. Ein Abo bei DAZN kostet aktuell 34,99 Euro pro Monat.

Hier finden Sie noch einmal alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: VfB Stuttgart - BSC Young Boys Bern, Champions League Ligaphase, 6. Spieltag

Datum : 11. Dezember 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: MHP-Arena, Stuttgart

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

VfB Stuttgart - Young Boys Bern in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut der Seite fußballdaten.de sind sich Stuttgart und Bern erst zweimal auf dem Rasen begegnet. Beide Spiele fanden im Rahmen der Europa League statt. Dabei gewann Stuttgart eine Partie und Bern das andere Match. Daran ist also schwer abzulesen, wer den Vorteil hat. Als weiteren Faktor kann man den Kaderwert betrachten. Wie bereits erwähnt, ist Berns Kader etwas mehr als 65 Millionen Euro wert, Stuttgarts Kader hingegen 313 Millionen Euro und damit deutlich mehr. So könnte man sagen, dass der VfB mit einem Vorteil in das Champions League Match am 11. Dezember 2024 geht.