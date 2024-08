VfV 06 Hildesheim - SV Elversberg live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

In der ersten Runde des DFB-Pokals 24/25 bekommen es der VfV 06 Hildesheim und der SV Elversberg miteinander zu tun. Der VfV spielt derzeit in der Oberliga Niedersachsen, der SV Elversberg tritt in der 2. Bundesliga an. Somit spielen mit den beiden Mannschaften ein Fünftligist und ein Zweitligist gegeneinander. Im Pokalwettbewerb ist es jedoch völlig normal, dass Spiele zwischen Teams aus unterschiedlichen Ligen ausgetragen werden.

Die Hildesheimer werden derzeit von Marcel Hartmann Björn Kollecker trainiert, die somit ein Trainergespann bilden, während beim SV Elversberg Horst Steffen das Amt des Cheftrainers innehat. Der Zweitligist ist achtmaliger Sieger des Landespokals Saarland, zweimaliger Meister der Regionalliga Südwest sowie Drittliga-Meister. Derweil konnte der VfV einmal den Landespokal Niedersachsen im Amateurbereich gewinnen.

Wann findet das Pokalspiel in der ersten Runde zwischen dem VfV 06 Hildesheim und dem SV Elversberg statt? Wie sieht es mit der Live-Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie alle wichtigen Infos zum Spiel haben wir hier für Sie zusammengefasst.

VfV 06 Hildesheim - SV Elversberg im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Ein Blick in den Spielplan des DFB-Pokals 24/25 verrät: Das Pokalspiel zwischen dem VfV Hildesheim und dem SV Elversberg findet am Sonntag, dem 18. August 2024 statt. Der Anstoß erfolgt planmäßig um 15.30 Uhr. Gespielt wird Friedrich-Ebert-Stadion in Hildesheim. Die Heimspielstätte des VfV bietet Platz für rund 10.000 Zuschauer.

Hildesheim gegen Elversberg live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 obliegt überwiegend dem Pay-TV-Sender Sky. Im Free-TV werden hingegen nur wenige Partien übertragen, insgesamt fünfzehn an der Zahl. Gezeigt werden diese Spiele im Programm der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. All Diejenigen, die auf kein Pokalspiel verzichten möchten, werden sich dafür wohl ein Sky-Abo zulegen müssen. Derzeit ist das Sport-Paket ab 25 Euro pro Monat zu haben. Unter den Spielen, die im Free-TV übertragen werden, sind beide Halbfinals und das Finale am 24. Mai 2025, nicht aber die Begegnung zwischen Hildesheim und Elversberg. Diese gibt es stattdessen exklusiv bei Sky zu sehen.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels auf einen Blick:

Spiel: VfV 06 Hildesheim vs. SV Elversberg (DFB-Pokal 24/25, 1. Runde)

Datum: Sonntag, 18. August 2024

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Friedrich-Ebert-Stadion, Hildesheim (NI)

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

VfV 06 Hildesheim vs. SV Elversberg im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Da der VfV 06 Hildesheim und der SV Elversberg in der Vergangenheit noch nie gegeneinander angetreten sind, erübrigt sich die Frage nach der Bilanz. Dennoch geht der SV Elversberg als Favorit in das Pokalspiel, alleine schon aufgrund des Klassenunterschieds, der in diesem Fall ausschlaggebend sein könnte. Gleichzeitig sollte man aber nicht außer Acht lassen, dass die Hildesheimer den Heimvorteil auf ihrer Seite haben. Dass Fußballfans ihre jeweilige Mannschaft durch ihre Unterstützung teilweise zu ungeahnten Höchstleistungen antreiben können, ist schließlich allgemein bekannt.