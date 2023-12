Karl Geiger: Will bei der Tournee jeden Moment genießen

Plus Karl Geiger zählt – trotz vieler Sorgen im Sommer – wieder zu den verlässlichsten deutschen Skispringern. Der Jungvater freut sich vor dem Auftakt in Oberstdorf erst mal aufs Christkind.

Karl Geiger, starten wir doch mit der intimsten aller Fragen: Mit wem teilen Sie denn eigentlich seit Wochen das Hotelzimmer? Markus Eisenbichler, ihr langjähriger Mitbewohner, ist wegen eines Formtiefs ja nicht mehr im A-Kader …

Karl Geiger: Ja, jetzt bin ich mit Philipp Raimund auf dem Zimmer. Er ist ja wie ich Oberstdorfer. Es ist komplett anders als mit Eisei. Aber es funktioniert. Es hat sich schon ganz gut eingespielt.