Was den FCA bei Viktoria Berlin erwartet

Glaubt man Rocco Teichmann, so darf sich der FC Augsburg in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals auf reichlich Gegenwehr einstellen. „Unsere junge Mannschaft wird auf jeden Fall alles reinwerfen, um dem Bundesliga-Klub ein Bein zu stellen“, betont er. Teichmann ist beim Fußball-Regionalligisten Geschäftsführer. Also der Mann, der das Sagen hat. Im Juni hat er seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. Gemeinsam mit Sportdirektor Bernd Nehrig soll der ehemalige Innenverteidiger die Entwicklung des Klubs vorantreiben. Viktoria sei für ihn ein Herzensprojekt, sagte er damals.

