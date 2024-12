MTV Stuttgart holt Zuspielerin Kästner zurück

Volleyball-Nationalspielerin Pia Kästner kehrt zum MTV Stuttgart zurück. Die 26 Jahre alte Zuspielerin und «Volleyballerin des Jahres» 2023 wollte zu dieser Saison eigentlich nach Italien wechseln, der Transfer kam verletzungsbedingt aber nicht zustande. Nach zwei Spielzeiten bei Liga-Konkurrent SSC Palmberg Schwerin hat Stuttgart Kästner nun zurückgeholt.

«Wie sagt man so schön – man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich freue mich nach meiner Verletzung in eine gewohnte Umgebung zurückzukehren», sagte die 123-malige Nationalspielerin in einer Vereinsmitteilung. Kästner hatte bereits von 2017 bis 2021 beim derzeitigen Tabellen-Zweiten der Bundesliga und Meister der vergangenen drei Jahre aufgeschlagen.

«Für alle Beteiligten ist es eine Win-Win Situation», sagte Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema. «Pia kann nach ihrer Verletzung auf hohem Niveau wieder fit werden und zu alter Stärke zurückfinden, und wir bekommen eine sehr erfahrene Zuspielerin dazu, die das Umfeld hier bestens kennt.» Trainer Konstantin Bitter hofft, dass Kästner dem Team auch dank ihrer Erfahrung und Persönlichkeit sofort weiterhelfen kann.