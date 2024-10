Volleyball: Christian Dünnes künftig Chef-Bundestrainer

Christian Dünnes bleibt dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV) mit dem neuen Titel als Chef-Bundestrainer erhalten. Der DVV und der Ex-Nationalspieler haben den auslaufenden Vertrag verlängert, wie der Verband mitteilte. Dünnes hatte seine aktive Karriere 2017 beendet und war Sportdirektor beim DVV geworden. Mit Ausnahme einer kleinen Unterbrechung im vergangenen Jahr lenkte er seitdem die Geschicke der Volleyball-Nationalteams.

Das Ziel: Olympia 2028 mit beiden Teams

In seiner neuen Rolle werde er sich wieder näher am Sport bewegen, wurde Dünnes in der Mitteilung zitiert. «Ich werde mehr im Detail arbeiten, ohne mich in den operativen Bereich einzumischen. Bei den Maßnahmen ist der Bundestrainer für mich vor Ort der Chef, der entscheidet», sagte Dünnes. «Da wir aber noch keine Vollzeit-Bundestrainer haben, werde ich während dessen Abwesenheit auch Aufgaben von ihnen übernehmen.»

Das Ziel sei die Qualifikation der Männer und Frauen für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Trainer der Männer ist aktuell Michal Winiarski. Bei den Frauen ist die Position vakant. Die nächsten Länderspiele stehen erst im kommenden Jahr an.