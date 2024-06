Übersicht: Das sind die Vorbereitungsspiele der Augsburger Panther

Erstmals seit vielen Jahren sind die Augsburger Panther nicht beim Dolomitencup zu Gast. Hier eine Übersicht der bisher bekannt gegebenen Vorbereitungsspiele.

Die Fans der Augsburger Panther müssen in diesem Spätsommer auf eine liebgewonnene Reise verzichten. Da einmal mehr sehr lange ungewiss war, in welcher Liga die Panther kommenden Saison spielen werden, findet der Dolomitencup heuer ohne Augsburg statt. In den vergangenen Jahren war das Vorbereitungsturnier im malerischen Südtirol ein Magnet für AEV-Fans gewesen, die die Halle regelmäßig bis auf den letzten Platz füllten. In dieser werden nun vom 16. bis 18. August der EHC Kloten ( Schweiz), HC Kometa Brno (Tschechien), HC Pustertal ( Italien) und die Löwen Frankfurt aus der DEL um den Turniersieg spielen.

Panther-Profis kommen Anfang August nach Augsburg

Die Augsburger Panther wiederum haben bisher zwei Testspiele bekannt gegeben. Traditionell treffen die Spieler aus Nordamerika (und Finnland) Anfang August in Augsburg ein und starten in die rund sechswöchige Vorbereitung, ehe dann am Freitag, 20. September, das erste Hauptrundenspiel in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) ansteht.

20 Bilder Das ist der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2024/25 Foto: Ulrich Wagner, Siegfried Kerpf, Imago

Erstes Testspiel der Augsburger Panther steigt in Kitzbühel

Laut Klubangaben absolviert die neu formierte Mannschaft des künftigen Panther-Cheftrainers Ted Dent voraussichtlich am Dienstag, 13. August, ihr erstes öffentliches Training. Am darauffolgenden Samstag, 17. August, bestreiten die Augsburger Panther dann auch schon ihr erstes Testspiel. In Kitzbühel (Österreich) treffen sie ab 18 Uhr auf die Moser Medical Graz99ers, die in der multinationalen ICE Hockey League beheimatet sind.

Zum Dank gastiert der AEV in Ravensburg

Eine Woche später, am Dienstag, 25. August, gastieren die Panther dann ab 16 Uhr bei den Ravensburg Towerstars. Dieses Testspiel mit dem DEL2-Meister des Jahres 2023 wurde bereits vergangenes Jahr geplant, kam aber erst dieses Jahr zustande. Hintergrund ist, dass Ravensburg mit seiner erfolgreichen Saison 2022/23 einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass die Panther erstklassig blieben. Denn als DEL2-Meister wären die Towerstars sportlich aufstiegsberechtigt gewesen, hatten aber keine DEL-Lizenz beantragt. Folglich gab es keinen Absteiger - die Panther durften in der DEL bleiben. Im Anschluss an die Partie findet vor der Halle in Ravensburg die Saisoneröffnungsfeier der Towerstars statt.

Sobald der DEL-Klub weitere Testspiele terminiert und bekannt gegeben hat, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

