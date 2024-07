Live-Ticker: England und Spanien kämpfen um den EM-Titel

Im Berliner Olympiastadion kommt es am Sonntagabend (21 Uhr) zum Showdown der Fußball-EM in Deutschland: Im Finale stehen sich Spanien und England gegenüber. Am Ende des vierwöchigen Turniers in setzten sich die Teams von Trainer Luis De la Fuente und Gareth Southgate gegen die europäische Konkurrenz durch und duellieren sich nun um den Titel. Gastgeber Deutschland ist bereits ausgeschieden: Am vergangenen Freitag verlor das DFB-Team mit 1:2 nach Verlängerung gegen Spanien.

In den Aufstellungen werden keine Überraschungen erwartet. Beide Teams spielen seit Beginn des Turniers mit fast unveränderter Stertelf, gespickt mit Stars von Real Madrid, dem FC Barcelona, Manchester City oder dem FC Bayern. Auch der von einem Ordner nach dem Halbfinale verletzte spanische Kapitän Alvaro Morata ist offenbar einsatzbereit. Zuletzt gewann Spanien gegen Frankreich und England gegen die Niederlande im Halbfinale, beide Partien endeten 2:1. Schiedsrichter der Partie ist der Franzose Francois Letexier. (AZ)

Die Aufstellungen im EM-Finale zwischen Spanien und England

Spanien: Simon – Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian, Dani Olmo – Lamine Yamal, Morata, Williams

England: Pickford – Walker, Stones, Guehi – Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Foden, Bellingham – Kane