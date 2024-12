Werder Bremen – Darmstadt 98 live im TV und Stream: Übertragung im DFB-Pokal 24/25

Der DFB-Pokal 2024/25 ist die 82. Ausgabe des traditionsreichen Wettbewerbs im deutschen Fußball. Die Saison begann mit der ersten Runde, die vom 9. bis 12. August 2024 stattfand, und umfasst 64 Mannschaften aus der Bundesliga, 2. Bundesliga sowie Teams aus unteren Ligen und Regionalverbänden. Das Turnier wird nach dem K.o.-Prinzip ausgetragen: Sollte nach 90 Minuten kein Sieger feststehen, geht es in die Verlängerung und, falls nötig, ins Elfmeterschießen.

16 Teams sind also noch vertreten im DFB-Pokal der Saison 2024/25, unter ihnen Werder Bremen und Darmstadt 98, die in der nächsten Runde aufeinander treffen.

Darmstadt gibt sich zuversichtlch. „Wir treten zwar bei einem Bundesligisten an, unser Ziel ist dennoch klar: Wir wollen unbedingt in das Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Wir freuen uns total auf die Partie bei Werder Bremen“, sagt Sportdirektor Paul Fernie. Kleine Pikanterie am Rande: Die Bremer müssen sich auf ein Wiedersehen mit Florian Kohfeldt einstellen. Der 42-Jährige hatte den SV Werder als Chef-Coach drei Jahre lang trainiert. Im September übernahm Kohfeldt das Traineramt beim Zweitligisten SV Darmstadt 98. Zuletzt setzten sich die hessischen Lilien mit 3:2 bei Dynamo Dresden durch. Der Bremer Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz geht auf diese spezielle Situation ein: „Sicherlich ist es eine besondere Konstellation aufgrund von Florian. Irgendwie hatte ich es im Gefühl, muss ich sagen. Darmstadt hat sich in den letzten Wochen stabilisiert und in Dresden eine kämpferische Leistung gezeigt. Wir freuen uns darauf, dass wir ein Heimspiel haben.“

Wann findet das Achtelfinal-Spiel zwischen Bremen und Darmstadt statt? Wie läuft die Übertragung, und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

Werder Bremen – Darmstadt 98 im DFB-Pokal 24/25: Termin, Uhrzeit und Anstoß

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet die Partie zwischen Werder Bremen und Darmstadt 98 am 3. Dezember 2024 statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Bremer Weserstadion.

Werder Bremen vs. Darmstadt 98 live im TV und Stream: Übertragung des Achtelfinales im DFB-Pokal 24/25

Die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal 2024/25 sind zwischen Pay- und Free-TV aufgeteilt. Alle Spiele werden live auf Sky ausgestrahlt, während ARD und ZDF insgesamt 15 ausgewählte Partien, darunter die beiden Halbfinals und das Finale, im Free-TV zeigen. Die Begegnung Bremen gegen Darmstadt gehört allerdings nicht zum kostenfreien Fernseh-Angebot.

Für die vollständige Live-Berichterstattung aller Spiele ist ein Sky-Sport-Abonnement erforderlich, das aktuell ab 25 Euro pro Monat verfügbar ist. Ein erweitertes Paket, das zusätzlich die Bundesliga und die 2. Bundesliga umfasst, kostet 35 Euro pro Monat (Stand: Dezember 2024). Das Finale des Wettbewerbs, das am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion stattfindet, wird sowohl auf Sky als auch im Free-TV ausgestrahlt.

Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: Werder Bremen - Darmstadt 98, DFB-Pokal 24/25, Achtelfinale

Datum: Dienstag, 3. Dezember 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Weserstadion, Bremen

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky und WOW

Werder Bremen gegen Darmstadt 98t im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de gab es bisher 15 Matches zwischen den beiden Vereinen. Die Nordlichter gingen sechsmal als Sieger aus der Begegnung hervor, die Hessen konnten viermal die begehrten drei Punkte holen. Fünf Unentschieden also. Die Torbilanz liegt bei 32:23 für Bremen.