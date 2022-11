WM 2022: Portugal - Uruguay live im Free-TV und Stream sehen

Bei der Fußball-WM 2022 ist das Spiel Portugal - Uruguay live im Free-TV und Stream zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung, Anstoß und einen Live-Ticker zum Spiel.

Die WM 2020 in Katar ist nun rund eine Woche alt. Die Liste der bisherigen Ergebnisse und Sieger bietet ziemlich viele Überraschungen, und zwar - je nach Blickwinkel - keineswegs nur erfreuliche. Deutschland ist recht deprimierend gestartet, und Gastgeber Katar muss sogar schon wieder nach Haus fahren. Geht das eigentlich im eigenen Land? Andererseits: Costa Rica, einer der absoluten Außenseiter des Turniers, hat in der Gruppe E Deutschland-Bezwinger Japan geschlagen.

In der Gruppe H spielt Portugal am 2. Spieltag gegen Uruguay. Der Modus legt für die WM 2022 fest, dass jedes der qualifizierten Teams in Katar während der Gruppenphase nur einmal auf die anderen Länder seiner Gruppe trifft. Die Erst- und Zweitplatzierten schaffen es ins Achtelfinale, die jeweils Dritten und Vierten fliegen gnadenlos raus.

Sollten die Punkte keine Eindeutigkeit für die Rangfolge ergeben, zählt die Tordifferenz. Wenn auch dadurch noch nichts entscheiden werden kann, zählt die Gesamtzahl aller geschossenen Treffer einer Mannschaft.

Alle Details zur Übertragung des Matches Portugal vs. Uruguay im Free-TV und kostenlosen Live-Stream, den Anstoßtermin, das Datencenter mit Live-Ticker und eine Bilanz der beiden Teams finden Sie hier bei uns.

WM-Spiel Portugal - Uruguay: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Nach dem Spielplan zur Fußball-WM 2022 findet die Begegnung zwischen Portugal und Uruguay heute am 28.11.22 ab 20 Uhr unserer Zeit im Lusail Iconic Stadium statt. Diese Sport-Arena liegt in der Planstadt Lusail 15 Kilometer nördlich der Hauptstadt Doha. Sie gehört zu den acht Stadien in Katar, in denen die WM-Spiele ausgetragen werden.

Portugal - Uruguay bei der WM in Katar: Spiel-Übertragung im Free-TV und gratis im Live-Stream

Das Spiel Portugal gegen Uruguay läuft live im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream, und zwar bei der ARD. Die Öffentlich-Rechtlichen haben die Lizenz für die meisten Übertragungen gekauft.

Wenn man allerdings die vollständige Übersicht zur Übertragung der WM im Free-TV und Live-Stream etwas näher studiert, kann man bei den Big Two ein paar Löcher entdecken. 16 der Spiele laufen nämlich ausschließlich bei MagentaTV. Der Pay-TV-Anbieter und Streamer der Deutschen Telekom überträgt großzügigerweise auch die anderen Begegnungen.

Spiel: Portugal - Uruguay , Spieltag 2 der Gruppenphase, Gruppe H

- , Spieltag 2 der Gruppenphase, Gruppe H Datum: Montag, 28. November 2022

Montag, 28. November 2022 Stadion: Lusail Iconic Stadium , Lusail

, Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Zwischen hier und den Golfstaaten gibt es zwar eine Zeitverschiebung, aber die sollte Sie nicht weiter beschweren. Im Winter ist es in Katar zwar zwei Stunden später als in Deutschland, aber die Spiele kann man auch in Europa tagsüber miterleben. Unsere Termine erhalten Sie immer in deutscher Zeit.

Die Deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2022 in der Gruppe E

Deutschland spielt in Gruppe E, zusammen mit Spanien, Costa Rica und Japan. Die Begegnung mit Costa Rica ist das letzte der drei Gruppenspiele.

Live-Ticker zu Portugal - Uruguay bei der WM 2022: Spielstand, Ergebnis und alle anderen Infos

Sind Sie des vielen TV-Fußballs schon überdrüssig? Möchte Ihr Partner oder Ihre Partnerin lieber das zeitgleich ausgestrahlte Special zu "Wer wird Millionär" bei RTL sehen? Eigentlich kein großes Problem. Das WM-Spiel Spiel Portugal gegen Uruguay können Sie wunderbar in unserem Daten-Center verfolgen. Hier kommt für Sie der Live-Ticker:

Bilanz zwischen Portugal und Uruguay: Haben die beiden Teams schon mal gegeneinander gespielt?

Dem trefflichen Portal fussballdaten.de verdanken wir folgende Facts & Figures: Es gab bisher insgesamt drei Begegnungen zwischen den beiden Teams, die allerdings in grauer Vorzeit stattgefunden haben. Zwei davon waren Testspiele in den Jahren 1966 und 1972 - das erste endete 3:0 für Portugal, das zweite mit einem Unentschieden (1:1). Im WM-Achtelfinale 2018 schlugen dann wiederum die Uruguayer die Männer von der Iberischen Halbinsel 2:1. Ziemlich ausgeglichene Bilanz also. Das Torverhältnis liegt allerdings bei 5:3 zugunsten Portugals.

Google riskiert (oder errechnet?) eine Prognose und bewertet die Chancen für einen Sieg der Portugiesen mit 49 Prozent, für die Südamerikaner mit 23 Prozent. Für ein Unentschieden hat der Kaffeesatz der Suchmaschine demnach eine Wahrscheinlichkeit von 28 Prozent algorithmisiert.