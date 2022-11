WM 2022: Wales – Iran live im Free-TV und Stream sehen

Bei der Fußball-WM 2022 in Katar beginnt der zweite Gruppenspieltag mit der Partie Wales gegen den Iran. Wir bieten alle Infos rund um die Übertragung, den Anstoß, die Bilanz und unseren Live-Ticker.

Nachdem alle 32 Teams ihren ersten Auftritt bei der Fußball-WM 2022 in Katar absolviert haben und durchaus überraschende Ergebnisse zustande gekommen sind, bietet der Spielplan zur Fußball-WM 2022 zu Beginn der zweiten Runde das Spiel zwischen Wales und dem Iran. Es ist das Duell zweier Außenseiter der Gruppe B.

Die Briten haben bei ihrem WM-Comeback nach 64 Jahren zumindest zeitweise überzeugt und gegen die USA ein 1:1 erreicht. Dagegen ging der Iran gegen Gruppenfavorit England mit 2:6 unter. Viel Applaus bekamen deren Spieler für ihr Schweigen während der eigenen Nationalhymne, das als Solidarisierung mit den für ein freies Leben der Frauen in der Islamischen Republik Demonstrierenden interpretiert wird.

Um bei der sechsten WM-Teilnahme erstmals die Gruppenphase zu überstehen, müssten die Iraner angesichts des schlechten Torverhältnisses wohl schon gewinnen. Auch Wales, das bei der bislang einzigen WM-Teilnahme durch drei Unentschieden das Viertelfinale erreichte, wird angesichts des Abschlussduells mit England auf Sieg spielen.

Als Favorit gilt zweifellos das Team um Gareth Bale. Wir geben Ihnen alle wichtigen Informationen zur Übertragung der Partie im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream, den Anstoßzeitpunkt und die Bilanz beider Teams.

WM 2022: Wales vs. Iran – Wann ist Anstoß?

Das Spiel Wales gegen den Iran findet heute am Freitag, den 25. November 2022, statt. Anpfiff ist um 11 Uhr. Die Partie steigt im Ahmed Bin Ali Stadium in ar-Rayyan, das schon 2003 eröffnet wurde. Hier trägt Wales alle drei Gruppenspiele aus.

Wales gegen Iran bei der WM 2022: Übertragung live im TV und Stream

Die Infos zur Übertragung der Fußball-WM 2022 wurden kurz vor Turnierbeginn bekanntgegeben. MagentaTV überträgt exklusiv alle 64 WM-Spiele live. Im Free-TV sind 48 Partien zu sehen - diese teilen sich wie gewohnt ARD und ZDF untereinander auf. Beim Spiel zwischen Wales und dem Iran ist die ARD live dabei. Auch im Live-Stream des Senders wird die Partie kostenlos zu verfolgen sein. Hier eine Übersicht:

Spiel: Wales vs. Iran

Datum: 25. November 2022

Stadion: Ahmed Bin Ali Stadium, ar-Rayyan

Stadium, ar-Rayyan Uhrzeit: 11 Uhr

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Zu beachten ist: Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Katar beträgt zwei Stunden, die das Emirat der Bundesrepublik voraus ist. Wir geben bei Uhrzeiten immer die mitteleuropäische Zeit an, in Katar ist es zum Anpfiff also bereits 13 Uhr.

Live-Ticker zu Wales gegen Iran bei der WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Das Spiel Wales gegen den Iran steigt also sehr früh am Tag. Viele Bürger arbeiten zu dieser Uhrzeit. Daher lohnt ein Hinweis auf den Live-Ticker, mit dem Sie ohne Geräuschkulisse am Geschehen teilhaben können:

Wales gegen Iran: Bilanz der beiden Teams

Wales und der Iran trafen bislang erst einmal in einem offiziellen Länderspiel aufeinander. Ein Maßstab dürfte das Testspiel aber nicht sein, denn es fand bereits am 18. April 1978 statt. Damals siegten die Gäste im Teheraner Aryamehr Stadium mit 1:0. Torschütze in der 71. Spielminute war Abwehrspieler Philip Dwyer.

Größter Erfolg von Wales war bislang die Halbfinal-Teilnahme bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich, als der damalige Turnierneuling sich erst dem späteren Titelträger Portugal mit 0:2 geschlagen geben musste. Kleiner Fun Fact: Es war das einzige Spiel, das die Portugiesen bei diesem Turnier nach 90 Minuten gewannen.

Der Iran darf sich immerhin dreimaliger Asien-Meister nennen. Dabei gewann das Team drei Austragungen nacheinander: 1968, 1972 und 1976. Es waren die ersten drei Asien-Meisterschaften, an denen der Iran teilnahm. Seither gelang aber nicht einmal mehr der Einzug in ein Finale.

Als Übersicht bieten wir Ihnen die Kader der beiden Teams.

Das ist der Kader von Wales:

Position Spieler Tor Wayne Hennessey

Danny Ward

Adam Davies Abwehr Ben Davies

Ben Cabango

Tom Lockyer

Joe Rodon

Chris Mepham

Ethan Ampadu

Chris Gunter

Neco Williams

Connor Roberts Mittelfeld Sorba Thomas

Joe Allen

Matthew Smith

Dylan Levitt

Harry Wilson

Joe Morrell

Jonny Williams

Aaron Ramsey

Rubin Colwill Sturm Gareth Bale

Kieffer Moore

Mark Harris

Brennan Johnson

Dan James





Das ist der Kader des Iran: