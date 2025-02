Wo findet die WM 2026 statt? Alle Austragungsorte im Überblick

Die WM 2022 stand stark in der Kritik: Menschenrechte und die Tatsache, dass immer mehr Geld in den Fußball fließt, wurden in vielen Ländern diskutiert. Für einige Fußball-Fans konnte daher nicht so wirklich WM-Stimmung aufkommen. Bei all den Themen neben dem Fußball dürften sich einige Fans schon auf die WM 2026 freuen, die andere Voraussetzungen bietet. Es steht auch schon fest, wo diese stattfinden wird: Nordamerika.

WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt

Die WM 2026 wird nicht in einem, sondern in gleich drei Ländern stattfinden. Das gab es vorher noch nicht. Die Austragungsorte stellen die USA, Kanada und Mexiko. Die Bewerbung lief unter dem Namen "United 2026". Im Juni 2018, kurz vor dem Beginn der WM 2018, wurde den drei Staaten der Zuschlag erteilt.

Der genaue Zeitplan steht für die WM 2026 steht mittlerweile auch fest. Klar war bereits, dass sie nicht erneut im Winter stattfinden wird, sondern wieder wie gewohnt im Juni und Juli stattfinden wird. Der Startschuss für das Turnier ist der 11. Juni 2026 im Aztekenstadion in Mexiko. Das Finale findet am 19. Juli im MetLife Stadium bei New York statt.

Außerdem kommt es aber auch bei dieser WM wieder zu einer großen Besonderheit: An der WM-Endrunde 2026 werden 48 Nationen teilnehmen. Bei den letzten Turnieren war die Teilnehmerzahl auf 32 begrenzt. Durch die Regel-Revolution werden 104 Spiele ausgetragen. Bisher waren es 64, wie auch in Katar.

WM 2026: Austragungsorte, Städte und Stadien

In den USA werden die meisten Spiele der WM 2026 stattfinden. Elf der 16 Austragungsorte befinden sich in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich größtenteils um Stadien, in denen eigentlich American Football gespielt wird. Zwei sind in Kanada und drei in Mexiko. Alle Spielorte im Überblick:

USA:

New York: MetLife Stadium

Los Angeles: SoFi Stadium

Dallas: AT&T Stadium

Kansas City: Arrowhead Stadium

Houston: NRG Stadium

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Philadelphia: Lincoln Financial Field

Seattle: Lumen Field

San Francisco: Levi's Stadium

Boston: Gillette Stadium

Miami: Hard Rock Stadium

Kanada:

Vancouver: BC Place Stadium

Toronto: BMO Field

Mexiko:

Mexiko-Stadt: Aztekenstadion

Monterrey: Estadio BBVA Bancomer

Guadalajara: Estadio Akron

Welche Partien in welchem Stadion ausgetragen werden, steht ebenfalls schon fest. Zwar sind die genauen Partien mit den teilnehmenden Mannschaften noch nicht bekannt, da diese noch nicht qualifiziert sind, aber der Rahmenplan zu den Terminen und Spielorten ist bereits festgelegt. Hier ist eine Übersicht der Spieltermine und der jeweiligen Austragungsorte:

Gruppenphase

Donnerstag, 11. Juni 2026

Spiel 1: Mexiko-Stadt

Spiel 2: Guadalajara

Freitag, 12. Juni 2026

Spiel 3: Toronto

Spiel 4: Los Angeles

Samstag, 13. Juni 2026

Spiel 5: Boston

Spiel 6: Vancouver

Spiel 7: New York-New Jersey

Spiel 8: San Francisco-Bay Area

Sonntag, 14. Juni 2026

Spiel 9: Philadelphia

Spiel 10: Houston

Spiel 11: Dallas

Spiel 12: Monterrey

Montag, 15. Juni 2026

Spiel 13: Miami

Spiel 14: Atlanta

Spiel 15: Los Angeles

Spiel 16: Seattle

Dienstag, 16. Juni 2026

Spiel 17: New York-New Jersey

Spiel 18: Boston

Spiel 19: Kansas City

Spiel 20: San Francisco-Bay Area

Mittwoch, 17. Juni 2026

Spiel 21: Toronto

Spiel 22: Dallas

Spiel 23: Houston

Spiel 24: Mexiko-Stadt

Donnerstag, 18. Juni 2026

Spiel 25: Atlanta

Spiel 26: Los Angeles

Spiel 27: Vancouver

Spiel 28: Guadalajara

Freitag, 19. Juni 2026

Spiel 29: Philadelphia

Spiel 30: Boston

Spiel 31: San Francisco-Bay Area

Spiel 32: Seattle

Samstag, 20. Juni 2026

Spiel 33: Toronto

Spiel 34: Kansas City

Spiel 35: Houston

Spiel 36: Monterrey

Sonntag, 21. Juni 2026

Spiel 37: Miami

Spiel 38: Atlanta

Spiel 39: Los Angeles

Spiel 40: Vancouver

Montag, 22. Juni 2026

Spiel 41: New York-New Jersey

Spiel 42: Philadelphia

Spiel 43: Dallas

Spiel 44: San Francisco-Bay Area

Dienstag, 23. Juni 2026

Spiel 45: Boston

Spiel 46: Toronto

Spiel 47: Houston

Spiel 48: Guadalajara

Mittwoch, 24. Juni 2026

Spiel 49: Miami

Spiel 50: Atlanta

Spiel 51: Vancouver

Spiel 52: Seattle

Spiel 53: Mexiko-Stadt

Spiel 54: Monterrey

Donnerstag, 25. Juni 2026

Spiel 55: Philadelphia

Spiel 56: New York-New Jersey

Spiel 57: Dallas

Spiel 58: Kansas City

Spiel 59: Los Angeles

Spiel 60: San Francisco-Bay Area

Freitag, 26. Juni 2026

Spiel 61: Boston

Spiel 62: Toronto

Spiel 63: Seattle

Spiel 64: Vancouver

Spiel 65: Houston

Spiel 66: Guadalajara

Samstag, 27. Juni 2026

Spiel 67: New York-New Jersey

Spiel 68: Philadelphia

Spiel 69: Kansas City

Spiel 70: Dallas

Spiel 71: Miami

Spiel 72: Atlanta

Sechzehntelfinale

Sonntag, 28. Juni 2026

Spiel 73: Los Angeles

Montag, 29. Juni 2026

Spiel 74: Boston

Spiel 75: Monterrey

Spiel 76: Houston

Dienstag, 30. Juni 2026

Spiel 77: New York-New Jersey

Spiel 78: Dallas

Spiel 79: Mexiko-Stadt

Mittwoch, 1. Juli 2026

Spiel 80: Atlanta

Spiel 81: San Francisco-Bay Area

Spiel 82: Seattle

Donnerstag, 2. Juli 2026

Spiel 83: Toronto

Spiel 84: Los Angeles

Spiel 85: Vancouver

Freitag, 3. Juli 2026

Spiel 86: Miami

Spiel 87: Kansas City

Spiel 88: Dallas

Achtelfinale

Samstag, 4. Juli 2026

Spiel 89: Philadelphia

Spiel 90: Houston

Sonntag, 5. Juli 2026

Spiel 91: New York-New Jersey

Spiel 92: Mexiko-Stadt

Montag, 6. Juli 2026

Spiel 93: Dallas

Spiel 94: Seattle

Dienstag, 7. Juli 2026

Spiel 95: Atlanta

Spiel 96: Vancouver

Viertelfinale

Donnerstag, 9. Juli 2026

Spiel 97: Boston

Freitag, 10. Juli 2026

Spiel 98: Los Angeles

Samstag, 11. Juli 2026

Spiel 99: Miami

Spiel 100: Kansas City

Halbfinale

Dienstag, 14. Juli 2026

Spiel 101: Dallas

Mittwoch, 15. Juli 2026

Spiel 102: Atlanta

Spiel um Platz drei

Samstag, 18. Juli 2026

Spiel 103: Miami

Finale

Sonntag, 19. Juli 2026

Spiel 104: New York-New Jersey

