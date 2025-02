Mehr Mannschaften und 16 Gruppen: Der Modus der WM 2026

Bei der WM 2022 war von Beginn an vieles anders. Eine Fußball-Weltmeisterschaft im Winter. In der Wüste. Eine WM, bei welcher der Sport wegen politischen Umständen und Vorwürfen rundum Gastgeber Katar immer wieder in den Hintergrund rückte. Bei der WM 2026 kehrt die Normalität zu Teilen zurück. Das Turnier wird im Sommer, genauer gesagt im Juni und Juli, stattfinden. Doch auch in vier Jahren wird vieles anders sein als bei vorherigen Weltmeisterschaften.

Modus der WM 2026 – wie viele Mannschaften spielen in Kanada, Mexiko und den USA?

Die WM 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden. Da haben wir schon das erste Novum. Noch nie fand eine Fußball-Weltmeisterschaft in drei Ländern statt. Noch deutlich ungewöhnlicher wird allerdings der Modus des Turniers, der eine entscheidende Neuerung präsentiert: Es werden 48 Mannschaften um den Weltmeistertitel spielen. Nicht 32, wie bisher üblich.

Die größere Anzahl an teilnehmenden Mannschaften bringt eine weitere Änderung im WM-Modus mit sich. Die Gruppenphase wird bei der WM 2026 in 16 Dreiergruppen ausgetragen. Bei den letzten Weltmeisterschaften waren es acht Vierergruppen. Dafür wird die K.o.-Phase um eine Runde erweitert. Hinzu kommt ein Sechzehntelfinale, für das sich alle Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen qualifizieren. Dadurch erhöht sich die Anzahl der WM-Spiele von 64 auf 80. Für die Mannschaften ändert sich jedoch nichts an der Anzahl der Spiele bis zum Finale - es bleiben weiterhin sieben.

Mehr Mannschaften und anderer Modus im Überblick: Das ändert sich bei der WM 2026

48 Mannschaften

16 Dreiergruppen

Sechzehntelfinale wird eingeführt

WM 2026: Mehr Mannschafen, mehr Spiele

Die Zahl der Gruppenspiele wird für die WM 2026 nicht verändert. Zwar gibt es doppelt so viele Gruppen, aber auch halb so viele Spiele in jeder Gruppe. Im K.o.-System kommen allerdings 16 Spiele hinzu. Daher werden in den Austragungsorten der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko 104 Spiele stattfinden.

Wie die FIFA die großen Entfernungen zwischen den Austragungsorten bewältigen wird, ist noch unklar. Die Luftlinie zwischen Vancouver und Mexiko-Stadt beträgt fast 4.000 Kilometer. Laut FIFA-Präsident Infantino wird jedoch dafür gesorgt, dass die Teams in regional gebündelten Spielorten antreten.

Startplätze für die WM 2026 nach Konföderationen

UEFA (Europa): 16

CAF (Afrika): 9

AFC (Asien): 8

CONMEBOL (Südamerika): 6

CONCACAF (Nord- und Mittelamerika): 6

OFC (Ozeanien): 1

Zwei weitere Startplätze werden in einem Play-off-Turnier unter sechs Staaten ausgespielt. Jede Konföderation, außer der UEFA, entsendet einen Teilnehmer, und der Gastgeber CONCACAF stellt einen zusätzlichen Teilnehmer.