Der Bundesliga-Coach, dem die Herzen zufliegen

Wenn selbst nicht-fußballaffine Frauen bei einem Bundesligatrainer ins Schwärmen geraten, wird es sich höchstwahrscheinlich um Xabi Alonso handeln. Der attraktive Spanier, der seit Oktober 2022 das Team von Bayer Leverkusen trainiert, beeindruckt aber bei weitem nicht nur durch sein äußeres Erscheinungsbild und einen souverän-unaufgeregten Charme, der ihm die Herzen zufliegen lässt, der 43-Jährige macht auch sportlich alles zu Gold, was er anpackt.

Schon in seiner aktiven Karriere als einer der weltbesten Mittelfeldspieler gewann Alonso sämtliche Titel, die es zu gewinnen gibt. Er wurde mit Spanien Weltmeister und zweifacher Europameister, und in Diensten verschiedener Klubs zweifacher Champions-League-Sieger, spanischer Meister und deutscher Meister. Nicht überraschend, dass der im spanischen Tolosa geborene Xabier Alonso Olano für die Topvereine aus England, Deutschland und Spanien auflief: den FC Liverpool, den FC Bayern München und natürlich Real Madrid. Als Regisseur im Mittelfeld war der Spanier die unangefochtene Nummer eins. „Dirigent“, „Dompteur“, „Matador“ – so und so ähnlich wurden seine spielerischen Qualitäten beschrieben.

Alonso führte Leverkusen zum Meistertitel und zum Pokalsieg

Fähigkeiten, die er sich auch als Trainer bewahrt hat. Entsprechend überrascht reagierte die Fußballszene, als sich Alonso nach Abschluss seiner aktiven Laufbahn dazu entschied, seine erste große Profi-Trainerstelle ausgerechnet bei der bis dahin recht grauen Maus der Bundesliga, bei Bayer Leverkusen, anzutreten. Noch größer war das Erstaunen in der Fachwelt, als er die Werkself trotz seiner geringen Erfahrung ein Jahr später nicht nur zum deutschen Meistertitel, sondern auch zum Pokalsieg führte. Damit hatte er sich zum „begehrtesten Trainer der Welt gemacht“, wie der Tagesspiegel 2024 titelte. Umso größer das kollektive Kopfschütteln, als Alonso nach diesem Coup nicht dem Werben der großen Vereine folgte, sondern sich für einen Verbleib in Leverkusen entschied.

2009 heiratete Xabi Alonso seine Jugendliebe

So wohnt der skandalfreie Vater dreier Kinder - 2009 hatte er seine Jugendliebe Nagoro Aranburu geheiratet – weiter in Düsseldorf und schickt sich an, Leverkusen zum nächsten großen Meilenstein in der Vereinsgeschichte zu führen: den Titelgewinn in der Champions League. Dafür wäre ein Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München an diesem Mittwoch (21 Uhr/DAZN) äußerst hilfreich. Und Alonso ist zuzutrauen, dass er auch diese Herausforderung in der ihm eigenen Art aus analytischer Präzision und kultiviertem Charme bewältigt.