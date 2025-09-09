Zukunft des Staffellaufes der MBB-SG Augsburg ist nach Jubiläum ungewiss

Beim 40. Staffellauf der MBB-SG Augsburg sah man einen Doppelerfolg der Augsburger Autohaus-Tierhold-Teams. Sie waren mit bekannten oberbayerischen Läuferinnen und Läufern angetreten. Dreimal 7,03 Kilometer rund um Siebenbrunn, also die Halbmarathon-Distanz, galt es zu absolvieren. Die Tierhold-Männer triumphierten nach 1:08 Stunden und die Tierhold-Frauen nach 1:23 Stunden. Die beste Rundenzeit des Tages von 22:36 Minuten gelang dem in München lebenden französischen Spitzenläufer Hugo Hottebart im Tierhold-Trikot.

Neben den 50 Staffel-Trios hatten sich 98 Solisten auf die asphaltierten 21,1 Kilometer durch den Siebentischwald begeben. Am schnellsten rannten Moritz Milbradt vom SCC Berlin in 1:13 Stunden und Susanne Pflügl vom TSV Bad Wörishofen in 1:29 Stunden. Zum Programm gehörte auch ein Hobbylauf über 7,03 Kilometer mit dem Friedberger Tischtennis-Ass Bernhard Lindner als Sieger.

Geringe Beteiligung beim MBB-SG Staffellauf

Es bleibt zu hoffen, dass diese Veranstaltung trotz der geringen Beteiligung der letzten Jahre erhalten bleibt. Die Hoffnungen ruhen nun auf dem neuen Rennleiter Gazi Akce. Der Staffellauf setzt eine Tradition von 1965 fort, als die MBB-SG den ersten Volkslauf und somit die erste Augsburger Breitensportveranstaltung ausrichtete. Das Haunstetter Ehepaar Gaby und Franz Moser hatte im Jahr 1986 den Staffellauf initiiert und mehr als drei Jahrzehnte organisiert. Ursprünglich ging das Rennen mit Sechser-Teams über die Marathondistanz. „Früher starteten öfter über 150 Staffeln“, erzählt Gaby Moser.