Zverev verliert bei den Australien Open

Alexander Zverev ist im Finale des Australian Open gegen Jannik Sinner gescheitert. Der 27-jährige Tennisprofi aus Hamburg verlor gegen den 23 Jahre alten Italiener mit 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Alexander Zverev verliert beim Australian Open

Das traditionsreiche Tennisturnier Australian Open gehört als eines der vier Grand-Slam-Turniere zu den wichtigsten Ereignissen im Tennissport. Seit 1987 findet es in Melbourne an der Südostküste Australiens statt. Mit der Niederlage am Sonntag verpasste Zverev insgesamt zum dritten Mal die Chance, ein Grand-Slam-Finale zu gewissen. (mit dpa)