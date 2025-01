Australian-Open-Viertelfinale - Zverev gegen Paul live im Free-TV und Stream: Übertragung und Termin

Alexander Zverev hat sich für die Australian Open ein großes Ziel gesetzt: Er möchte seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Der 27-jährige Tennisspieler aus Hamburg hat bisher noch keinen der vier großen Titel erringen können, obwohl er bereits zweimal das Finale erreicht hat.

Bei den Australian Open, dem ersten Grand Slam des Jahres, soll sich dies nun ändern. Alexander Zverev startete sein Turnier mit einem Erstrundenmatch gegen Lucas Pouille. Der Franzose zählt zu den ehemaligen Top-Ten-Spielern, steht aktuell auf Platz 104 der Weltrangliste und ist mit einer Wildcard ins Turnier eingezogen. Zverev, der momentan die Nummer 2 der Welt ist, besiegte Pouille in drei Sätzen mit 6:4, 6:4, 6:4. In der zweiten Runde traf er auf den Spanier Pedro Martinez, den er ebenfalls klar in drei Sätzen besiegte (6:1, 6:4, 6:1). Auch in der dritten Runde ließ Alexander Zverev nichts anbrennen und setzte sich gegen den Briten Jacob Fearnley durch, der ihm jedoch etwas mehr Widerstand bot (6:3, 6:4, 6:4).

Im Achtelfinale stand Zverev erstmals einem gesetzten Spieler gegenüber. Der Franzose Ugo Humbert, die Nummer 14 der Weltrangliste, war sein Gegner. Zwar musste er erstmals einen Satz abgeben, doch er gewann letztlich mit 6:1, 2:6, 6:3, 6:2 und zog souverän ins Viertelfinale ein, wo er nun auf den US-Amerikaner Tommy Paul trifft.

Tommy Paul ist ebenfalls 27 Jahre alt und steht aktuell auf Platz 11 der ATP-Weltrangliste. Er hat sich bei den Australian Open 2025 mit vier Siegen bis ins Viertelfinale gespielt. In der ersten Runde setzte er sich gegen Christopher O‘Connell mit 6:2, 3:6, 6:1, 6:7 und 7:5 durch. Am 2. Spieltag traf er auf Kei Nishikori, den er mit 6:7, 6:0, 6:3 und 6:1 besiegte. In der dritten Runde ließ Tommy Paul dem Spanier Paul Roberto Carballes Baena keine Chance und gewann mit 7:6, 6:2 und 6:0. Auch im Achtelfinale setzte er seinen Siegeszug fort, indem er den chancenlosen Alejandro Davidovich Fokina mit 6:1, 6:1 und 6:1 besiegte.

Wann findet das Viertelfinale bei den Australian Open zwischen Alexander Zverev und Tommy Paul statt? Wird das Match im Free-TV und Stream übertragen? Hier in diesem Artikel beanworten wir Ihnen alle Fragen.

Zverev vs. Paul im Australien Open-Viertelfinale: Termin, Datum und Uhrzeit

Der Spielplan der Australien Open 2025 ist seit dem 12. Januar vollgepackt. Auch die Viertelfinalspiele gehen in rasantem Tempo weiter. Das Viertelfinale zwischen Alexander Zverev und Tommy Paul findet am Dienstag, dem 21. Januar 2025 statt. Los geht es um 4 Uhr morgens deutscher Zeit im australischen Melbourne.

Zverev gegen Paul live im Free-TV und Stream sehen: Australien Open-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der Australian Open 2025 findet in Deutschland im Free-TV auf Eurosport statt. Der Sender übernimmt auch die Ausstrahlung der French Open und der US Open bis 2031. Das Wimbledon-Turnier wird jedoch von Amazon Prime Video übertragen. Wegen der Zeitverschiebung sind die Spiele meist nachts zu sehen.

Wer alle Matches live verfolgen möchte, benötigt ein Discovery+-Abo. Alternativ können DAZN-Abonnenten Eurosport 1 und 2 streamen. Auch über Amazon Prime Video kann der „Eurosport Player“ hinzugebucht werden. In Österreich zeigt ServusTV täglich ein Top-Spiel im Livestream, zudem sind die Matches als Video on Demand verfügbar.

Das Viertelfinale zwischen Alexander Zverev und Tommy Paul wird ebenfalls im Free-TV bei Eurosport 1 ausgestrahlt. Die Übertragung startet in der Nacht von Montag und Dienstag um 3.30 Uhr. Zeitgleich kann das Match auch auf Joyn gestreamt werden.

Hier haben wir alle wichtigen Eckdaten zum Viertelfinalspiel noch einmal zusammengefasst:

Spiel: Alexander Zverev vs. Tommy Paul, Viertelfinale, Australien Open

Datum: 21. Januar 2025

Uhrzeit: 04.00 Uhr

Ort: Melbourne, Australien

Übertragung im Free-TV: Eurosport

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: Joyn , Discovery+

Alexander Zverev - Tommy Paul bei den Australian Open - Bilanz der beiden Tennisspieler

Laut der ATP-Tour standen sich Alexander Zverev und Tommy Paul bislang zweimal auf dem Spielfeld gegenüber. Die erste Begegnung fand am 27. Februar 2020 im Achtelfinale des Abierto Mexicano Telcel-Turniers statt. Das Spiel mit 6:3 und 6:4 für den Amerikaner aus. Das zweite Aufeinandertreffen fand am 14. März 2022 in der 2. Runde der BNP Paribas Open statt. Auch hier siegte Tommy Paul mit 6:2, 4:6 und 7:6.