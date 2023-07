21. und 22. Juli 2023: Große Eröffnungsfeier bei Optik Reinthaler

Das Brillengeschäft Optik Reinthaler erstrahlt in neuem Glanz. Nach einem kompletten Umbau, findet am 21. und 22. Juli 2023 die Eröffnungfeier in Aichach statt.

Betritt man das Geschäft von Optik Reinthaler in Aichach, fällt einem sofort die indirekt beleuchtete Federwand ins Auge. Der gläserne Hingucker rahmt den Bereich der neuen „Sichtbar“, in dem in Zukunft heiße, aber auch erfrischende Getränke gereicht werden. Auch sonst hat sich in dem Optikergeschäft, das seit über 20 Jahren in der Hubmannstraße 3 in der Aichacher Innenstadt zu finden ist, viel – oder gar alles – verändert. „Innerhalb von dreieinhalb Wochen haben wir unser Geschäft einmal auf links gedreht und die Räumlichkeiten komplett renoviert. Wir hatten die Möglichkeit, einen Raum dazuzugewinnen. Diese haben wir dann genutzt, um unseren Laden zu modernisieren“, erklärt der Geschäftsinhaber Helmut Reinthaler.

Hell, modern und freundlich – nach dem Umbau erstrahlt Optik Reinthaler in neuem Glanz. Foto: Carina Steinhart

Am Konzept des Ladens haben der Augenoptikermeister, seine Frau und Geschäftsführerin Christa Reinthaler sowie Tochter Leonie, die ebenfalls staatlich geprüfte Augenoptikermeisterin ist, über ein Jahr gefeilt. Hilfe haben sie sich dabei von der aus Michelstadt stammenden Architektin Andrea Fritz geholt. „Da wir viel Wert auf eine umfangreiche Beratung legen, war es uns wichtig, den Kundinnen und Kunden Raum für ihre Wünsche zu geben. Durch unsere Lounge-Ecke können wir bei einem Getränk entspannt über deren Vorstellungen sprechen – der Wohlfühlfaktor ist uns sehr wichtig“, erklärt Christa Reinthaler.

Platz nehmen bitte: Die Lounge-Ecke strahlt Gemütlichkeit aus und bietet Platz für eine individuelle Beratung mit Wohlfühlfaktor. Foto: Carina Steinhart

Erfolgreicher Umbau bei Optik Reinthaler in Aichach

Und das ist gelungen: Hell, freundlich und modern präsentiert sich das optische Erscheinungsbild. Erdige Töne wie Grün und Cognac setzen als Lounge-Möbel Farbakzente. Bei Teilen der Präsentation- und Verkaufsflächen wurde auf Eichenholz gesetzt, das zur optischen Komponente auch noch einen angenehmen (Wald-)Duft verbreitet. „Das Thema Nachhaltigkeit war uns sehr wichtig, deshalb haben wir uns für natürliche Farben und Materialien entschieden“, erklärt der Inhaber.

Mehr Ruhe bei Messungen versprechen die vom Verkaufsraum separierten Räume, die mit neuester Technik ausgestattet wurden. Foto: Carina Steinhart

Doch nicht nur die Optik hat sich verändert: Auch bei den Messgeräten wurde aufgestockt. Durch die hochwertigen Geräte kann beispielsweise die Augenbaulänge gemessen werden. Korrektionsmethoden von stärkeren Kurzsichtigkeiten gerade bei Kindern lassen sich so genauer bestimmen und man kann frühzeitig Maßnahmen ergreifen. Außerdem können die Expertinnen und Experten nun noch bessere Kontaktlinsenanpassung und Tränenfilmanalyse durchführen. Die Messungen finden in den eigens geschaffenen Räumen separiert vom Verkaufsraum statt. Zudem wird auch bei der Technik auf die Umwelt geachtet: Durch ein modernes Wasseraufbereitungssystem wird in der hauseigenen Werkstatt bei Anpassungen mit dem Schleifautomaten der Wasserverbrauch auf ein Minimum gesenkt. Ebenso gerät kein Mikroplastik mehr ins Abwassersystem.

Das Sortiment wurde um Brillen der Marke Fleye erweitert Foto: Carina Steinhart

Eröffnungsfeier am 21. und 22. Juli 2023 bei Optik Reinthaler

Auf den gelungenen Umbau möchten die Reinthalers gemeinsam mit ihrem Team und ihren Kundinnen und Kunden anstoßen. Deshalb findet zu den Geschäftszeiten am Freitag, 21., und Samstag, 22. Juli, eine große Eröffnungsfeier statt.

Lesen Sie dazu auch

„Wir freuen uns über viele Gäste und haben einiges geplant. Bei unserem Glücksrad kann man tolle Sachpreise gewinnen und an der Sichtbar sorgen wir für Snacks und Getränke. Feiern Sie mit uns die neuen Räume, die wir dank der fleißigen Handwerker bereits nach kurzer Zeit wieder eröffnen können“, lädt Helmut Reinthaler ein.

Im Zuge des Umbau wurde auch das Logo von Optik Reinthaler neu gestaltet. Foto: Carina Steinhart

Optik Reinthaler Aichach

Adresse:



Optik Reinthaler

Hubmannstraße 3

86551 Aichach

Telefon (0 82 51) 88 53 55

E-Mail info@optik-reinthaler.de

Öffnungszeiten



Montag bis Freitag



9 bis 13 Uhr

14 bis 18 Uhr



Samstag

9 bis 13 Uhr

optik-reinthaler.de