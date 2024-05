Die Geschichte der Schwarzlachtaler Igenhausen

Noch bis 24. Dezember 2023 beleuchten Laternen die Aichacher Innenstadt und es werden Glühwein-Gutscheine für den Christkindlmarkt verschenkt. Der beginnt am 1. Dezember.

Adventszeit in Aichach

Weihnachtsmarkt 2023

Mit dem Kathreinmarkt in Aindling beginnt die Adventszeit

In Aindling findet am Samstag, 24. November 2023, und Sonntag, 25. November 2023, der Kathreinmarkt statt. Was die Besucherinnen und Besucher dort erwartet.