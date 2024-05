60 Jahre Schwarzlachtaler Igenhausen: Das ist geboten

Die Schwarzlachtaler Igenhausen begehen ihren 60. Geburtstag. Beim dreitägigen Jubiläumsfest vom 7. bis 9. Juni 2024 kommen alle auf ihre Kosten. Das Programm in der Übersicht.

Hinter Dominik Schmid von den Schwarzlachtalern Igenhausen liegt eine gleichermaßen anstrengende wie aufregende Zeit. Beziehungsweise hält diese noch an: Denn in Kürze steht das Highlight des Jahres auf dem Programm, für das er und das gesamte Team des eigens gebildeten Festausschusses des Vereins lange gearbeitet haben. Die Schwarzlachtaler feiern 60-jähriges Gründungsfest und begehen ihr Jubiläum an drei Tagen von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Juni.

Malleparty am Freitag, 7. Juni, in Igenhausen

Im Ortsteil der Gemeinde Hollenbach ist dann jede Menge geboten. Los geht es am Freitagabend ab 20 Uhr mit einer Malleparty, bei der die Musik von DJ Bartho und DJ Berdalenz das Festzelt auf dem Parkplatz der Firma Haimer in der Weiherstraße 21 sicherlich zum Kochen bringen wird.

Die aktuellen Schützenköniginnen der Schwarzlachtaler Igenhausen im Jubiläumsjahr 2024 sind Tante und Nichte (von links): Bettina Gutmann mit ihrem Hansl Albert Gutmann und deren Kinder Leander und Simon sowie Jungschützenkönigin Hanna Gutmann und ihr Hansl Daniel Friedl. Foto: Andreas Penzes

Der zweite Festtag startet um 17 Uhr, wenn sich die Vereine zum Standkonzert im Hof der Firma Kienmoser zusammenfinden. An diesem Samstag darf natürlich anschließend, ab 18 Uhr, der obligatorische Umzug zum Festzelt nicht fehlen. Dort wird der Einzug um 18.30 Uhr erwartet, ehe ein Stimmungsabend mit der Partyband „De Wadlbeisser“ – extra aus dem Süden Münchens angereist – ansteht.

Die aktuelle Fahnenabordnung mit Taferlmader’l der Schwarzlachtaler Igenhausen (von links): Stefan Denk, Fähnrich Roland Egger, Walter Raab, die Taferlmader’l Mira Petzold, Anna Auer, Sandra Golling und Katja Golling. Foto: Andreas Penzes

Der Sonntag beginnt besinnlich, wenn um 10 Uhr Dekan Stefan Gast im Festzelt den Festgottesdienst abhält. Die musikalische Umrahmung übernimmt dabei das Trio „Lovely Notes“. Im Anschluss können sich die Besucherinnen und Besucher beim Mittagstisch stärken, während die Band „d’Heinasprenga“ ihr Repertoire zum Besten gibt.

Die Schützenjugend der Schwarzlachtaler Igenhausen freut sich natürlich auch auf das anstehende Jubiläumsfest des Vereins. Allgemein legt man im Verein viel Wert auf die Jugendarbeit. Foto: Andreas Penzes

Lebendkickerturnier am Sonntag, 9. Juni, in Igenhausen

Für 12.30 Uhr stehen Grußworte und Ehrungen auf dem Programm, ab nachmittags gibt es zudem Kaffee und Kuchen. Zum Festendspurt stehen dann vor allem die Kleinen im Mittelpunkt. Hüpfburg, Kinderschminken oder eine Märchenerzählerin werden sicherlich für strahlende Kinderaugen sorgen.

Der Festausschuss der Schwarzlachtaler Igenhausen war zwei Jahre lang mit der Organisation zum 60-jährigen Jubiläum beschäftigt (stehend von links): Ulrich Greppmeir, Tobias Breitsameter, Thomas Pfundmeier, Michael Kreitmayr, Meik Kroshka Buch, Albert Gutmann, Siegfried Brablik, Mathias Kneißl und Walter Raab. (sitzend von links): Monika Greppmeir, Natalie Denk, Schützenmeister Dominik Schmid, Yvonne Gutmann, Maria Pfundmeier, Margit Kastl. Es fehlen: Nadine Kastl und Renate Schweizer. Dem Ausschuss für die Malleparty gehörten zusätzlich noch Tobias Schweizer, Florian Huber, Moritz Greppmeir, Moritz Höß und Daniel Breitsameter an. Foto: Andreas Penzes

Und da zur Geselligkeit auch der Sport gehört, hat man sich beim Festausschuss noch etwas ganz Spezielles einfallen lassen. So veranstalten die Schwarzlachtaler ab 13.30 Uhr noch ein Lebendkickerturnier. Auf dessen Ausgang wird sicher nicht nur Schützenmeister Dominik Schmid gespannt sein.

60 Jahre Schwarzlachtaler Igenhausen: Das Programm in der Übersicht

Festtag Uhrzeit Programmpunkt Freitag, 7. Juni 20 Uhr Malleparty mit DJ Bartho und DJ Berdalenz (ab 16 Jahre, Aufsicht möglich) Malle-Specials und Happy Hour Samstag, 8. Juni 17 Uhr Eintreffen der Vereine zum Standkonzert im Hof der Firma Kienmoser 18 Uhr Umzug zum Festzelt am Parkplatz der Firma Haimer (Weiherstraße 21, 86568 Igenhausen ) 18.30 Uhr Einzug der Vereine anschließend Stimmungsabend mit der Partyband „De Wadlbeisser“ Sonntag, 9. Juni 10 Uhr Festgottesdienst im Festzelt mit dem Trio „Lovely Notes“ anschließend Mittagstisch mit der Band „d’Heinasprenga“ 12.30 Uhr Grußworte und Ehrungen nachmittags Kaffee und Kuchen mit Kinderprogramm ( Lebendkickerturnier , Hüpfburg, Märchenerzählerin, Kinderschminken u.v.m.)

Jubliäumsfest der Schwarzlachtaler Igenhausen: Fahrservice für Ältere

Auch an die älteren Igenhausener wird gedacht. Der „FCI Dorfleben“ bietet für Menschen aus Igenhausen mit eingeschränkter Mobilität einen eigenen Fahrservice zum Festzelt an. Wer das Angebot am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 9.30 Uhr nutzen möchte, der kann sich unter Telefon (0 15 22) 5 34 46 07 oder per E-Mail an dorfleben@fcigenhausen.de anmelden. Rückfahrzeiten können individuell ausgemacht werden.

Infos zur Anmeldung zum Lebendkickerturnier in Igenhausen 2024

per WhatsApp unter (01 78) 1 75 93 80 oder auf Instagram „SV.Schwarzlachtaler.Igenhausen“. Startgebühr pro Mannschaft (fünf Personen): 10 Euro