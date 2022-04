Architekturwettbewerb

vor 22 Min.

Auszeichnung für Umbau des Kindergartens in Emersacker

weitere anzeigen weniger anzeigen

Der Kindergarten in Emersacker wurde beim Wettbewerb zur Förderung der Baukultur im Augsburger Land ausgezeichnet. Was das Gebäude so besonders macht.

Von Katinka Bruckmeier