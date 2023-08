Kommen, kosten, kaufen

11:24 Uhr

Marktsonntag in Biberbach

Wenn sich in der Raiffeisenstraße in Biberbach Stand an Stand reiht, ist wieder Marktsonntag. Das ist am Sonntag, 3. September so, denn da findet der Heilig-Kreuz-Markt statt.

Von Birgit Waldmann