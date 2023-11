Die Neusässer Märchenweihnacht startet am 1. Dezember 2023

Am 1. Dezember 2023 beginnt die Neusässer Märchenweihnacht. Mehr zum Programm, Öffnungszeiten, der Märchenstraße und Aktionen der Aktionsgemeinschaft Neusäß:

Nicht mehr lange muss man in Neusäß warten, dann zieht sich durch die Remboldstraße wieder der verlockende Duft nach Glühwein, Bratwurst, Punsch und gebrannten Mandeln. Denn in knapp zwei Wochen ist es so weit: Am Freitag, 1. Dezember 2023, startet die Neusässer Märchenweihnacht.

Neusässer Märchenweihnacht 2023: Was ist geboten?

An allen vier Adventswochenenden lädt der gemütliche Weihnachtsmarkt zum vorweihnachtlichen Bummeln, Einkaufen und Schlemmen ein. Rund 30 Buden bieten allerlei kulinarische Köstlichkeiten und ein buntes Angebot an Kunsthandwerk, weihnachtlichen Geschenken und Aktionen. Mit dabei sind altbekannte Standbetreiber, aber auch einige neue Angebote wie Suppen und Eintöpfe, Bubble Tea oder Raclette gibt es in diesem Jahr. Der Jugend- und Seniorenbeirat ist am ersten Wochenende vor Ort und auch die Partnerstädte Bracciano, Cusset und Markkleeberg bieten ihre regionalen Spezialitäten an.

Die Lebende Krippe ist eines der Highlights auf der Neusässer Märchenweihnacht - auch 2023 kann man wieder Maria und Josef und ihre Tiere bestaunen. Foto: Stadt Neusäß

Organisiert wird die Neusässer Märchenweihnacht auch heuer wieder von der Stadt Neusäß in Zusammenarbeit mit der Aktionsgemeinschaft Neusäß (AN). „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder mit der Stadt zusammen diese schöne Tradition fortzuführen. Momentan sind wir gerade dabei die Buden aufzubauen, damit alles pünktlich zum 1. Dezember und zur Eröffnung steht“, erklärt der 1. Vorstand der AN Thilo Wank.

Nikolaus in Neusäß: Wann kommt der Weihnachtsmann zur Neusässer Märchenweihnacht?

Durch die gute Zusammenarbeit sind auch heuer wieder zahlreiche Highlights für die jungen Besucherinnen und Besucher gesichert. Für leuchtende Augen sorgen unter anderem die „Lebende Krippe“ sowie das Nikolauspostamt. Doch auch der Nikolaus höchst persönlich ist täglich auf dem Markt anzutreffen: „500 bis 800 Geschenksäckchen verteilt der Nikolaus heuer wieder an die Kinder und älteren Mitbürgerinnen und -bürger. Wer ihn verpasst, muss aber nicht traurig sein. Dann bleibt immer noch die Möglichkeit ihm eine Postkarte am Nikolauspostamt zu schreiben. In wenigen Tagen bekommt jede und jeder eine garantierte Antwort“, verspricht Wank.

Zudem dürfen sich die Mädchen und Buben wieder auf eine Eisenbahn freuen. Zuletzt musste auf diese, aufgrund der Coronapandemie, verzichtet werden. Und auch das Karussell neben der Engelschenke steht wieder bereit, um Runde um Runde zu drehen. Für eine gemütliche Atmosphäre sorgen das Weihnachtsmarktfeuer der Lokalen Agenda 21 und Neusässer Schulen.

Märchenspaziergang 2023: Gewinnen Sie bei der Mäachenrallye

Beim diesjährigen Märchenspaziergang wird anhand acht liebevoll gestalteter, mechanisch betriebener Szenen aus dem Atelier Fleschutz die fantastische Reise der kleinen Lisa zusammen mit dem Wunschvogel zum schönsten aller Wünsche erzählt. Das silberglänzende Tier nimmt sie mit in den Zauberwald, zum Reich des Wassermanns, zu Elfen und Meeresnixen. Überall möchte Lisa bleiben, doch ihr weiser Reisebegleiter mahnt zum Weiterflug in die Goldene Stadt. Dort wartet der König auf sie und Lisa erkennt nun auch ihren Herzenswunsch, der sich dort wunderbar erfüllt.

Bei der Neusässer Märchenweihnacht werden auch heuer beim Märchenspaziergang wieder liebevoll gestaltete, mechanisch betriebene Szenen zu sehen sein. Heuer geht man mit der kleinen Lisa auf die Reise zum schönsten aller Wünsche. Foto: Stadt Neusäß

Die Märchenfenster sind bis zum Ende der Weihnachtsferien (7. Januar 2024) täglich von 11 bis 21 Uhr zu bestaunen und wer bei der Märchenrallye alle Fragen richtig beantwortet, bekommt eine süße Überraschung.

Das Programm der Neusässer Märchenweihnacht 2023:

Freitag, 1. Dezember 2023 17 Uhr Eröffnung durch 1. Bürgermeister Richard Greiner, Musikalische Begleitung durch das Jugendblasorchester der Musikschule Neusäß, außerdem: Basteln für Kinder (am Stand der Freien evangelischen Gemeinde) Fische angeln und Kerzen färben (am Stand der Pfadfinder) Samstag, 2. Dezember 2023 Basteln für Kinder (am Stand der Freien evangelischen Gemeinde), Fische angeln und Kerzen färben (am Stand der Pfadfinder) Sonntag, 3. Dezember 2023 Basteln für Kinder (am Stand der Freien evangelischen Gemeinde), Fische angeln und Kerzen färben (am Stand der Pfadfinder) 16 Uhr Prämierung der Weihnachtsbäume der Kindergärten durch die Aktionsgemeinschaft Neusäß 17 Uhr Auftritt der Stadtkapelle Neusäß Freitag, 8. Dezember 2023 Fische angeln und Kerzen färben (am Stand der Pfadfinder) Samstag, 9. Dezember 2023 Fische angeln und Kerzen färben (am Stand der Pfadfinder) Sonntag, 10. Dezember 2023 Fische angeln und Kerzen färben (am Stand der Pfadfinder) 17 Uhr Auftritt der Stadtkapelle Neusäß Freitag, 15. Dezember 2023 Fische angeln und Kerzen färben (am Stand der Pfadfinder) Samstag, 16. Dezember 2023 Fische angeln und Kerzen färben (am Stand der Pfadfinder) Sonntag, 17. Dezember 2023 Fische angeln und Kerzen färben (am Stand der Pfadfinder) 17 Uhr Auftritt der Stadtkapelle Neusäß Freitag, 22. Dezember 2023 Fische angeln und Kerzen färben (am Stand der Pfadfinder) Samstag, 23. Dezember 2023 Fische angeln und Kerzen färben (am Stand der Pfadfinder) 16 Uhr Jugendblasorchester der Musikschule Neusäß 17 Uhr Stadtkapelle Neusäß

Kinderprogramm bei der Neusässer Märchenweihnacht 2023:

Märchenspaziergang mit Märchenrallye – es wartet eine süße Überraschung

mit – es wartet eine süße Überraschung Lebende Krippe

Nikolauspostamt

Der Nikolaus verteilt jedes Wochenende kleine Geschenke

Kleines Kinderkarussell

Kindereisenbahn

Fische angeln und Kerzen färben (am Stand der Pfadfinder)

angeln und Kerzen färben (am Stand der Pfadfinder) Basteln für Kinder (am Stand der Freien evangelischen Gemeinde, 1. Wochenende)

Weihnachtsmarktfeuer der Agenda 21 und Neusässer Schulen – gegen eine Spende können Holzscheite ins Feuer geworfen werden

Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt in Neusäß: Was, wann wo?

Weihnachtsmarkt

1. Dezember 2023 bis 23. Dezember 2023

Geöffnet an den vier Adventswochenenden:

Freitag und Samstag: 16 bis 21 Uhr

Sonntag: 14 bis 20 Uhr

Märchenspaziergang

1. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024

Täglich von 11 bis 21 Uhr

Märchenrallye

Die Teilnahmebögen sind unter als Download zu finden oder liegen bei Station 1 (Stadthalle/Rathaus) aus.

Bei Beantwortung aller Fragen gibt es eine süße Überraschung für die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die Überraschung kann an den Adventswochenenden zu den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes beim Info-Point des ACO gegen Vorlage des Teilnahmebogens abgeholt werden, oder unter der Woche zu den Öffnungszeiten des Rathauses an der Infothek.

