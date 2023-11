Neusäß: Silberschmiede peppt Familienstücke auf

"Aus Alt mach Neu" - das ist das ausgefeilte Konzept der Goldschmiede im Schlössle Neusäß. Der Traditionsjuwelier verhilft altem Schmuck zu neuem Glanz – auch dank 3-D-Technik.

Nachhaltigkeit ist eines der großen Themen unserer Zeit. Darunter fällt auch der Begriff Upcycling. Was sich bei Kleidung oder Accessoires längst zum Trend entwickelt hat, macht auch bei Schmuck Sinn. Echte Meister darin sind die Profis der Goldschmiede im Schlössle Neusäß. Der Traditionsjuwelier verfährt nach dem Prinzip „Aus Alt mach Neu“ – ein ausgefeiltes Konzept, das in die Jahre gekommenen Schätzen neuen Glanz verleiht.

Aus Alt mach Neu in der Goldschmiede im Schlössle Neusäß

Alte Familienerbstücke verlieren nicht an materiellem Wert, dafür aber an modischer Aktualität. Opas goldene Manschettenknöpfe zum modischen Hemd? Schwierig. Der Klunker von Uroma zum schlichten Bürokostüm? Undenkbar. Die lieb gewonnenen Stücke aber einfach zum Materialpreis zu verkaufen, bringen die meisten nicht übers Herz. Zu viele Emotionen oder Erinnerungen werden mit ihnen verbunden.

Die Lösung liefert die Goldschmiede in Neusäß. Hier haben die Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, aus dem angestaubten Inhalt ihrer Schmuckschatulle modische Accessoires gestalten zu lassen, die ihre individuelle Persönlichkeit unterstreichen. Nach einer fachkundigen Analyse und Bewertung von Materialwert und Verarbeitung entwerfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Goldschmiede gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden ein neues Stück.

Goldschmiede im Schlössle Neusäß: 3-D-Modelle in Echtgröße

Der Clou: Saß in der Vergangenheit ein Goldschmied oder eine Goldschmiedin mit Skizzenbuch und Stift am Beratungstisch, kann er oder sie heute dank modernster 3-D-Technik echt wirkende Bilder bieten. Sogar der 3-D-Druck des Stückes in Echtgröße ist möglich, so kann beispielsweise ein Ring gleich probiert werden. D

as sorgt für Sicherheit bei den Kundinnen und Kunden – denn das zukünftige Einzelstück ist bereits als Modell mit hoher Genauigkeit in Sachen Gewicht, Form und Farbe vorzeigbar. Zudem lässt sich so der Preis beim Kostenvoranschlag noch genauer ansetzen.

Ob Gold, Silber oder Platin: Die Profis der Goldschmiede im Schlössle Neusäß verarbeiten hochwertige Materialien. Foto: Alte Silberschmiede Bartel & Sohn

Anregungen für den aufgepeppten Lieblingsschmuck – unabhängig, ob Kette, Ring oder Anhänger – liefert das umfangreiche Modellarchiv der Goldschmiede. Natürlich hilft auch das Team mit der jahrelangen Kompetenz gerne weiter, sodass am Ende ein individuelles Schmuckstück entsteht, das seine Trägerinnen und Träger glänzen lässt.

Dabei muss Exklusivität nicht teuer sein: Durch den Einsatz von eigenen Materialien ergibt sich ein Preis, der unter dem einer Neuanschaffung eines vergleichbaren Schmuckstückes liegt. Material, das übrig bleibt, kann sogar mit den Kosten der Umarbeitung verrechnet werden.

Goldschmiede im Schlössle Neusäß: Öffnungszeiten und Kontakt