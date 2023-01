Erfolgreiches Jahr für Aktionsgemeinschaft Neusäß

Die Aktionsgemeinschaft Neusäß hat 2022 viel geschafft. Vorsitzender Thilo Wank blickt zurück und verrät Pläne.

Fragt man nach den Highlights der Aktionsgemeinschaft Neusäß (AN) im vergangenen Jahr 2022, kommt der 1. Vorstand Thilo Wank ins Schwärmen: „Unser Weihnachtsmarkt, den wir nach zwei Jahren Corona Zwangspause in sehr guter Zusammenarbeit mit dem städtischen Kulturbüro veranstaltet haben, war ein voller Erfolg!“ Der Andrang der Besucherinnen und Besucher bei den hübsch geschmückten Ständen mit ihrem schönen Angebot in der Remboldstraße und dem angrenzenden St. Ägidiuspark sei so groß wie noch nie gewesen.

Nikolaustüten für die Kinder waren begehrt

Das Nikolauspostamt war wieder aufgebaut und an den Veranstaltungstagen kamen der heilige Mann und sein Knecht Ruprecht, um an die Kinder die beliebten Nikolaustüten zu verteilen. „Dabei mussten wir an manchen Tagen einen Hilferuf an unsere Mitglieder loslassen, damit sie uns beim Packen der Tüten helfen, denn es kamen so viele Mädchen und Buben, dass uns die fertiggestellten Tüten ausgingen“, erinnert sich Wank.

Kindergärten schmückten 11 Christbäume der Aktionsgemeinschaft Neusäß

Besonders gut angekommen sei zudem wieder der Märchenspaziergang. „Da waren viele Kinder mit ihren Eltern und Großeltern unterwegs, um die einzelnen Szenen zu bestaunen,“ weiß der 1. Vorstand. Begeisterung war bei Groß und Klein auch für die elf hübsch dekorierten Christbäume, deren Schmuck die Kleinen aus Neusässer Kindergärten gefertigt hatten mit Bastelsets, die die AN verteilt hatte.

Liegestühle auf Sand als Sommeraktion in Neusäß

Ebenso über beste Resonanz konnte sich die Sommeraktion der AN erfreuen, bei der kleine Flächen mit Sand und darauf platzierten Liegestühlen verteilt im Stadtgebiet aufgestellt worden sind. „Die Möglichkeiten zur Entspannung wurde von vielen freudig genutzt und so haben wir die Aktion um zwei Wochen verlängert“, berichtet Wank. Auch das beliebte, traditionelle Maibaumfest fand 2022 wieder statt.

Aktionsgemeinschaft Neusäß stiftet mit Sponsor Fahrradständer für Kindergärten

Eine andere Aktion war im Herbst die Aufstellung eines Fahrradständers beim Kindergarten im Ortsteil Täfertingen. Er wurde gesponsert vom AN-Mitglied e-bike-Center und trägt auf einer Seite dessen Werbung, auf der anderen die der AN. „Wir planen nun, ebenso alle anderen Kindergärten in Neusäß und den Stadtteilen damit auszustatten“, erläutert Wank mit einem Blick in dieses Jahr. Auch für weitere Aktionen beginnt man schon mit den Planungen.

www.aktionsgemeinschaft-neusaess.de