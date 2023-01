Femisport - der familiäre Fitnessclub für Frauen

Fehlt der letzte Kick, gute Vorsätze in die Realität umzusetzen? Dann hat Werner Thron von Femisport in Neusäß gute Ideen.

Fürs neue Jahr haben sich viele vorgenommen, mehr für ihre Gesundheit zu tun. Neben ausgewogener Ernährung spielt dabei ausreichend Bewegung eine wichtige Rolle. Doch jetzt schaffen es manche nicht den inneren Schweinehund zu überwinden, um diese Vorsätze einzuhalten. Dann sind Frauen bei Femisport, in der Hauptstraße 6, in Neusäß, richtig. „Wir bieten Ihnen noch bis Aschermittwoch 2023 einen Bonus für Ihre guten Vorsätze, indem wir Ihnen bis zu drei Monate Mitgliedschaft bei uns schenken, wenn Sie einen neuen Vertrag abschließen“, erklärt Inhaber Werner Thron.

Qualifizierte Trainerinnen und der Inhaber leiten an

Der zertifizierte medizinische Fitnesstrainer hat den beliebten Sportclub im Mai 2022 von Gründerin Sabine Mühleisen übernommen und ist als „Hahn im Korb“ begeistert von dem kleinen, feinen Sportclub mit der familiären, fröhlichen Atmosphäre: „Ich habe in meiner ganzen Berufslaufbahn noch nie so viel gelacht, Spaß gehabt und gute Gespräche geführt wie hier“, beteuert er. Zusammen mit seinem erfahrenen Team, den Trainerinnen Dagmar Färber, Gaby Pflüger und Bärbel Fendt, ist er für die Mitglieder da, berät, gibt qualifizierte Einweisungen, korrigiert und leitet an.

Dreidimensionaler Körperscan

Vor dem ersten Training steht bei Femisport eine ausführliche Beratung mit einem Scan am dreidimensionalen Körperscan-Gerät Scaneca. „Wir checken Ihre Ziele – etwa Abnehmen oder spezieller Konditionsaufbau – fragen nach eventuellen körperlichen Beschwerden und anderem“, so Thron. Dann wird ein maßgeschneidertes Sportprogramm erstellt“.

Zirkeltraining trainiert von Kopf bis Fuß

Die Basis ist ein Zirkeltraining, bei dem die Körperregionen von Kopf bis Fuß bewegt werden. Dabei wechselt man jede Minute zwischen Übungen, die am Monitor und/oder live von den Trainerinnen oder Werner Thron zu schwungvoller Musik gezeigt werden, sowie den neun Geräten. „Eine Runde dauert circa eine Viertelstunde. Zwei empfehlen wir mindestens zu durchlaufen und das möglichst zweimal pro Woche“, rät der Fitnesstrainer.

Freies Training mit Kleingeräten

Wer danach noch frei trainieren möchte, kann auf eine Vielzahl an Kleingeräten zugreifen. Wackelkissen, Gewichtsbälle, Hanteln, Bänder, Faszienrollen, Schlingentrainer – Femisport hat all das und vieles mehr im Angebot. „Manches habe ich auch selbst erfunden und konstruiert, beispielsweise eine Zugschiene, die ich von einem Lkw zweckentfremdet und im Studio eingebaut habe“, berichtet der Inhaber. „Besonderer Beliebtheit erfreut sich auch unsere neue Massage-Pistole. Ich überlege zudem, ein Gerät zur Lymphdrainage zu erwerben“. On top gibt es individuelle Ernährungsberatung und abwechslungsreiche Kurse – vom Yoga bis zur Rückengymnastik.

Stammtisch, Vorträge und Events

Zu wechselnden Terminen finden Stammtischabende und Events statt. „Ein großer Erfolg war zum Beispiel unser Weihnachtsbasar, bei dem Mitglieder, darunter viele Künstlerinnen, ihre selbstgefertigten Produkte angeboten haben“. Auch Vorträge stehen auf dem Programm, wie etwa von Brustspezialistin Susanne Kölbl. Zudem organisiert der Inhaber gemeinsame Unternehmungen. „Heuer wollen wir zusammen ein Musical besuchen“, verrät Thron.

Bald erweiterte Öffnungszeiten

Wie es der Vorbesitzerin und den Mitgliedern wichtig war, hat er den Sportclub in bewährter Weise weitergeführt. Er legt Wert auf Feedback. Nach einer Befragung war schnell klar, dass erweiterte Öffnungszeiten gewollt sind. Diesem Wunsch ist er bereits nachgekommen und hat dazu gute Neuigkeiten: Gerade ist er in Planungen für ein automatisches Schließsystem, das voraussichtlich im zweiten Quartal des Jahres eingebaut wird. „Dann kann man autonom auch außerhalb der bisherigen Öffnungszeiten, bei denen eine Fachkraft vor Ort ist, ganz einfach mit seiner Mitgliedskarte zu Femisport kommen und seine Übungen machen.

