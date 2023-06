Neues Restaurant in Kissing: das Solea der Wolferseders

Die Wolferseders kennt man aus dem Parkstüberl in Mergenthau oder aus der "Alten Welt" in Mering. Jetzt haben sie in Kissing ein Restaurant eröffnet: das Solea.

Lisa und Florian Wolferseder sind in der Gastroszene des Wittelsbacher Landes keine Unbekannten. Vor zehn Jahren haben sie das Parkstüberl in Mergenthau übernommen. Weil sie dieses gerade umbauen, gibt es nur den Biergarten. Im Winter haben sie sich in die „Alte Welt“ in Mering eingemietet. Doch damit nicht genug: Vergangene Woche haben sie ein weiteres Restaurant in Kissing eröffnet.

Das Solea ist allerdings „etwas ganz anderes“, wie Lisa Wolferseder verrät. Die deutschen Klassiker aus Mergenthau wie Zwiebelrostbraten, Kässpatzen und Wurstsalat gibt es hier nicht. Stattdessen setzen die Inhaber auf ein neues Konzept – und dafür mussten sie zuerst einen entsprechenden Rahmen schaffen. Unterstützung bekamen sie von Gerhard Huber, der das Innendesign entworfen und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt hat. Nichtsdestotrotz gibt Wolferseder zu: „Harte Wochen liegen hinter uns.“ Schließlich haben sie die Räumlichkeiten zwölf Wochen lang entkernt und renoviert.

Das Solea in Kissing: Anders als das Parkstüberl in Mergenthau

Am 7. Juni 2023 war es dann so weit: Das Solea konnte mit 60 Plätzen im Restaurant, 15 an der Bar und 40 weiteren im Freien eröffnen. „Wir wollen für die Kissingerinnen, Kissinger und alle anderen einen Ort schaffen, an den jeder kommen kann – in der Früh zum Espresso trinken, später für ein schnelles Mittagsmenü, abends für vier Gänge auf hohem Niveau oder nur, um einen Spritz zu trinken“, erklärt die Inhaberin.

Von 9 bis 14 Uhr gibt es Frühstück – allerdings keine Schinken-Käse-Platten, sondern Gerichte wie einen Early-Bird-Burger, Beeren-Porridge, eine Smoothie-Bowl, Avocado-Brote oder French Toast. Dazu haben die Wolferseders eine Konditorin eingestellt, die hausgemachte Brote, Croissants und Tartelettes backt. Ab 11.30 Uhr geht es mit mediterran angehauchtem Mittagstisch weiter. Hier stehen Suppen, Salate, Pasta und mit Serrano, Trüffel oder Chorizo belegte Brote auf der Karte. Ab 18 Uhr kommen Wildschweinbolognese, Ochsenschwanzravioli, Lammhaxe und Rib Eye Steak, Dorade und Calamari dazu.

Die ausgefallenen Kreationen hat sich Küchenchef Tobi, der seit einem Jahr mit den Wolferseders arbeitet, überlegt. Dank früherer Stellen hat er Erfahrung mit der mediterranen Küche, auch in Richtung der Sterneküche. Wie die Gastronomen, füllt der Koch seinen Job mit Leidenschaft aus, hat aber auch einen hohen Anspruch an die Qualität. „Das konnten wir nutzen und etwas Neues machen. Wir hatten Lust, uns auszutoben – und das merkt man“, so Wolferseder.

Die Chance dazu habe sich kurzfristig angeboten. Dafür möchten die neuen Pächter der Familie Merkl danken. Auch ohne die Handwerker wäre der Neustart nicht möglich gewesen. Auf den letzten Drücker haben sie am Tag der Eröffnung letzte Arbeiten erledigt. Und es hat sich gelohnt: In der ersten Woche war das Solea gut besucht. „Die Leute sind neugierig und wollen sich alles anschauen“, verraten die Inhaber. Viele seien Stammgäste aus Mergenthau, einige sogar aus Augsburg angereist.

Eine Eröffnungsfeier gab es noch nicht. „Wir starten langsam und bedacht“, erklären die Wolferseders. Bis sie in den kommenden Wochen nachgeholt wird, müsse sich alles einspielen. Auch an eine Herausforderung wollen sie sich erst gewöhnen: die Küche. Auf geringstem Platz holen sie hier nämlich eine Menge heraus.

Pläne für die Zukunft gibt es einige. Einer ist, das Team zu erweitern. Aktuell werden Mitarbeitende für Küche, Service und Bar gesucht. Außerdem will man auch auf der Baustelle in Mergenthau vorankommen. Und bis dahin soll das Solea gut an- und weiterlaufen.

Die Öffnungszeiten des Restaurant Solea

Montag und Dienstag : Ruhetag

: Ruhetag Mittwoch bis Freitag : von 9 bis 14 und von 18 bis 23 Uhr

: von 9 bis 14 und von 18 bis 23 Uhr Samstag : von 9 bis 24 Uhr

: von 9 bis 24 Uhr Sonntag: von 9 bis 17 Uhr

Im Solea in Kissing reservieren