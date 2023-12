Haugg Immo & Bau errichtet neue Seniorenwohnanlage

Wenn man älter wird, möchte oder muss man anders leben als in jüngeren Jahren - zum Beispiel barrierefrei. Um hier ein Angebot zu schaffen, baut die Haugg Immo & Bau in Kissing eine Seniorenwohnanlage.

Ein schöner Garten, ein großes Haus – der Traum vom Wohnen, den man sich einmal verwirklicht hat, wird für viele Menschen mit zunehmendem Alter zur Belastung. Vor allem, wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Instandhaltung der Immobilie teurer und kräftezehrender wird.

So mancher oder manche spielt da schon mit dem Gedanken, das Eigentum an die nächste Generation zu übergeben oder die Immobilie zu verkaufen und selbst in eine Wohnung zu ziehen.

Seniorenwohnanlage zentral in Kissing

Entscheidungshilfe gibt hier nun ein aktuelles Projekt der Haugg Immo & Bau aus Kissing. Das Unternehmen unter der Leitung von Inhaber und Geschäftsführer Daniel Haugg plant derzeit in der Schulstraße 56 in Kissing eine Seniorenanlage mit 18 Wohneinheiten aufgeteilt auf zwei Häuser.

Das knapp 2000 Quadratmeter große Grundstück, auf dem gebaut werden soll, liegt sehr zentral in Kissing. Ein Supermarkt ist in 400 Metern fußläufig erreichbar, es gibt zwei Hausärzte in der Nähe und eine Bushaltestelle ist schräg gegenüber. Auch die Gemeindeverwaltung ist nicht weit.

Wie Daniel Haugg erklärt, soll es verschiedene Wohnungsgrößen geben, die von knapp 50 über etwas mehr als 80 bis zur um die 150 Quadratmeter großen Penthousewohnung reichen. „Falls Interesse an einer kleineren Penthousewohnung besteht, ist auch noch eine Teilung möglich“, sagt Daniel Haugg, der sein Geschäft seit über zwölf Jahren führt.

Wohnanlage ist auch für Familien geeignet

Die Wohnanlage eignet sich für Familien, Paare und Investoren, sei jedoch ideal für Interessenten ab 60 Jahren. Denn alle Wohnungen im Haus sind barrierefrei, ebenso die beiden Zugänge mit jeweils einem Aufzug. Die Bäder verfügen über bodentiefe Duschen mit Echtglas-Duschtrennwänden und sind ebenfalls barrierefrei. Außerdem können Leistungen des Pflegedienstes der Johanniter dazu gebucht werden, der nach Fertigstellung für die Anlage zuständig ist.

Weitere Ausstattungsmerkmale der Wohnungen sind hochwertige Böden wahlweise in Eiche Parkett geklebt oder gefliest, Einbauküchen, elektrische Rollläden und vieles mehr. Während die Erdgeschoss-Wohnungen fast alle einen kleinen Garten aufweisen, laden in den anderen Wohnungen im ersten Stock Balkone und im Obergeschoss große Dachgärten zum Verweilen ein.

Gemeinschaftsraum für Treffen in der Wohnanlage

Im Untergeschoss soll ein Aufenthaltsraum entstehen, wo sich die Bewohner und Bewohnerinnen treffen, und auch mal größere Feierlichkeiten abgehalten werden können. Einen weiteren Treffpunkt soll es im Garten der Anlage geben. Der Neubau, geplant von Architekt Romuald Trieb aus Augsburg, wird mit einer Pelletheizung ausgestattet.

Baubeginn der Seniorenwohnanlage soll im August nächsten Jahres sein. Haugg rechnet mit einer Bauzeit von rund eineinhalb Jahren, so dass die ersten Bewohner und Bewohnerinnen im Februar 2026 einziehen könnten. „Wer die komplette Auswahl an Wohnungen haben möchte, sollte schnell sein und gleich das Exposé anfordern. Eine Reservierung wird gerne entgegengenommen“, rät Haugg.

Haugg Immo & Bau: Alles aus einer Hand

Die Haugg Immo & Bau ist in der Region jedoch nicht nur ein bewährter Partner, wenn es ums Bauen, Kaufen oder Mieten geht, sondern auch wenn ein Verkauf, eine Bewertung oder Vermietung ansteht. „Denn bei uns kommt alles aus einer Hand“, sagt Daniel Haugg. Er weiß, wie schwer man sich tun kann, wenn die eigene Immobilie verkauft oder vermietet werden soll und neuer Wohnraum gesucht wird.

„Eine Immobilie dem Marktwert entsprechend richtig bewerten, ein professionelles Exposé erstellen, Besichtigungstermine richtig durchführen, Preisverhandlungen führen, Notarverträge erstellen lassen und vieles mehr kommt da auf einen zu“, weiß der Immobilienspezialist, der Verkäufer vom Beginn des Verkaufs bis zum Abschluss und zur Übergabe einer Immobilie an den Käufer begleitet. Haugg Immo & Bau unterstützt außerdem Bauträger beim Vertrieb, privaten Häuslebauern verhilft sie zum Bau eines Eigenheims vom Rohbau bis zur schlüsselfertigen Übergabe.

Weitere Informationen

Haugg Immo & Bau

Inhaber und Geschäftsführer:

Daniel Haugg

Bahnhofstraße 7

86438 Kissing

Telefon: (0 82 33) 7 89 70 49

oder (01 72) 1 09 06 33

E-mail: info@hauggimmobau.de

