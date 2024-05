Neubauwohnung zum halben Preis bei WOBITA

Immobilienbesitz trotz hoher Preise und steigendem Zinsniveau? Das WOBITA-Konzept ist die Erfindung am Wohnungsmarkt und zeigt, wie Immobilienbesitz heute geht.

Wussten Sie, dass der geburtenstärkste Jahrgang der Bundesrepublik heuer 60 Jahre alt wird? Viele aus der sogenannten Babyboomer-Generation stellen sich zu Recht die Frage: Wie möchte ich im Alter leben? Und stehen dabei vor großen Problemen.

Unabhängig von der aktuellen Wohnsituation – ob zur Miete oder im Eigentum, ob in einer Wohnung oder einem Haus –, die Immobilie ist in der Regel nicht altersgerecht. Bei einer Durchschnittsrente von monatlich rund 1200 Euro ist eine entsprechende Sanierung utopisch, ganz abgesehen davon, dass steigende Energie- und Nebenkosten kaum mehr leistbar sind. Wenn man dann bedenkt, dass selbst der Verkauf der Bestandsimmobilie im Normalfall nicht reicht, um eine neue, altersgerechte und viel kleinere Eigentumswohnung zu erwerben, wird klar: Eine Pflege in den eigenen vier Wänden ist kaum möglich, der Gang ins Seniorenheim ist allerdings auch keine Alternative. Er ist schlicht zu teuer.

Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet die WOBITA GmbH aus Schwabmünchen. Dem WOBITA-Team ist es in minutiöser Detailarbeit gelungen, einen deutschlandweit einmaligen Plan zu entwickeln, der sowohl für Wohninteressenten der Altersgruppe 60+ als auch für Kapitalanleger ideal ist. Der Name: WOBITA-Konzept.

Lebenslanges Wohnungsrecht

Was hinter dem Slogan „Lebe zum halben Preis“ steckt? „Der turbulente Immobilienmarkt ist geprägt von steigenden Zinsen und Baukosten. So sind Neubauwohnungen auf der Bewohnerseite unerschwinglich, für Kapitalanleger aus Renditesicht uninteressant und für Bauträger existenzbedrohend, da ihr Markt wegbricht“, erklärt Weber die Ursprungsgedanken, die zu dem Konzept geführt haben.

Die Lösung: Bewohner und Kapitalanleger teilen sich die Investitionskosten einer Neubauwohnung. Das wird möglich, indem WOBITA einen detailliert ausgearbeiteten Vertrag entwickelt hat, der so noch nie in Deutschland beurkundet worden ist und aktuell, aufgrund der Eigenentwicklung, auch nur so verwendet werden darf. So erhält die Bewohnerseite ein sicheres, bezahlbares und altersgerechtes Zuhause, der Investor eine überdurchschnittlich renditestarke und beständige Kapitalanlage. Für deutsche Bauträger entsteht zudem die Möglichkeit, durch das zukünftige WOBITA-Portal exklusiv mit zahlungsfähigen Kunden in Kontakt zu treten.

Wer selbst Teil des innovativen Projektes werden möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Denn in der obersten Etage des Neubaus in der Hildegard-von-Bingen-Straße in Graben sind aktuell vier großzügige Penthousewohnungen zu erwerben. Die Zweizimmerwohnungen haben eine Größe von 66 bis 86 Quadratmetern sowie eine Dachterrasse. Gekauft werden können sie sowohl klassisch, als auch in Form des WOBITA-Konzepts.

Der Traum von einer altersgerechten Wohnung, in der man sorglos alt werden kann, wird mit dem WOBITA-Konzept wahr. Denn das Unternehmen aus Schwabmünchen bietet erstmalig in Deutschland die Möglichkeit, ein lebenslanges Wohnungsrecht an einer Neubauwohnung käuflich zu erwerben. Foto: WOBITA

Freie Penthousewohnungen in Graben

Das Bauvorhaben befindet sich in den letzten Zügen. Fertiggestellt wird es voraussichtlich am Sonntag, 30. Juni. Bereits jetzt wurde die im ersten Obergeschoss entstehende Arztpraxis inklusive OP-Bereich an den neuen Mieter übergeben. Des Weiteren finden sich in dem Gebäude eine Apotheke, ein Friseur und eine Bankfiliale. Käufer, die sich für eine der Penthousewohnungen entscheiden, finden also alles, was sie brauchen, unter einem Dach.

Interessierte können sich auch gerne selbst ein Bild der Immobilie machen. Besichtigungen des fast fertigen Gebäudes sind nach einer Terminvereinbarung mit dem Verkaufsleiter Florian Boehlke möglich.

Communis Projektbau GmbH,

WOBITA GmbH

Adresse: Lilienthalstraße 6

86830 Schwabmünchen

Telefonnummer Communis:

(0 82 32) 95 96 30

In Zusammenarbeit mit dem WOBITA-Partner, der Communis Projektbau GmbH, sind aktuell noch Neubauwohnungen in Graben zu erwerben. Besichtigungen des fast fertigen Bauvorhabens sind nach einer Terminvereinbarung möglich.

Ansprechpartner:

Florian Boehlke

Telefon: (0 82 32) 9 59 63 22

E-Mail: florian.boehlke@communis-projektbau.de

Diese vier Penthousewohnungen in der Hildegard-von-Bingen-Straße in Graben stehen aktuell zum Verkauf: