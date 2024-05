Leeb-Balkone: Erleebnis-Ausstellung in Großaitingen

Leeb Balkone Zäune Überdachungen lädt zur Hausmesse ein.

Wer gerade neu baut oder daran denkt, sein bestehendes Eigenheim mit neuen Zäunen, Balkonen oder Überdachungen aufzuwerten, ist bei der Firma Leeb in Großaitingen an der richtigen Adresse. Das 1906 gegründete Familienunternehmen in vierter Generation steht für eine hohe Qualität, denn alle Produkte werden in eigener Herstellung individuell nach Kundenwünschen angefertigt. Davor erfolgt eine umfassende und professionelle Beratung vor Ort durch persönliche Ansprechpartner sowie eine Fotomontage des fertigen Projekts zur Visualisierung. Die Montage von Balkonen, Zäunen und Überdachungen übernehmen firmenangehörige Monteure.

Über 120 Muster von Balkonen, Überdachungen und Zäunen findet man in der Ausstellung von Leeb in Großaitingen. Foto: Leeb Balkone

In der großen Freilandausstellung in Großaitingen, Reinhartshofer Straße 32 A, finden Interessierte über 120 Muster des europäischen Marktführers, darunter pflegeleichte Produkte aus Holz und Aluminium, die dank spezieller Oberflächenbehandlung nahezu wartungsfrei sind. Besonders interessant ist ein Besuch der Ausstellung während der Hausmesse am Freitag, 10., und Samstag, 11. Mai 2024, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Hier lässt sich die neue Ausstellung bei vielen Aktionen erleben.

