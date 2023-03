Umzug des Physio:teams und Neueröffnung des Ergo:teams

Das Physio:team, und neu das Ergo:team, bieten eine Vielzahl von interdisziplinären und individuellen Behandlungsmethoden.

Christian Guranti und Anne Schwenk führen gemeinsam das Therapie-Team in Königsbrunn. Sie heißen seit Januar 2023 in neuen Räumen willkommen. Guranti und sein Physio:team sind in das neue Geschäftsgebäude in der Marktstraße 3 umgezogen, und haben sich vergrößert. Schwenk ist mit dem neuen Ergo:team in die bisherigen Räume der Physiotherapie in der Marktstraße 1 eingezogen. Damit gibt es interdisziplinäre und individuelle Behandlungsmethoden.

Anne Schwenk und Christian Guranti freuen sich über die neuen Praxen ihres Ergo:- und des Physio:teams. Foto: Tanja Guranti

Neue Praxis für Ergotherapie in Königsbrunn

„Wir bieten Ihnen in unserer neu eröffneten Praxis für Ergotherapie moderne und vor allem individuelle Therapie im Bereich

Neurologie,

Pädiatrie,

Orthopädie,

Geriatrie und

Psychiatrie“,

erläutert Schwenk. Wer durch Krankheit, Verletzung, Behinderung oder Entwicklungsstörung in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist, dem kann durch Ergotherapie geholfen werden. Ziel ist es, die größtmögliche Selbstständigkeit zu erlangen. „Dabei nehmen wir uns beim Ergo:team und beim Physio:team Zeit für Ihre Bedürfnisse und finden gemeinsam den passenden Weg“, versichert Guranti.

Behandlungsmethoden des Ergo:teams in Königsbrunn

Behandelt wird ergotherapeutisch mit folgenden Methoden:

Digitale Therapiesysteme mit Biofeedback

CIMT – Constraint Induced Movement Therapy

Therapie nach Bobath

Kognitiv therapeutische Übungen nach Perfetti

Spiegeltherapie

Elektrostimulationstherapie mit Biofeedback

Kognitives Training und Behandlung neuropsychologischer Störungen

Sensibilitätstraining

Hilfsmittelberatung

Beratung zur Integration in das häusliche und soziale Umfeld vor Ort zu Hause.

Praxis des Physio:teams in Königsbrunn jetzt vergrößert in der Marktstraße 3

Der Wartebereich in der neuen Praxis des Physio:teams. Foto: Brigitte Fregin

Vergrößert hat sich die Praxis des Physio:teams. In den neuen, großzügigen, modern eingerichteten Räumen bieten Guranti und seine acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein breites Spektrum an physiotherapeutischen Maßnahmen, beispielsweise:

Krankengymnastik

Manuelle Therapie

Massagen (auch Fußreflex-)

Lymphdrainage

Osteopathie

Dorn-Therapie

Migräne- und Schwindelbehandlung

Schröpfbehandlung

Kiefer-Behandlung bei Cranio-mandibuläre-Dysfunktion ( CMD ) und mehr.

Ein lichtdurchfluteter Raum in der neuen Praxis des Physio:teams bietet gute Möglichkeiten zu Übungen an modernen Geräten. Foto: Brigitte Fregin

Statt einfachen Kabinen gibt es jetzt einzelne Behandlungszimmer, einen großen Kursraum für Yoga und Pilates, einen Krankengymnastik-Geräteraum für Reha-Sport oder für Krankengymnastik am Gerät, die sowohl mit Rezept, als auch für Selbstzahlende nutzbar sind.

Mehr Infos unter https://ergoteam-koenigsbrunn.de/ und https://physioteam-koenigsbrunn.de/