André Heuck vom Gewerbeverein Bobingen im Interview

Vom 12. bis 13. August findet in Bobingen die Gewerbeausstellung BOGA statt. Im Interview verrät André Heuck vom Gewerbeverein, was geplant ist.

Bobingen ist eine lebendige Stadt: Viele Gewerbetreibende haben dort ihren Hauptsitz und bieten ihre Waren, ihre Expertise und ihre Leistung an. Sie machen die Singoldstadt attraktiv und geben sich viel Mühe, einen regen Austausch mit ihren Kundinnen und Kunden zu führen. Eine gute Beratung steht an erster Stelle. Deshalb ist es den Geschäftsleuten auch wichtig, sich außerhalb des Alltags zu präsentieren, weshalb heuer zum ersten Mal seit 2012 wieder die Bobinger Gewerbeausstellung BOGA stattfindet.

Veranstaltet wird diese vom Gewerbeverein Bobingen e.V., der das Konzept neu gedacht hat und dieses nun am Samstag, 12., und Sonntag, 13. August, vor und in der Singoldhalle präsentiert. Im Interview mit Carina Steinhart erklärt Vorstandsmitglied André Heuck, was sich verändert hat und worauf man sich freuen darf.

Herzlich willkommen heißt es am Samstag, 12., und Sonntag, 13. August, zur BOGA in Bobingen. Foto: Gewerbeverein Bobingen

Bobinger Gewerbeausstellung BOGA 2023: Interview mit André Heuck vom Gewerbeverein

Herr Heuck, die BOGA findet heuer nach langer Pause zum ersten Mal wieder statt. 2012 war die letzte Auflage. Wie kam es dazu, dass man sich 2023 wieder auf die Veranstaltung freuen darf?

André Heuck: Die frühere BOGA wurde durch einen externen Veranstalter geplant, was die Umsetzung zuletzt schwierig machte. Der Ideengeber, dass die BOGA in die Neuauflage geht, ist Ronald Werner. Er hatte die ehemalige Veranstaltung in guter Erinnerung und wollte endlich wieder eine Ausstellungsplattform für die ansässigen Geschäfte bieten.

Wurde das Konzept neu ausgerichtet?

Lesen Sie dazu auch

Heuck: Im Gegensatz zur früheren Veranstaltung war die Voraussetzung für die Rückkehr der BOGA, dass sie vom Gewerbeverein selbst ausgerichtet wird. Außerdem sind keine Aussteller mehr aus ganz Deutschland zu Gast. Wir legen bewusst den Fokus auf die regionalen Bobinger Anbieter und den nahen Umkreis.

Wie kam diese Idee bei den Geschäftsinhaberinnen und -inhabern an?

Heuck: Sehr gut! Es sind alle Stände belegt und wir haben 40 Aussteller vor Ort. Das freut uns natürlich sehr und zeigt, dass das Interesse groß ist.

Die Bobinger Gewerbeausstellung BOGA 2023 1 / 4 Zurück Vorwärts Nach zwölf Jahren Pause findet die BOGA 2023 wieder statt. Vom 12. bis 13. August kann man rund 40 Ausstellerinnen und Aussteller in der Singoldhalle besuchen.

Der Veranstalter, der Gewerbeverein Bobingen e.V. hat bestimmt, dass heuer lediglich Firmen aus der Stadt Bobingen und der nahen Umgebung teilnehmen dürfen.

Zu sehen sind auf der BOGA unter anderem ein Tiny-House, neueste Fahrräder sowie Autos. Außerdem informieren zahlreiche Handwerksfirmen über ihre Gewerke.

Sollte die BOGA 2023 gut angenommen werden, ist geplant, diese alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Die nächste Gewerbeausstellung wäre dann also wieder 2024.

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher der BOGA?

Heuck: Vor und in der Singoldhalle ist an den beiden Showtagen einiges geboten. So wird im Außenbereich ein Tiny-House aufgebaut, man kann neueste Rad- und auch Automodelle betrachten und eine Gartenausstellung sowie ein Weinhandel präsentieren sich auf dem Vorplatz. Innen haben wir zahlreiche Handwerkerinnen und Handwerker unterschiedlichster Gewerke zu Gast. Man kann sich also beispielsweise zum Thema Bau sehr gut informieren. Zudem sind Finanzdienstleister, die Bank, aber auch ein Kaffeemaschinenhersteller und viele weitere anzutreffen. Natürlich sind auch wir mit unseren Backwaren von CUMPANUM da und es gibt unsere leckeren Jubiläumsprodukte.

Rund 40 Ausstellerinnen und Aussteller sind bei der Gewerbeschau vor Ort. Foto: Gewerbeverein Bobingen

Sind Sie zufrieden mit der bisherigen Planung?

Heuck: Was uns besonders freut, ist, dass wir stets mit der Stadt Bobingen in einer guten Symbiose zusammenarbeiten. Wir erhalten für den jährlichen Weihnachtsmarkt immer eine Unterstützung und auch bei der BOGA übernimmt die Stadt einen finanziellen Teil. Wir arbeiten Hand in Hand, dass Bobingen noch lebenswerter wird.

Wagen wir den Blick in die Zukunft. Ist eine BOGA 2024 realistisch?

Heuck: Natürlich haben wir uns schon Gedanken gemacht. Wenn die BOGA heuer gut anläuft und das Interesse groß ist, wollen wir auf jeden Fall weitermachen. Jedoch eher alle zwei Jahre. Also eine BOGA 2025 wäre möglich.

BOGA 2023: Öffnungszeiten der Bobinger Gewerbeausstellung