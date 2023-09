Langerringer Markttreiben 2023: Das ist geboten

Am Sonntag, 17. September 2023, findet in der Gemeinde Langerringen wieder das beliebte Markttreiben statt. Die Veranstalter haben ein buntes Programm zusammengestellt.

Bereits in seine 24. Auflage geht das Langerringer Markttreiben. Die Veranstaltung, gerne als der „etwas andere Markt“ bezeichnet, zieht seit vielen Jahren zahlreiche Besucher aus der Region an. Kein Wunder, sind dort rund 80 Ausstellerinnen und Aussteller zu bewundern, die hauptsächlich im Bereich Kunsthandwerk zu verorten sind.

Zahlreiche Besucher aus der Region lassen sich den etwas anderen Markt in Langerringen nicht entgehen. Foto: Tina Weißig

Langerringer Markttreiben 2023: Kunsthandwerk, Musik und viel für Kinder

Zwischen 10 und 18 Uhr verwandelt sich der 4000-Einwohner-Ort am Sonntag, 17. September 2023, wieder in einen riesigen Marktplatz. Ein Besuch lohnt sich, egal ob jung oder alt, auf jeden Fall. So finden Musikfreunde dank der anwesenden Trommelgruppe, Musikkapelle und den Alphornbläsern beste Unterhaltung. Laut wird es, wenn die Böllerschützen in Erscheinung treten. Die Kleinen dürfen sich auf Kinderschminken, Kinderkarussell und Eisenbahn freuen, auch eine Kindertanzgruppe tritt auf.

Auch ein Kinderkarussell gibt es auf dem Langerringer Marktreiben. Foto: Tina Weißig

Flohmark beim Langerringer Marktreiben

Tierisch wird es bei der Vogelausstellung, Freundinnen und Freunde klassischer Automobile kommen bei der Oldtimer-Ausstellung auf ihre Kosten. Zudem findet an der Schule ein Flohmarkt statt, auf dem sich sicher das ein oder andere Schnäppchen machen lässt.

Kunsthandwerk so weit das Auge reicht - das gibt es auf dem Langerringer Markttreiben. Foto: Tina Weißig

Bei all dem Programm muss sich natürlich auch gestärkt werden. Kein Problem, denn freilich hat das Team um Marktreferentin Tina Weißig für zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten gesorgt. Der Sonntag in Langerringen beim beliebten Markttreiben ist also eine runde Sache.

Das Programm beim Langerringer Markttreiben 2023

Termin Sonntag, 17, September 2023 Uhrzeit 10 bis 18 Uhr Was Rund 80 Ausstellerinnen und Aussteller, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker sowie Hobbykünstlerinnen und Hobbykünstler Programm Trommelgruppe, Musikkapelle, Alphornbläser

Kindertanzgruppe

Kulinarische Köstlichkeiten

Kinderschminken

Kinderkarussell und Eisenbahn

Böllerschützen

Vögel- und Oldtimerausstellung

Flohmarkt an der Schule

