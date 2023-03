Königsbrunn: Die Mieter beziehen die Marktstraße 3

Nach drei Jahren Bauzeit konnten nun die Mieter ihre Wohnungen in der Marktstraße 3 in Königsbrunn beziehen. Die GWG Königsbrunn plant weitere Bauvorhaben.

Die Aufregung bei Gisela und Peter Käs war groß, als sie am vergangenen Montag, 27. Februar, ihre Wohnung übergeben bekamen. Als eine von 22 Mietparteien zieht das rüstige Ehepaar in den Neubau in der Marktstraße 3, der von der GWG Königsbrunn realisiert wurde.

Kaum hatten sie die Wohnung betreten, wich die anfängliche Aufregung der Freude – das Ehepaar Käs ist von seinem neuen Zuhause begeistert und so soll es auch den restlichen Mietern gehen. „Nach drei Jahren Bauzeit gehören diese Momente zu den schönsten. Die Freude der Menschen zu sehen und damit den Lohn für die Arbeit zu erhalten, ist unbeschreiblich“, freut sich Günther Riebel, Geschäftsführer der GWG Königsbrunn.

Neubau Marktstraße 3 Königsbrunn: Eine grüne Oase als Heimat für Insekten

Die im freifinanzierbaren Wohnungsbau errichteten Einheiten bleiben im Bestand der GWG. Damit wird das Unternehmen einmal mehr seinem Anspruch gerecht, dem hohen Bedarf nach gutem und sicherem Wohnraum in zentraler Lage Rechnung zu tragen. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen sind modern ausgestattet, bieten Balkonloggien und sind durch die barrierearme beziehungsweise barrierefreie Gestaltung für alle Generationen gut geeignet. Die Wohnungen im dritten Obergeschoss verfügen teilweise über weitgehend großzügige Dachterrassen und sind, ebenso wie die anderen Einheiten, für jeden und jede durch den hauseigenen Aufzug gut erreichbar. Besonderes Highlight ist die Decke über dem Erdgeschoss. Diese wird als grüne Oase gestaltet, die zum Betrachten einlädt und gleichzeitig als Heimat für Insekten dienen soll.

Das Wohn- und Geschäftshaus in der Markstraße 3 hat eröffnet. Die ersten Mieter konnten nun ihre Wohnungen beziehen. Foto: Carina Steinhart

„Aufgrund der hohen Nachfrage ist es keine Überraschung, dass wir alle Wohneinheiten schnell vermieten konnten. Nichtsdestotrotz freut es uns, dass wir mit diesem Projekt einen weiteren Erfolg in der Geschichte unseres Unternehmens verzeichnen können“, so der GWG-Geschäftsführer. Da bezahlbare Mietwohnungen in Königsbrunn Mangelware sind, hat die GWG in den letzten Jahren ihren Schwerpunkt vor allem auf die Bestandsentwicklung gesetzt. Dass diese Ausrichtung erfolgreich war, zeigen die bis heute 460 realisierten eigenen Mietwohnungen, die mit mehr als 33.000 Quadratmetern Wohnfläche zum Bestand der Königsbrunner Gesellschaft für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung gehören. Damit beweist die GWG, dass auch ein relativ kleines Wohnungsbauunternehmen in höchstem Maße bauaktiv und leistungsfähig sein kann.

GWG Königsbrunn plant weitere Bauprojekt

Deshalb ruht man sich nach dem erfolgreichen Projekt auch nicht auf den Lorbeeren aus: Mit dem Projekt des „Alten katholischen Pfarrhofs“ möchte die Tochtergesellschaft der Stadt in Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirchenstiftung 30 öffentlich geförderte, barrierefreie und zentrumsnahe Seniorenwohnungen realisieren.

Außerdem stehen Bauträgermaßnahmen in der Steingasse, in der vier Mehrfamilienhäuser mit 29 Eigentumswohnungen entstehen sollen, sowie die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses am Europaplatz auf dem Plan der GWG. Trotz der aktuell misslichen wirtschaftlichen Lage blickt Riebel positiv in die Zukunft: „Wir werfen die Flinte nicht ins Korn. Wir fahren auf Sicht und versuchen weiterhin alles, um unserem Satzungsauftrag gerecht zu werden.“