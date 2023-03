Die vhs eröffnet eigene Räume in Königsbrunn

Einmalig im Landkreis Augsburg erhält die vhs Augsburger Land e. V. eigene Räumlichkeiten. Die vhs Königsbrunn will ihr Bildungsangebot erweitern.

Eigene Räumlichkeiten, über die selbst verfügt werden kann – lange Zeit war das der Wunsch der vhs Augsburger Land e. V.; und nun ist es so weit. Mit dem von der GWG Königsbrunn gebauten Gebäude in der Marktstraße 3 geht der Traum für Leiterin Heidi Mayr und ihre Kollegin Ramona Frodl in Erfüllung. „Erstmals haben wir jetzt fünf Räume, die der vhs Augsburger Land e. V. gehören. Zuvor waren wir auf öffentliche Räume angewiesen oder mussten mit unseren Kursen auf Klassenzimmer von Schulen ausweichen. Das war leider nicht immer optimal und wir haben oft das Feedback bekommen, dass einige unser Angebot aufgrund der unzureichenden Raumsituationen ausgeschlossen haben“, erklärt Mayr.

Eindeutige Beschilderungen zeigen den Besucherinnen und Besuchern den Weg zu den unterschiedlichen Ämtern und vhs-Räumlichkeiten. Foto: Carina Steinhart

Moderne Ausstattung für die vhs Königsbrunn ermöglicht neue Kurse

Umso schöner ist es, dass nun fünf Räume für die Erwachsenenbildung im Erdgeschoss des neuen Gebäudes angesiedelt werden konnten. Im Bewegungsraum darf man sich auf Gymnastikkurse freuen, der Kunstraum lädt zu kreativen Stunden ein, der Seminarraum bietet viel Platz zum Lernen und der Vortragsraum bietet dank Beamer und Leinwand die Möglichkeit, größeren Vorträgen eine Bühne zu geben. „Besonders glücklich sind wir auch über unseren IT-Raum. Komplett ausgestattet mit modernsten Geräten können wir unser Angebot auf modernster Technik an die Erwachsenen weitergeben. Auch die digitalen Tafeln geben uns die Möglichkeit, unsere Kurse auf höchstem Niveau durchführen zu können“, sagt die Leiterin der vhs Königsbrunn.

Der vhs-IT-Raum ist mit modernstem Equipment ausgestattet und lässt keine Wünsche offen. Foto: Carina Steinhart

Gestartet wird das Programm mit den altbewährten Kursen. Bereits im Herbst soll das Angebot jedoch erweitert werden. „Wir haben viel vor. Nachdem wir nun in unseren eigenen Räumen Termine besser planen können, fällt es einfacher, das Programm zu erweitern. Zum Beispiel planen wir, auch mehr berufsbezogene Kurse einzubinden. Besuchen kann man uns jedoch schon heute, am Tag der offenen Tür – wir freuen uns“, betont Mayr.

