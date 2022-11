Hoigarten Schwabmünchen 2022: Neue Standort, verlängerte Öffnungzeiten & mehr

Am Donnerstag, 2. Dezember, eröffnet der Hoigarten 2022 in Schwabmünchen. Heuer gibt es einige Neuerungen: So findet der Weihnachtsmarkt an einem anderen Ort statt und auch die Zeiten wurden verlängert.

Gemütliches Beisammensein, Ratschen, dazu heißen Punsch trinken und sich eine süße Leckerei gönnen. Das kann man ab Donnerstag, 1. Dezember, auch wieder in Schwabmünchen. Der traditionelle Hoigarten findet nach zweijähriger Corona-pause endlich wieder statt. Jedoch sind die Veranstalterinnen und Veranstalter der Werbegemeinschaft Schwabmünchen während der Ruhephase nicht in den Winterschlaf verfallen, vielmehr haben sie Neuerungen geplant, um den Hoigarten noch attraktiver für die Besucherinnen und Besucher zu gestalten.

Die wohl größte Änderung ist der neue Platz, auf dem der Hoigarten heuer und zukünftig stattfinden soll. Nach rund vier Jahrzehnten wird der Weihnachtsmarkt nicht wie gewohnt auf dem Schrannenplatz, sondern auf dem Stadtplatz „Neue Mitte“ abgehalten. Laut Alexandra Wilbert von der Werbegemeinschaft Schwabmünchen war die Änderung nötig, da die Parkplätze des Schrannenplatzes über vier Wochen gesperrt gewesen wären. Unternehmerinnen und Unternehmer benötigen diese jedoch, um ihren Kundinnen und Kunden in der umtriebigen Adventszeit entsprechende Parkmöglichkeiten zu bieten.

Auf dem Hoigarten findet man bei den Händlerinnen und Händlern allerlei nette Geschenkideen. Foto: Carina Sirch

Doch auch bei der Anzahl an Händlerinnen und Händlern, die auf dem Hoigarten eine bunte Warenvielfalt präsentieren, hat sich etwas geändert: Anstatt rund 30 wird es 2022 nur 20 Weihnachtsstände geben. Auch hier ist der Hintergrund auf die Coronapandemie zurückzuführen. Einige Anbietenden mussten ihr Geschäft aufgeben.

Nichtsdestotrotz blickt man bei der Werbegemeinschaft positiv in die Zukunft. Dass der Hoigarten nach zwei Jahren wieder stattfinden kann, ist etwas, worauf sich die Organisatoren sehr freuen: „Wir haben mit viel Herzblut geschmückt, damit die Besucherinnen und Besucher wieder zahlreiche Lichter, liebevoll dekorierte Bäumchen und Stände erwarten können“, sagt Wilbert.

Aus drei mach vier: Der Hoigarten Schwabmünchen wird 2022 verlängert

Gewöhnlich fand der Weihnachtsmarkt immer an drei Tagen innerhalb drei Wochen statt. Doch auch das ändert sich: Der Hoigarten wird verlängert! Und zwar kann man nun auch an den Freitagen das adventliche Treiben genießen.

Musikalisch wird es auch 2022 wieder. Zur Eröffnung am 2. Dezember spielt die Trachtenkapelle Alpengruß. Foto: Carina Sirch

Los geht’s am Donnerstag, 1. Dezember, ab 17.45 Uhr. Der Hoigarten wird feierlich mit dem Engelspiel und der Trachtenkapelle Alpengruß eröffnet. Am darauffolgenden Freitag, 2. Dezember, findet in der Kirche St. Michael das Programm „Licht in der Nacht“ von 17 bis 19 Uhr statt. An den darauffolgenden Tagen dürfen die Besucherinnen und Besucher den Auftritten der Musikvagabunden und der Blas & Band lauschen.

In der zweiten Woche, Donnerstag, 8., bis Sonntag, 11. Dezember, geben sich der Regenbogenchor Schwabegg, Who of us, die Musikkapelle Schwabegg und viele mehr die Ehre. Für die Kinder wird besonders der Donnerstag, 8. Dezember, spannend. Denn an diesem Tag besucht der Nikolaus den Hoigarten. Ab circa 18 Uhr wird er seine Runden drehen und hat bestimmt ein paar Kleinigkeiten mit dabei.

Musikalisch wird es auch 2022 wieder. Zahlreiche Band treten auf dem Hoigarten 2022 auf. Foto: Carina Sirch

Die finale Woche vom 15. bis 18. Dezember startet mit der Band Road to munich. Dabei sind auch die Aitinger Blech-Blosn, der Posaunenchor und Hautnah music. Und auch hungrig muss beim Hoigarten niemand nach Hause gehen: Wie gewohnt gibt es ein vielfältiges Angebot. Ob Bratwurst, Schupfnudeln oder doch lieber süße Sünden – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Das Programm des Hoigarten Schwabmünchen 2022

Donnerstag, 1. Dezember 17.45 Uhr: Eröffnungsfeier mit Engelspiel und der Trachtenkapelle Alpengruß Freitag, 2. Dezember 17 Uhr bis 19 Uhr: Licht in der Nacht in der Kirche St. Michael 18 Uhr 19 Uhr: Band Milksnitte Samstag, 3. Dezember 18 Uhr bis 19 Uhr: Musikvagabunden Sonntag, 4. Dezember 18 Uhr bis 19 Uhr: Blas & Band Donnerstag, 8. Dezember 17 Uhr bis 17.30 Uhr, Regenbogenchor Schwabegg ab circa 18 Uhr: Besuch des Nikolaus’ auf dem Hoigarten Freitag, 9. Dezember 18 Uhr bis 19 Uhr: Tanja Kitzberger Samstag, 10. Dezember 18 Uhr bis 19 Uhr: Who of us 15, 16, 17 Uhr: Kasperletheater des TSV im Pfarrzentrum Sonntag, 11. Dezember 18 Uhr bis 19 Uhr: Musikkapelle Schwabegg Donnerstag, 15. Dezember 18 Uhr bis 19 Uhr: Road to munich Freitag, 16. Dezember 18 Uhr bis 19 Uhr: Aitinger Blech- Blosn Samstag, 17. Dezember 18 Uhr bis 19 Uhr: Hautnah music Sonntag, 18. Dezember 18 Uhr bis 19 Uhr: Posaunenchor

Öffnungszeiten des Hoigarten Schwabmünchen 2022

Donnerstag - Freitag: 16 bis 20 Uhr

Samstag - Sonntag: 15 bis 20 Uhr