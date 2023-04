Mit dem Bus unterwegs - umweltfreundlich und entspannt

Bahn, Flieger oder Auto: Das sind die beliebtesten Verkehrsmittel, um in den Urlaub zu kommen. Noch bequemer und sogar umweltfreundlicher geht es aber mit dem Bus.

Man kennt es: Frühmorgens quält man sich aus dem Bett, packt verschlafen das restliche Gepäck ins Auto, fährt noch leidlich müde und womöglich mit quengelnden Kindern in Richtung Süden, um dem Stau zuvorzukommen – nur um dann doch mit Hunderten anderen Urlauberinnen und Urlaubern am Brenner festzustecken. Am frühen Abend kommt man erschlagen am Urlaubsort an, die Knie schmerzen, die Laune ist am Boden. Ein entspannter Urlaubsstart sieht anders aus.

Zum Beispiel im Reisebus: Die Beine haben Freiraum, wer müde ist, macht ein Nickerchen, wem langweilig ist, spielt ein Spiel, wer hungrig ist, isst. Und der Verkehr ist alleinig Sache des Busfahrers, der Busfahrerin. Man kann sich also voll und ganz auf die eigene Vorfreude konzentrieren – und kommt so entspannt und ausgeruht am Urlaubsziel an.

Reisen mit dem Bus – nur von Vorteil!

Flexibel wie mit dem eigenen Pkw, unabhängig von Verspätungen oder Streiks, keine zeitfressenden Sicherheitskontrollen wie am Flughafen: Der Reisebus vereint viele Vorteile. Und sogar noch einige mehr: Denn Busreiseveranstalter gestalten ja nicht nur den Weg von A nach B, sondern bieten darüber hinaus ein durchdachtes Komplettprogramm. Das erspart die lästige Suche nach Unterkünften und Aktivitäten am Urlaubsort.

Hätten Sie's gewusst? Im Vergleich ist der Bus das umweltfreundlichste Verkehrsmittel Das Statistische Bundesamt hat sowohl den CO2-Ausstoß pro Passagier und Kilometer (Pkm) als auch den Energieverbrauch pro Passagier und 100 Kilometer (l) verglichen – bei beiden Werten ist der Bus ungeschlagen Nummer eins: Bus: 32 g/Pkm, 1,4 l Bahn/Fernverkehr: 41 g/Pkm, 1,9 l Pkw: 142 g/Pkm, 6,1 l Flugzeug: 211 Pkm, 4,9 l Umweltfreundlicher als mit dem Bus ist man also mit keinem anderen Verkehrsmittel unterwegs.

Ob es nun für fünf Tage an den Gardasee geht, für acht Tage an die Ostsee oder für zwei Tage zum Musicalbesuch – es ist für alles gesorgt, und zwar zu einem Preis. In dem sind Fahrt, Unterkunft, Reiseleitung und Eintrittsgelder schon abgegolten. Selbstverständlich informieren die Veranstalter vor der Buchung, falls noch weitere Kosten anfallen. Individuelle Ausflüge oder Aktivitäten sind ebenfalls gesondert zu verrechnen. Doch meist sind zusätzliche Programmpunkte gar nicht nötig. Durch Erfahrung und Ortskenntnis wissen die Reiseveranstalter, was am jeweiligen Zielort sehenswert ist und nehmen das in ihre Reiseplanung auf.

Das gehört ins Handgepäck 1 / 5 Zurück Vorwärts Wie im Flugzeug ist es auch im Reisebus: Koffer und Co. werden im Gepäckfach verstaut und sind während der Reise nicht erreichbar. Umso wichtiger ist, alles, was während der Fahrt benötigt wird, im Handgepäck zu verstauen. Klicken Sie weiter, um zu erfahren, was unbedingt ins Handgepäck gehört.

Lesestoff: Ein Buch, eine Zeitung oder der E-Book-Reader gehören unbedingt ins Handgepäck. Beim Lesen vergeht die Zeit wie im Flug.

Hörgenuss: Natürlich gibt es jede Menge Gesprächsstoff bei einer gemeinsamen Busreise. Wer dennoch einmal lieber seine Ruhe hat, klinkt sich aus und hört Musik oder ein Hörbuch über Handy oder MP3-Player. Aus Rücksichtnahme auf andere Mitreisende natürlich nur mit Kopfhörern!

Zeitvertreib: Sudoku, Kreuzworträtsel sowie Stifte und Papier für „Stadt, Land, Fluss“ nehmen nicht viel Platz weg und sorgen für Ablenkung. Wer lieber Gesellschaftsspiele spielt: Viele Klassiker gibt es als praktische Reisegröße.

Verpflegung: Es muss kein Drei-Gänge-Menü sein, aber ein paar Snacks und Erfrischungen sind durchaus hilfreich, einen Reisetag zu überstehen. Auch da gilt Rücksicht: Das „duftende“ Knoblauchbrot bleibt besser zu Hause.

Auswählen kann man aus unzähligen Angeboten für jeden Geschmack – vom Tagesausflug bis zur Mehrtagesreise. Neben klassischen Urlaubsaufenthalten stehen Themenreisen auf der Beliebtheitsskala ganz oben: Kulinarische Erlebnisfahrten, Musical-, Theater- oder sonstige Kulturreisen, Weihnachtsausflüge oder Fahrten anlässlich des Muttertags oder anderer Feiertage sind immer mehr im Kommen. Vielleicht auch, weil sie sich ganz hervorragend als Geschenkidee eignen. Geteilte Freude ist schließlich am allerschönsten.

Das gemeinsame Ziel verbindet: Auf Busfahrten schließt man schnell Bekanntschaften. Foto: Foto: VadimGuzhva, stock.adobe.com

Alleine unterwegs? Im Bus kommt man schnell ins Gespräch

Doch auch alleine ist man bei einer Busreise gut aufgehoben: Durch das gemeinsame Ziel und Programmpunkte, auf die man sich zusammen freuen kann, kommt man mit anderen Mitreisenden schnell ins Gespräch. Zudem hat man mit der Reiseleitung bei Unsicherheiten oder Fragen immer eine kompetente Ansprechpartnerin oder einen kompetenten Ansprechpartner an der Seite. pm/mel