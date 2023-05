Fenstertausch: Eine Maßnahme, viele Vorteile

Die Modernisierung alter Fenster spart Energiekosten, schont die Umwelt und steigert Komfort und Immobilienwert.

Das Zuhause fit für die Zukunft zu machen, steht aktuell in vielen Haushalten weit oben auf der Prioritätenliste. Modernisierungsmaßnahmen entlasten Umwelt und Geldbeutel, steigern den Immobilienwert und sind gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten eine sichere Geldanlage.

Fenster sind hierbei ein wichtiger Faktor, denn über alte, undichte Fenster entweichen im Schnitt bis zu 45 Prozent der Heizwärme. Fensterlösungen von perfecta senken den Energiebedarf von Gebäuden sowie den CO2-Ausstoß und ermöglichen bis zu 20 Prozent Einsparpotenzial bei den Heizkosten. Sie sorgen für eine effektive Wärmeisolierung und können dank ihres hohen g-Wertes (Gesamtenergiedurchlassgrad) sogar einfallendes Sonnenlicht für eine passive Energiegewinnung nutzbar machen.

Macht was her: Moderne Fenster und Türen sehen nicht nur gut aus, sie helfen auch, Energie zu sparen. Foto: perfecta

Zuverlässige Profis

Häuslebauer und Renovierer müssen sich jedoch nicht nur auf die Qualität der verwendeten Produkte, sondern auch auf das Know-how der Fachfirmen zu 100 Prozent verlassen können. Mit dem patentierten und bewährten Montagesystem „Fensterwechsel ohne Dreck“ bieten die Profis von perfecta ein gelungenes Rundum-sorglos-Paket mit echtem Mehrwert an. Von der Beratung über den Kauf bis hin zur Montage erhalten Bauherren mit individuell auf Maß gefertigten Produkten alles aus einer Hand. Der Austausch geht komplett ohne Ausbrucharbeiten am Mauerwerk vonstatten und lässt Tapeten und Bodenbeläge unberührt.

Damit jede Montage absolut sicher, sauber und effizient erfolgen kann, bildet perfecta am Hauptsitz in Westendorf sämtliche Fenster- und Türenmonteure zu bestens geschulten perfecta Montageprofis weiter. Im Rahmen der theoretischen sowie praktischen Prüfungen verschmelzen langjährige Tradition und zukunftsorientierte Lösungsstrategien zu einem überzeugenden Gesamtpaket und bereiten die Monteure optimal auf jede noch so individuelle Einbausituation vor.

Dabei stets im Fokus: Zufriedene Kundinnen und Kunden, die von Service und Leistung profitieren und in perfecta einen Partner haben, der ihr Bauvorhaben zuverlässig und professionell realisiert.

Es lohnt sich, in neue und dichte Fenster zu investieren, sodass Luft nur dann ins Zimmer zieht, wenn sie geöffnet werden. Foto: slavun, stock.adobe.com

Die Fensterlösungen aus eigener Entwicklung und Produktion glänzen dabei nicht nur durch hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards, sondern auch durch extreme Langlebigkeit und sind zu 100 Prozent recycelbar.

Mit einem Fensteraustausch spart man teure Heizkosten ein, verringert den Energieverbrauch in den eigenen vier Wänden und leistet so einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Worauf also noch warten? pm

Mehr Infos: www.perfecta-fenster.de