Herrmann Bau steht seit 30 Jahren für Rohbau

Vom Einfamilienhaus bis zum Mehrfamilienhaus: Wenn Bauherren einen Partner für Rohbauarbeiten suchen, werden sie in Langerringen bei Herrmann Bau fündig. Das Unternehmen hat 2023 einiges zu feiern

Das Jahr 2023 ist ein ganz besonderes für das Bauunternehmen Herrmann aus Langerringen: Einerseits wird das 30-jährige Bestehen gefeiert, andererseits legt Seniorchef und Firmengründer Benedikt Herrmann die Geschicke des Unternehmens in die Hände seines Sohnes und Nachfolgers Thomas.

30 Jahre lang hat Benedikt Herrmann das Unternehmen zum kompetenten Partner von Privatbauherren, öffentlichen Trägern und Gewerbekunden gemacht. Und auch Sohn Thomas, der die Firmenführung zum Jahreswechsel übernommen hat, will diesem Anspruch treu bleiben.

Die Familie Herrmann hält zusammen

Wie sein Vater absolvierte Thomas Herrmann eine Lehre als Maurer und Betonbauer – nicht im elterlichen Unternehmen, sondern bei der Marcus Riedelsheimer GmbH in Großaitingen. Dort erhielt er das Basiswissen, das er ab 2007 bei der Mitarbeit im väterlichen Betrieb vertiefte. Der Meisterbrief im Jahr 2011 machte ihn letztendlich zum würdigen Nachfolger des Familienunternehmens.

Selbstverständlich kann sich Thomas Herrmann weiter auf seinen Vater verlassen. Benedikt Herrmann und seine Frau Carola sind nach wie vor im Büro tätig und unterstützen ihren Sohn beim Schreiben von Angeboten und Rechnungen. Dadurch kann sich dieser voll und ganz auf die Firmenführung und den handwerklichen Bereich konzentrieren. Langfristig wird seine Frau Jasmin in den Familienbetrieb einsteigen und die Bürotätigkeiten von ihren Schwiegereltern übernehmen.

30 Jahre Herrmann Bau – die Geschichte hinter dem Unternehmen

Angefangen hat die Erfolgsgeschichte von Herrmann Bau 1993. In diesem Jahr gründete Benedikt Herrmann seine Firma. Vorangegangen war ab 1979 eine Ausbildung zum Maurer und Betonbauer im Unternehmen Kraus Bauunternehmen und Zimmerei in Schwabmünchen. Dort angestellt machte er auch seinen Meisterbrief im Jahr 1987 und erwarb sich viel Arbeitserfahrung. Der engagierte Benedikt Herrmann arbeitete sich bis zum Posten als Geschäftsführer hoch. Ab 1991 leitete er das Bauunternehmen Kraus. Doch der Langerringer wollte mehr – und so gründete er 1993 sein eigenes Unternehmen. „Aus dem Nichts“, wie er erzählt. „Jeden Hammer, jede Schaufel und jede Maschine habe ich mir damals selbst angeschafft.“

Herrmann Bau verfügt über einen stattlichen Fuhrpark. Zehn Kräne in verschiedenen Größen werden auch vermietet. Den Transport und die Montage übernimmt Herrmann Bau. Foto: © Herrmann Bau GmbH

Herrmann Bau führt Rohbauten, Sanierungen, Umbauten und Pflasterarbeiten durch

Werkzeug, Maschinen und entsprechende Fahrzeuge wurden nach und nach dazugekauft. Heute verfügt das Unternehmen über einen stattlichen Fuhrpark, mit dem es Baustellen auch weit über die Ortsgrenzen von Langerringen hinaus bedient. 2013 wurde dafür eigens ein Lagerplatz in Obermeitingen gekauft. Eine vorausschauende Firmenführung, überdachte Investitionen und ordentliche Arbeit – das sind Maxime, an denen sich Benedikt Herrmann orientiert hat. Und genau diese Werte wird auch sein Sohn Thomas mit dem Unternehmen Herrmann Bau in den kommenden Jahrzehnten weiterführen. Neben Rohbauten übernimmt das Unternehmen auch Sanierungen jeglicher Art, Umbauten oder Pflasterarbeiten.

Herrmann Bau ist Partner von Kirchner Massivhaus

Den Geschäftsführerwechsel im Jubiläumsjahr nützen Vater und Sohn Herrmann, um langjährigen Partnern ihre Wertschätzung auszudrücken: „Wir bedanken uns herzlich bei allen Firmen für die gute Zusammenarbeit, besonders aber danken wir den Firmen, die seit vielen Jahren an unserer Seite stehen. Hervorzuheben ist besonders unsere langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem renommierten Unternehmen Kirchner Massivhaus GmbH.“

Wie in der Vergangenheit werden auch in Zukunft sinnvolle Investitionen in Werkzeuge und Fuhrpark sowie eine vorausschauende Kostenplanung die Wettbewerbsfähigkeit von Herrmann Bau erhalten.

Rohbauten aus Ytong oder Ziegel werden mit Herrmann Bau pünktlich und zuverlässig fertiggestellt. Foto: © Herrmann Bau GmbH

Vermietung von Baumaschinen und Kränen

Zweites Standbein der Firma ist die Baumaschinenvermietung. Zehn Kräne in verschiedenen Größen sind Eigentum des Langerringer Unternehmens. Diese werden auf Wunsch von Thomas Herrmann persönlich transportiert und zu den jeweiligen Bestimmungsorten gebracht.

Dafür steht seit 2019 ein Lkw mit Ladekran zur Verfügung. Eine Schnellläuferachse, ebenfalls 2019 neu angeschafft, sorgt dafür, dass Kräne schneller von A nach B gebracht werden können.

Rohbauten aus Ytong oder Ziegel werden mit Herrmann Bau pünktlich und zuverlässig fertiggestellt. Foto: © Herrmann Bau GmbH

Transport und Montage von Kränen und Baumaschinen

Thomas Herrmann transportiert übrigens nicht nur die firmeneigenen Kräne, sondern ist auch für sonstige Transporttätigkeiten buchbar. Auch die Kranmontage – von eigenen und Fremdkränen – führt der Profi aus. Ladekranarbeiten übernimmt Langgerringer Unternehmer genauso wie die Bedienerschulungen für Baumaschinen.

Und zu guter Letzt führt er auch UVV-Abnahmen für Baumaschinen, Kräne und sonstige Geräte durch. Zu dieser Sicherheitsüberprüfung sind Unternehmen einmal jährlich verpflichtet. Dabei handelt es sich um die Begutachtung ortsveränderlicher Geräte und die Sicherheit der Arbeitsplätze in den Fahrzeugen.

Kontakt zum Unternehmen:

Herrmann Bau GmbH

Ahornweg 8

86853 Langerringen

Telefon 01573 9479986