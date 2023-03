Holz für Haus und Garten gibt es bei Jochum

Von A wie Autounterstellplatz bis Z wie Zaun: Wenn es um Holz geht, kommt man um Jochum in Zusmarshausen nicht herum. Hier gibt es alles rund um den Werkstoff – bereits seit über 135 Jahren.

Der Holzfachhandel Jochum an der Augsburger Straße in Zusmarshausen ist die Adresse, wenn es um Gestaltungsmöglichkeiten mit Holz für Haus und Garten geht. Angefangen als Sägewerk ist Jochum heute ein spezialisierter Händler für Holzprodukte aller Art für den Innen- und Außenbereich. Ein weiteres Standbein des Unternehmens sind Kistenproduktion und Exportverpackungen.

Jochum blickt auf eine über 135-jährige Firmengeschichte zurück. Heute führen Martina Jochum und ihr Ehemann Andreas Krautmann das Unternehmen in fünfter Generation. Der über die Jahrzehnte angesammelte Erfahrungsschatz, was die Anwendungsmöglichkeiten von Holz angeht, wird heute von motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie professionellen Fachkräften an Kundinnen und Kunden weitergegeben.

Am Firmenstandort in Zusmarshausen kann man eine Erlebniswelt rund ums Thema Holz entdecken: Carport oder Kletterturm, Zaun oder Sichtschutz, Terrassendielen oder Wandverkleidung, Türen oder Fenster - über 3000 Ausstellungsfläche bieten ausreichend Platz für die Präsentation des Sortiments.

Diese Vorteile haben Parkett, Laminat, Vinyl und Co.

In der Bodenwelt kann man etwa erleben, welche Raumwirkung und Haptik welcher Bodenbelag erzeugt. Die Vorteile der gängigsten Böden sind:

Laminat ist besonders preisgünstig. Es gibt ihn in enormer Dekorvielfalt.

Kork ist besonders fußwarm und gelenkschonend. Er verbessert außerdem den Raumklang.

Vinyl ist robust, kratzfest und pflegeleicht. Es gibt ihn in Holz- und Steinoptik.

Massivholzdielen bestehen aus einem Stück Holz. Sie sind langlebig, robust und ursprünglich.

Triplex-Dielen bestehen aus drei Schichten Eichenholz. Sie leiten Wärme ausgezeichnet und sind ähnlich robust wie Massivholzdielen.

Parkett ist langlebig und belastbar. Dank unterschiedlicher Verlegetechniken ergeben sich bei gleichem Material ganz verschiedene Optiken.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jochum klären im Gespräch, welche Anforderungen an Optik, Robustheit, Laufgefühl, Qualität und Preis gestellt werden und finden so für jede Kundin, für jeden Kunden den Bodenbelag, der am besten passt. Selbstverständlich führt der Holzfachmarkt auch die passenden Unterlagsmaterialien, Profile, Leisten und Abschlüsse.

Jochum bietet Verlegeservice für Bodenbeläge

Alle Kundinnen und Kunden, die Respekt davor haben, den Boden selbst zu verlegen, können auf den eigenen Verlegeservice von Jochum zurückgreifen. Die Profis nehmen zunächst genaues Aufmaß vor Ort, prüfen die Bestellung und verlegen dann den gewünschten Bodenbelag schnell, sauber und professionell. So kann man sicher sein, dass der Boden lange hält, was er verspricht.

Türen für jeden Bedarf

In der Türenwelt bei Jochum werden über 100 Türen gezeigt: Qualität, Design und Funktionalität können hier in ihrer ganzen Vielfalt erlebt werden. Gleichzeitig erhält man einen guten Eindruck, wie unterschiedliche Farbtöne in Kombination mit unterschiedlichen Wandfarben und Bodenbelägen wirken. Diese Türen gibt es:

Lacktüren stehen für dezentes und reduziertes Design. Häufig werden sie in Weiß- und modernen Grautönen eingesetzt, es gibt sie aber auch in auffälligeren Farben.

CPL-Türen bestehen aus Kunststoff, der mit Laminat beschichtet ist. Die mehrschichtige Dekorfolie gibt es in nahezu jeder Holz- und Farbausführung und bietet deshalb unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. CPL-Türen sind besonders robust.

Türen aus Echtholzfurnier und Vollholz bringen Wärme und Natürlichkeit in den Wohnraum. Jede Tür ist durch ihre Holzart und einzigartige Maserung ein Unikat, das besonders gut den individuellen Wohnstil zum Ausdruck bringt.

Schiebetüren sind besonders platzsparend. Sie eignen sich aber nicht nur dort, wo es etwas beengter zugeht, sondern auch als Raumteiler für große offene Wohnräume, wo sie für Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre sorgen. Es gibt sie in Ausführungen aus Glas oder Holz.

Pendeltüren schwingen zwischen zwei Räumen. Besonders wenn man keine Hand frei hat, etwa beim Servieren zwischen Küche und Esszimmer, haben Pendeltüren deshalb die Nase vorn.

Haustüren sollten mit Fassade und Fenster einen stimmigen Gesamteindruck bilden. Es gibt sie aus Holz, Holz-Aluminium sowie Kunststoff. Neben der Optik spielen noch weitere Faktoren eine Hauptrolle: Sicherheit, Schall- und Wärmedämmung. Diese gelten auch für Nebeneingangstüren.

Funktionstüren haben eine Aufgabe, etwa Schallschutz, Klimastabilität, Einbruchhemmung, Feuerschutz, Strahlenschutz oder Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe. Die Funktion wird unauffällig in die Tür integriert und ist da, wenn sie gebraucht wird. Verschiedene Funktionen können miteinander kombiniert werden.

Paneele an der Wand – diese Möglichkeiten gibt es

Ein ähnlich umfangreiches Spektrum wie beim Thema Bodenbeläge präsentiert Jochum auch mit seinen Verkleidungen für Wand und Decke. Die Paneele gibt es aus Holz, Filz oder Dekorfolien in Beton-, Stein- oder Metalloptik. Besonders im Trend ist das Verlegen von Parkettfußboden an die Wand. Egal welches Material, Wand- oder Deckenverkleidungen setzen besondere Akzente in der Raumgestaltung. Und nicht nur das: Holzpaneele wirken feuchtigkeitsregulierend und sorgen für ein gesundes Raumklima. Paneele aus Filz bieten einen ganz anderen Vorteil: Schon eine Teilverlegung an Wand oder Decke reicht vollkommen aus, die Akustik eines Raumes deutlich zu verbessern.

Neu ins Sortiment aufgenommen werden Wandpaneele von „Wunderwerk est. 1964“. Die Designpaneele wirken durch ihre spezielle Anordnung von Lamellen und Filz besonders schalldämmend und sorgen für eine gute Akustik. Das nordische Design liegt derzeit im Trend.

Auch für Küche und Bad kann man besondere Akzente setzen, wenn man statt auf Fliesen auf Feuchtraumpaneele setzt. Verschiedene Längen, Breiten und Fugenbilder sorgen für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Terrassendielen aus Holz oder Verbundstoff (WPC/BPC)

Im Groben gibt es bei Jochum zwei Arten von Terrassendielen: Solche aus reinem Holz stehen in der Beliebtheitsskala ganz oben. Sie erwärmen sich schon im Frühjahr bei den ersten Sonnenstrahlen, werden im Sommer nicht zu heiß. Lärche, Douglasie, Thermo-Esche, Thermo-Kiefer, Robinie, Bangkirai oder Garapa – das Angebot an heimischen und tropischen Hölzern aus kontrolliertem Anbau ist vielfältig.

Neu im Programm sind Terrassendielen aus Bambus. Sie sind extrem hart und trotzdem leicht, flexibel und dennoch robust. Darüber hinaus hat Baumbus durch sein schnelles Wachstum eine ausgezeichnete Öko-Bilanz.

Neben reinen Holzdielen gibt es auch Terrassenbeläge aus Verbundstoffen. Für WPC (Wood Plastic Composite) und BPC (Bamboo Plastic Composite) werden Holzfasern beziehungsweise Bambusfasern mit Kunststoffen und Bindemittel vermengt. WPC-/BPC-Dielen sind wetterfest, robust und pflegeleicht. Sie sind außerdem absolut splitterfrei, was bedeutet, dass es für Sport und Spiel auf diesem Material nahezu keine Grenzen gibt. Ein Vorteil für Familien mit kleinen Kindern

In unserer Bildergalerie finden Sie die Produktvielfalt:

Überdachungen für Terrasse, Kellerabgang oder Eingangstür

Auch bei Regen draußen auf der Terrasse sitzen? Das geht mit Überdachungen von Jochum. Es gibt Überdachungssysteme aus Aluminium, Holz oder beiden Materialien in Kombination. Auch verputzte Lösungen sind möglich. Das hauseigene Schreinerteam fertigt Konstruktionen nach Maß – für den individuellen Bedarf. Überdachungen für Balkon, Terrasse, Eingänge oder Kellerabgänge sind ein Kinderspiel für das erfahrene Team. Flachdach, Pultdach, Satteldach oder freitragendes Dach? Das entscheidet allein der persönliche Geschmack. Kombiniert werden Überdachungen von Jochum stets mit einer Markise. Genauso wichtig wie der Schutz vor Regen ist nämlich auch der Sonnenschutz. Auch Erweiterungen durch Glaselemente in Form von Schiebe- oder Falttüren sind möglich.

Wintergärten – individuell geplant und professionell gebaut

Noch weiter geht es mit einem Wintergarten aus dem Hause Jochum. Der macht nicht nur wetterunabhängig, sondern erweitert den Wohnraum hinaus ins Grüne. Die große Variationsbreite an Dachdesigns, Farben und Materialien erlaubt Lösungen nach Maß für individuelle Ansprüche. Jochum ist hier der ideale Ansprechpartner. Von der Idee bis zur fachgerechten Montage erhalten Kundinnen und Kunden ein maßgeschneidertes Paket aus einer Hand, wenn gewünscht auch inklusive Beschattung, Fußboden und Dacheindeckung.

Und am liebsten: herausfordernd. Die Spezialität der Jochum-Profis sind Lösungen, für die man um die Ecke denken muss. Im wahrsten Sinne. Über-Eck-Bebauung und sonstige Schwierigkeiten in der Konstruktion lösen die Fachleute gewitzt, pfiffig und professionell. Verschiedene Öffnungsvarianten, wie Schiebe- oder Falttüren, gewährleisten große Flexibilität. Wintergartenmarkisen sorgen für ausreichend Beschattung und moderne Lüftungs- und Öffnungssysteme sorgen für ein behagliches Klima. Insektenschutzgitter oder Beleuchtungssysteme runden das Sortiment ab.

Alles für den Garten gibt es bei Jochum

Carport, Mülltonnenbox, Hochbeet, Rankhilfen, Pflanzgefäße, Gartenhäuschen, Terrassendielen, Fassadengestaltung, Zaun, Sicht- oder Schallschutz, Spielgeräte in den unterschiedlichsten Ausführungen – mit anderen Worten: Alles, was nicht eingepflanzt wird, erhält man bei Jochum. Im großzügigen Außenbereich wird das gesamte Spektrum für einen Garten mit Wow-Effekt präsentiert.

Im persönlichen Gespräch mit den Jochum-Fachleuten erfährt man Anregungen, Tipps und Tricks für eine individuelle und langlebige Gartengestaltung. Und das Beste: Wenn gewünscht übernehmen die Profis nicht nur die Beratung und Planung, sondern auch die Lieferung und Montage.

Service ist bei Jochum selbstverständlich

Was bei Jochum nämlich ganz großgeschrieben wird, ist Kundenzufriedenheit. Dafür gibt es die hauseigenen Montageteams. Folgende Serviceleistungen sind für die Profis selbstverständlich:

Beratung: Die Fachberaterinnen und -berater finden die richtige Lösung für jedes Projekt – garantiert. Tipps & Kniffe zum Kostensparen inklusive.

Aufmaß: Eine exakte Planung sorgt für Kosteneffizienz und kurze Montagezeiten. Deshalb kommen die Profis von Jochum nach Hause und messen ganz genau aus.

Lieferung: Das Material wird geliefert und auch dorthin gebracht, wo es benötigt wird. Keine Schlepperei für Kundinnen und Kunden!

Verlegung & Montage: Über-Eck-Lösungen bei Überdachungen, Fischgrätparkett, Terrassenrundungen – das löst bei den Montageteams von Jochum nur müdes Schulterzucken aus. Sie wissen, was sie tun. Schnell, sauber und ordentlich.

Demontage & Entsorgung: Wer sich nicht selbst um die Demontage kümmern möchte, überlässt alte Terrassenbeläge, Böden oder Türen den Jochum-Teams. Die demontieren und entsorgen fachgerecht.

Aufräumen: Nicht blitzblank, aber besenrein – so hinterlassen die Montageteams ihre Baustellen. Dass Verpackungsmaterial oder Abdeckfolien wieder mitgenommen werden: versteht sich von selbst.

Abnahme: Ein Auftrag gilt erst dann als abgeschlossen, wenn die Auftraggeberin oder der Auftraggeber zufrieden ist. Deshalb gibt es einen Termin, bei dem die Arbeiten zusammen mit Kundin oder Kunde abgenommen werden.

Wenn der Einkauf zum Erlebnis wird

Aber nicht nur die Montageteams, sondern auch alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben alles, damit sie ihre Kundinnen und Kunden zufriedenstellen. Das gelingt unter anderem mit diesen Extra-Services:

Abholservice: Wenn man weiß, was man braucht, gibt man seine telefonische Bestellung bei Jochum auf und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richten alles her. Dann braucht man nur noch zum Abholen zu kommen. Voraussetzung ist natürlich, dass alle Materialien verfügbar sind. Was zu sperrig ist, wird auch geliefert.

Wenn man weiß, was man braucht, gibt man seine telefonische Bestellung bei Jochum auf und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richten alles her. Dann braucht man nur noch zum Abholen zu kommen. Voraussetzung ist natürlich, dass alle Materialien verfügbar sind. Was zu sperrig ist, wird auch geliefert. Kinderspielecke: Für Kinder wird ein Einkauf schnell zum langweiligen Unterfangen – erst recht, wenn Mama und Papa ins Beratungsgespräch vertieft sind. In der Jochum-Spielecke vergeht für die Kleinen die Zeit wie im Flug – und Mama und Papa sind gut beraten.

Für Kinder wird ein Einkauf schnell zum langweiligen Unterfangen – erst recht, wenn Mama und Papa ins Beratungsgespräch vertieft sind. In der Jochum-Spielecke vergeht für die Kleinen die Zeit wie im Flug – und Mama und Papa sind gut beraten. Maßanfertigung: Sonderformate bei Fenstern oder Türen? Kein Problem! Bei Jochum sucht man sich sein Lieblingsstück aus und die Profis fertigen es nach Maß an. Das vorherige Aufmaß vor Ort versteht sich von selbst – damit auch alles ganz genau passt.

Sonderformate bei Fenstern oder Türen? Kein Problem! Bei Jochum sucht man sich sein Lieblingsstück aus und die Profis fertigen es nach Maß an. Das vorherige Aufmaß vor Ort versteht sich von selbst – damit auch alles ganz genau passt. Schausonntage: Jeden ersten Sonntag im Monat (nicht an Feiertagen) veranstaltet Jochum einen Schautag, an dem man ganz in Ruhe durch die Ausstellung schlendern kann. An diesen Tagen finden keine Beratung und kein Verkauf statt. Die Öffnungszeiten:

März bis Oktober: 14 bis 17 Uhr

November bis Februar: 14 bis 16 Uhr

Jeden ersten Sonntag im Monat (nicht an Feiertagen) veranstaltet Jochum einen Schautag, an dem man ganz in Ruhe durch die Ausstellung schlendern kann. An diesen Tagen finden keine Beratung und kein Verkauf statt. Die Öffnungszeiten: März bis Oktober: 14 bis 17 Uhr November bis Februar: 14 bis 16 Uhr Werkzeugverleih: Manches Werkzeug braucht man meist nur für ein einziges Projekt und danach nie wieder. Ein Kauf kostet Geld und Ressourcen. Besser ist es, sich Werkzeug zu leihen. Jochum bietet seinen Kundinnen und Kunden einen Verleihservice von Geräten und Maschinen.

Hauseigene Kistenproduktion für Verpackungen jeglicher Art

Neben dem Holzfachhandel mit seinem vielfältigen Angebot für Haus und Garten hat Jochum noch ein weiteres Standbein: den Bereich Exportverpackungen und Kistenproduktion. Ob Einzel- oder Serienanfertigung oder maßgeschneiderte Sonderkonstruktion: Wer etwas zu verpacken hat, wendet sich damit am besten an Jochum. Abhängig von Transportweg und zu verpackendem Gut verwendet Jochum unterschiedliche Holzwerkstoffe, wie zum Beispiel OSB (Grobspanplatte), Industriesperrholz (wasserfest verleimt) und Vollholz (hitzebehandelt und trocken). Daraus entstehen dann in der hauseigenen Produktion folgende Verpackungshilfen:

Massivholzkisten

Sperrholz- und OSB-Kisten

Schwergutkisten ● Sonderanfertigungen und Messekisten

Paletten (Standard und Sonderausführungen)

Transportböden

Containerschlitten

Verschläge

Transportböcke

Exportverpackung? Übernimmt Jochum nach HPE-Standard

Oberstes Ziel der Verpackungsspezialisten von Jochum ist, dass ihnen anvertraute Waren und Güter unversehrt am Zielort ankommen. Das gelingt ihnen mit folgenden Dienstleistungen in Sachen Exportverpackung:

Maschinenaufmaß vor Ort: Auf Basis der Maße, Gewichte, Befestigungspunkte, von Bestimmungsland, Transportweg und Transportart wird ein komplettes Verpackungskonzept erstellt.

Auf Basis der Maße, Gewichte, Befestigungspunkte, von Bestimmungsland, Transportweg und Transportart wird ein komplettes Verpackungskonzept erstellt. Verpackung inhouse oder beim Kunden: Die Profis von Jochum arbeiten im Zeittakt mit der Produktion. Das schafft freie eigene Kapazitäten und spart Lagerhaltung.

Die Profis von Jochum arbeiten im Zeittakt mit der Produktion. Das schafft freie eigene Kapazitäten und spart Lagerhaltung. Korrosionsschutz: Wesentlicher Bestandteil einer fachgerechten Verpackung ist der Korrosionsschutz. Während des Transports, Umschlags und der Lagerung kommt es zu großen Beanspruchungen in Form von Temperaturschwankungen, Schmutz, Staub, hoher Luftfeuchtigkeit oder hohem Salzgehalt in der Luft. Daher ist ein entsprechender Korrosionsschutz unerlässlich, um Rostschäden zu vermeiden.

Wesentlicher Bestandteil einer fachgerechten Verpackung ist der Korrosionsschutz. Während des Transports, Umschlags und der Lagerung kommt es zu großen Beanspruchungen in Form von Temperaturschwankungen, Schmutz, Staub, hoher Luftfeuchtigkeit oder hohem Salzgehalt in der Luft. Daher ist ein entsprechender Korrosionsschutz unerlässlich, um Rostschäden zu vermeiden. Containerstau: Platzsparend, effizient und stoßsicher ist die Verstauung von Gütern im Container. Die Jochum-Verpackungsspezialisten handeln bereits bei der Vorverpackung intelligent und weitsichtig.

Platzsparend, effizient und stoßsicher ist die Verstauung von Gütern im Container. Die Jochum-Verpackungsspezialisten handeln bereits bei der Vorverpackung intelligent und weitsichtig. Beschriftung und Versanddokumente: Zum Schluss erhält die Verpackung eine versandfertige Beschriftung entsprechend den internationalen Bestimmungen. Um Ärger mit dem Zoll zu vermeiden, wird die Beschriftung sauber mithilfe einer Schablone aufgebracht – auf Wunsch auch mit dem jeweiligen Firmenlogo.

Zum Schluss erhält die Verpackung eine versandfertige Beschriftung entsprechend den internationalen Bestimmungen. Um Ärger mit dem Zoll zu vermeiden, wird die Beschriftung sauber mithilfe einer Schablone aufgebracht – auf Wunsch auch mit dem jeweiligen Firmenlogo. Einlagerung und Kommissionierung: Platz ist ein entscheidender Faktor und kann die Produktivität einschränken. Jochum verpackt ausgelagerte Güter und bereitet sie für den Versand vor. Bei Abruf kann die Ware dann direkt von Zusmarshausen aus versandt werden.

Platz ist ein entscheidender Faktor und kann die Produktivität einschränken. Jochum verpackt ausgelagerte Güter und bereitet sie für den Versand vor. Bei Abruf kann die Ware dann direkt von Zusmarshausen aus versandt werden. Termingerechte EDV-gesteuerte Auftragsabwicklung: Dank einer modernen Branchen-Software behalten die Jochum-Spezialisten den Überblick. Sämtliche Arbeitsschritte werden per Foto dokumentiert, sodass bei Rückfragen von Zoll und Versicherer eine ausführliche Bild- und Qualitätsdokumentation zur Verfügung gestellt werden kann.

Dank einer modernen Branchen-Software behalten die Jochum-Spezialisten den Überblick. Sämtliche Arbeitsschritte werden per Foto dokumentiert, sodass bei Rückfragen von Zoll und Versicherer eine ausführliche Bild- und Qualitätsdokumentation zur Verfügung gestellt werden kann. Durchführung beziehungsweise Vermittlung von Transportleistungen: Ist der eigene Fuhrpark einmal ausgelastet, so kann Jochum auf ein großes Netzwerk an Transport- und Logistikunternehmen zugreifen.

Ist der eigene Fuhrpark einmal ausgelastet, so kann Jochum auf ein großes Netzwerk an Transport- und Logistikunternehmen zugreifen. Verpackungskonzept nach Kundenvorgaben oder HPE-Standard: Als Mitglied im HPE (Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung e.V.) achtet Jochum auf strenge Vorgaben bei seinen Verpackungen. Außerdem ist eine spezielle Verpacker-Haftpflichtversicherung verpflichtet.

Alles zur Historie finden Sie hier:

Warum Jochum immer eine gute Wahl ist

Ihren Kundinnen und Kunden aus Industrie und Handwerk, aber auch Privatpersonen beste Leistung und höchste Qualität zu liefern, ist die Maxime bei Jochum. Dafür engagieren sich täglich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verkaufs- und Beratungsteams, den Montage-Trupps sowie in der Produktion und Verpackung. Verzwickte Anliegen und individuelle Wünsche, architektonische Schwierigkeiten und knifflige Verpackungsanforderungen wecken erst recht den Ehrgeiz der Jochum-Profis. Sie suchen für jedes Problem eine Lösung – und finden sie meist auch.

Zur Geschichte von Jochum

Angefangen hat alles als Sägewerk im Jahr 1887. Eröffnet wurde es seinerzeit von Josef Jochum. Die Firma nahm eine gute Entwicklung, bis das Werk um das Jahr 1908 durch einen großen Brand zerstört wurde. Nach dem Wiederaufbau wurde die Firma Jochum, damals bereits mit zwei Gatter, ein zuverlässiger Holzlieferant. Ende der 1920er-Jahre war bedingt durch die Weltwirtschaftskrise eine schwierige Zeit. Nach dem Krieg gründete Josef Jochum mit seinen Söhnen Johann und Karl eine OHG und der Betrieb wuchs stetig. Seit etwa Anfang der 1960er-Jahre ist Jochum ein zuverlässiger Lieferant für Maschinenbaufirmen mit Exportverpackung – just in time. Ab 1989 führten Hermann Jochum und sein Cousin Josef Jochum den Betrieb in vierter Generation. 1993 kam als weiteres Standbein der Holzfachhandel mit Erweiterung und Neubau 2013 hinzu. Das Sägewerk wurde 2000 schweren Herzens aufgrund massiver Wettbewerbsverzerrungen geschlossen. Heute, über 135 Jahre nach der Gründung, ist das Unternehmen immer noch in Familienhand: Mit Martina Jochum und ihrem Mann Andreas Krautmann steht die fünfte Jochum-Generation an der Spitze. Die beiden haben die Unternehmensführung im vergangenen Jahr übernommen. Martina Jochum verantwortet den Bereich Holzfachhandel, Andreas Krautmann wacht über die Sparte Exportverpackung und Kistenproduktion.

Weitere Infos gibt es auf der Firmenhomepage.