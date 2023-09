Die QNG+-Line von Hanse Haus

Förderfähige Einfamilienhäuser zu besonders attraktiven Preisen.

Infolge steigender Baupreise und hoher Zinsen befürchten viele Bauinteressenten, ihren Traum vom Eigenheim aufgeben zu müssen. Genau hier setzt die Hanse Haus GmbH an: Mit der neuen QNG+-Line präsentiert der Fertighaushersteller neun flächenoptimierte Einfamilienhäuser, die förderfähig und energieeffizient sind und eine erschwingliche Alternative darstellen, ohne dabei an Qualität zu verlieren.

Bei der QNG+-Line handelt es sich um gut durchdachte Einfamilienhaus-Entwürfe mit Wohnflächen von 109 bis 156 Quadratmetern, die auf Basis langjähriger Erfahrung bei Hanse Haus entwickelt wurden. Die cleveren Grundrisse nutzen den vorhandenen Raum optimal aus und ermöglichen offenes und helles Wohnen für die ganze Familie.

Die Hausentwürfe der QNG+-Line können so umgesetzt werden, dass sie die Anforderungen der besonders attraktiven KfW-Förderung „Wohneigentum für Familien“ erfüllen. Da der Fertighausanbieter zudem garantieren kann, dass ein Hanse-Haus unter Einhaltung bestimmter Vorgaben eine QNG-Zertifizierung erhält, ist die höchste Förderstufe möglich. In Kombination mit Landesförderungen profitieren Bauherren von weiteren zinsgünstigen Krediten, die die Finanzierung des Eigenheims zusätzlich erleichtern.

Der Schlüssel zur kostengünstigen Umsetzung liegt in der seriellen Fertigung. Die Häuser der QNG+-Line werden mehrfach in identischer Ausführung gebaut, was bei der Planung, Produktion und Montage einige Schritte einspart. Die vordefinierten Modelle ermöglichen es, jeweils nur einen Grundriss, eine Ansicht, einen Brandschutz- und Wärmeschutznachweis sowie eine Statik zu erstellen, die dann mehrfach verwendet werden können. Durch die serielle Produktion im Werk des Fertighausherstellers können Bestellmengen und -details optimiert werden, was zu einer besonders effizienten und nachhaltigen Herstellung der Elemente führt.

Die QNG+-Line umfasst drei Hauslinien mit unterschiedlichen Wohnflächen und Grundrissen. Innerhalb dieser stehen den Bauherren verschiedene Planungsoptionen offen, um das Haus individuell an ihre Bedürfnisse anzupassen.

Sven Suberg, Geschäftsbereichsleitung Vertrieb der Hanse Haus GmbH: „Von allen Seiten hört man, dass Bauen heute nicht mehr möglich ist. Gerade hier setzen wir mit unserer QNG+-Line an: Alle Häuser sind raumoptimiert und voll förderfähig. Wer damit geschickt KfW-Kredite und Förderungen der Bundesländer kombiniert, finanziert auch heute noch mit einem Zinssatz unter 3 Prozent.“

Über das Unternehmen

Die Hanse Haus GmbH zählt zu den führenden deutschen Fertighausanbietern. Seit der Gründung vor mehr als 90 Jahren hat sie mehr als 36.000 Fertighäuser, darunter Wohnhäuser in ein- bis dreigeschossiger Bauweise, Reihenhäuser, Büro- und Zweckbauten, im In- und Ausland errichtet.

Weitere Infos im Internet: www.hanse-haus.de