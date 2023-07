Lebendige Tradition: 100 Jahre Trachtenverein Pöttmes

Der Heimat- und Volkstrachtenverein Pöttmes feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Trachtenfest. Hier alle Infos zum Festprogramm, den Terminen und wissenswertes über den Verein.

Im Jahre 1923 wurde er gegründet. Am Samstag, 22. Juli 2023, und Sonntag, 23. Juli 2023, feiert der Heimat- und Volkstrachtenverein Pöttmes bereits seinen 100. Geburtstag. Das Jubiläum ist verbunden mit dem Gautrachtenfest des Donaugau-Trachtenverband Ingolstadt e.V. in Pöttmes und wird mit einem Trachtenfest gefeiert. Dazu sind alle Interessierte, ob Jung oder Alt, Groß und Klein recht herzlich eingeladen. Was an diesen Tagen geboten ist, steht in den folgenden Zeilen.

Am Freitag, 21. Juli 2023, gibt die Randmoos Party im Festzelt auf dem Volksfestplatz in Pöttmes den Auftakt zum großen Jubiläum. Es werden Hits aus den 1990er- und 2000er-Jahren gespielt. „Damit wollen wir die jungen Leut a bissl herbringen, die mit dem normalen Ablauf von einem Trachtenfest net so viel anfangen können“, berichtet Sebastian Heuser, der erste Vorsitzende des Heimat- und Volkstrachtenvereins.

Das Platteln war ursprünglich eine Werbetanz. Heute sorgt die Plattlergruppe des Vereins dafür, dass dieses kulturelle Erbe nicht in Vergessenheit gerät. Aktuell besteht die Gruppe aus neun Paaren, die sich jeden Freitag zur Probe treffen. Foto: Heimat- und Volkstrachtenverein Pöttmes

Boarischer Abend Trachtenvereins Pöttmes

Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag, 22. Juli 2023, mit dem Totengedenken am Kriegerdenkmal und anschließendem Einzug ins Festzelt am Volksfestplatz. Schirmherr Baron Franziskus von Gumppenberg wird den „Boarischen Abend“ mit dem Bieranstich eröffnen.

Der Abend wird von den aktiven Gruppen des Vereins mit Schuhplattlern und Volkstänzen gestaltet, offene Tanzrunden laden zum Walzer, Polka oder Boarischer tanzen ein. Mit dabei und sowohl zu sehen als auch zu hören sind die Kühnhauser Goaßlschnoizer. Den ganzen Abend lang über spielen die Diefatshefara Blasmusik, eine große Tanzlmusibesetzung und die Geschwister Reitberger auf.

Wem das noch nicht ausreicht, darf gerne in der an allen Tagen geöffneten Bar vorbeischauen. Hier sorgt am Samstagabend die Gruppe „Kreiz & Quer“ für gute Stimmung. „Unseren Geburtstagsabend möchten wir mit allen aus nah und fern feiern! Also schaut gerne vorbei“, erklärt Heuser.

Trachtenumzug in Pöttmes

Der Festsonntag, 23. Juli 2023, beginnt mit der Heiligen Messe im wunderbaren Ambiente des Pöttmeser Marktplatzes zwischen Maibaum und Johanneskapelle. Die bunten Trachten und Fahnen der teilnehmenden Vereine bilden einen herrlichen Rahmen für den Gottesdienst.

Am Nachmittag beginnt um 13.30 Uhr der Trachtenumzug durch die Straßen von Pöttmes mit etwa 1500 Trachtlern, elf Musikkapellen und blumengeschmückten Festkutschen. Die Zugstrecke geht vom Laichanger in die Von-Gumppenberg-Straße, Wendeplatz ist beim Krammer, dann geht es über den Kirchplatz und Erdweg hinterm Rathaus vorbei. Anschließend geht es über den Marktplatz und wieder zum Festplatz zurück. Der Verein bittet deshalb, keine Autos an der Zugstrecke zu parken.

Die Kindergruppe des Heimat- und Volkstrachtenvereins Pöttmes in Miesbacher Tracht gekleidet. Die Trachtenweste der Buben wird als „Leiberl“ bezeichnet. Foto: Heimat- und Volkstrachtenverein Pöttmes

Einblick in die Geschichte des Heimat- und Volkstrachtenvereins Pöttmes

Was ist der Unterschied zwischen der Miesbacher Tracht und der Aichacher Tracht? Was versteht man unter „Goaßl“ und wie viele Gruppen gehören zum Verein? Hier einige Fakten rund um den Heimat- und Volkstrachtenverein Pöttmes.