Das kann man in der Weihnachtszeit in Schwabmünchen machen

Nicht nur der Hoigarten, sondern auch das Adventsschlendern in Schwabmünchen musste abgesagt werden. Trotzdem kann man in der Weihnachtszeit viel unternehmen.

Wenn man in diesen Tagen durch das festlich geschmückte Schwabmünchen spaziert, kommt unweigerlich Weihnachtsstimmung auf. Leuchtinseln und geschmückte Christbäume entlang der Straße sorgen für einen bezaubernden Lichterglanz. Auch ohne Weihnachtsmarkt finden in Schwabmünchen in der Adventszeit viele Aktionen statt.

Märchenfenster im Ferdinand-Wagner-Haus und Baum-Adventskalender im Stadtgarten

Dazu gehören die Märchenfenster im Ferdinand-Wagner-Haus in der Fuggerstraße 20. An jedem Adventswochenende wird ein neues Fenster geöffnet, hinter dem sich eine Geschichte verbirgt. Wer mag, kann jedes Wochenende daran vorbeispazieren, sich die Erzählung durchlesen und die Bilder betrachten.

Ein wichtiger Bestandteil der Adventszeit in Schwabmünchen ist ebenso der Baum-Adventskalender im Stadtgarten. Jeden Tag um 17 Uhr ist eine Baumpatin oder ein Baumpate dafür zuständig, ein neues Bäumchen zu beleuchten. Der Rahmen kann dabei von jeder und jedem selbst bestimmt werden. Ob ein paar Worte gesagt oder eine Geschichte verlesen wird – Besucherinnen und Besucher können sich auf ein nettes Ritual in der vorweihnachtlichen Zeit einstellen. Den Abschluss machen am 24. Dezember Rainer Linder und seine Familie als Baumpaten. Sie lesen an Heiligabend um 17 Uhr eine Adventsgeschichte vor.

Charity-Bäume zugunsten der Tafel in Schwabmünchen

Neben den 24 Bäumchen im Stadtgarten wurden entlang der Fuggerstraße 60 weitere Tannen aufgestellt. Darunter sind zwei Charity-Bäume zugunsten der Tafel, die am Ludwig-Rößle-Platz vor der Kirche und auf den Stufen des alten Rathauses stehen. An diesen hängen kleine Sternchen, auf denen steht, was benötigt wird. Wer helfen möchte, kann sich eines der Sternchen abreißen, die benötigten Lebensmittel einkaufen und zu der ebenfalls auf dem Stern vermerkten Abgabestelle bringen. Die gesammelten Spenden werden dann der Tafel übergeben.

Zudem gibt es einen Tauschbaum, an den jede und jeder Baumschmuck oder andere Kleinigkeiten hängen und sich dafür etwas anderes mitnehmen kann. Ein in Regenbogenfarben beleuchteter Baum steht für die LGBTQIA+-Community.

Lichterglanz statt Glühweintanz in Schwabmünchen

Doch die Bäume sind nicht das einzige, das die Stadt in ein wahres Weihnachtswunderland verwandelt. Lichterbögen, glitzernde Kugeln und Deko-Hirsche sorgen für eine festliche Stimmung.

Das sei in den vergangenen Tagen bei vielen Menschen sehr gut angekommen, wie Alexandra Wilbert berichtet. „Wenn ich unterwegs bin, habe ich jetzt schon oft gehört: ,Oh, das sieht so schön aus!‘“, erzählt die Stadt-Aktiv-Managerin. Sie stellt die geschmückte Stadt unter das Motto „Lichterglanz statt Glühweintanz“.

Die Kleinsten haben die Möglichkeit, über den Christkindl-Briefkasten in der Telefonzelle beim Hotel Deutschenbaur dem Christkind eine Nachricht zu schicken. Wer den Brief bis zum 18. Dezember einwirft, bekommt vom Christkind sogar eine persönliche Antwort.

Wie lange haben die Geschäfte in der Adventszeit in Schwabmünchen geöffnet?

Die Absage des Weihnachtsmarktes ist für Besucherinnen und Besucher schade und bedeutet für die Händlerinnen und Händler einen herben finanziellen Verlust. Auf dem Stadtplatz stehen deshalb symbolisch anstelle der Verkaufsbuden Tannenbäume. Die Ausstellerinnen und Aussteller können „ihren“ Baum ganz nach den eigenen Wünschen gestalten und dekorieren. Wer möchte, kann dort beispielsweise das Sortiment vorstellen und auf die Kontaktdaten hinweisen – dadurch erfahren Interessierte, was online bestellt werden kann.

Auch für alle, die in Geschäften einkaufen möchten, lohnt sich ein Bummel durch die Schwabmünchner Innenstadt. Denn in der Vorweihnachtszeit haben die Geschäfte länger geöffnet, vom 2. bis 18. Dezember jeden Freitag bis 20 Uhr und samstags bis 16 Uhr.