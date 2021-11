Sozialkaufhaus in Augsburg: Das steckt dahinter

Im Sozialkaufhaus in Lechhausen kann man Einrichtung, Bücher, Kleidung und Weihnachts-Deko günstig kaufen. Warum das Shoppen dort auch besonders nachhaltig ist...

Mehr als zweieinhalb Jahre gibt es das Sozialkaufhaus in Lechhausen nun schon. Seit April 2019 werden dort gut erhaltene Gegenstände, Geschirr, Möbel, Bücher, Kleidung und in der Adventszeit auch Weihnachtsdeko verkauft. Das alles gibt es zum kleinen Preis, denn die verkaufte Ware kommt ausschließlich aus Haushaltsauflösungen und Sachspenden. So können sich auch Menschen ohne dicken Geldbeutel im Sozialkaufhaus mit Nützlichem und Schönem eindecken. „Bei uns bekommt man eine komplette Wohnungseinrichtung oft schon für unter 100 Euro“, verrät Stefanie Riegel, die das Geschäft seit Beginn leitet.

Warum ist einkaufen im Sozialkaufhaus nachhaltig?

Doch nicht nur Bedürftige sind gern gesehene Kundinnen und Kunden im Sozialkaufhaus, auch Sammlerinnen und Sammler gehören dazu, ebenso alle, die sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren. Denn für Second-Hand-Produkte werden keinerlei Ressourcen verbraucht, weshalb diese auch gut für den eigenen ökologischen Fußabdruck sind. „Zur Nachhaltigkeit kann jede und jeder einen Beitrag leisten“, betont Riegel. Sie freut sich, dass das Thema aktuell in aller Munde ist und dadurch immer mehr Menschen den Weg ins Sozialkaufhaus finden.

In den vergangenen zwei Jahren ist der Kundenstamm des Geschäftes, das vom Verein Arbeitshilfe 2000 betrieben wird, stetig gewachsen. „Es läuft sehr gut, wir bekommen immer positives Feedback“, freut sich Riegel.

Seconhand shoppen über Ebay

Die schwierige Corona-Zeit erforderte ein Umdenken und das Sozialkaufhaus hat mit dem Verkauf der Waren über Ebay und Ebay Kleinanzeigen begonnen. „Das hat sich echt bewährt und wird auch in Zukunft fortgeführt“, erzählt die Leiterin des Geschäftes. „Besonders Sammlerinnen und Sammler haben wir auf diesem Weg erreicht.“ Bei Übernahme der Versandkosten werden die verkauften Teile wenn möglich auch verschickt.

Alle Einnahmen kommen zu 100 Prozent dem Verein Arbeitshilfe 2000 zugute. Dieser wurde 1995 ins Leben gerufen, um allen, die es auf dem regulären Arbeitsmarkt schwer haben, die Möglichkeit zu geben, schnell und unkompliziert ein paar Euro dazuzuverdienen.

Der Verein finanziert sich über Spenden oder Tätigkeiten wie Wohnungsauflösungen, Umzüge, Entrümpelungen, Renovierungsarbeiten, Transporte und Ähnlichem – und über den Verkauf der Waren im Sozialkaufhaus.

Ehrenamtlich im Sozialkaufhaus in Lechhausen helfen

Seit einem knappen Jahr wird Stefanie Riegel unterstützt von der stellvertretenden Leiterin Alexandra Schmidt. Somit arbeiten nun drei Festangestellte und eine 450-Euro-Kraft im Sozialkaufhaus. Dazu kommen noch einige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. „Ohne unsere Ehrenamtlichen würde es nicht gehen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Kräften“, erklärt Riegel.

In den kommenden Monaten wird sich das Sozialkaufhaus in Lechhausen sogar vergrößern. Da die Halle nebenan frei wird, möchte der Verein Arbeitshilfe 2000 diese als eigene Möbelhalle nutzen. Denn Möbel können bisher nur wenige angeboten werden – für mehr reicht der Platz nicht. Etwas, das sich im nächsten Jahr ändern wird. Dann können im Sozialkaufhaus auch Küchen angeboten werden und in den bisherigen Räumlichkeiten ist mehr Platz für kleinere Waren.

Zudem wird dann eine weitere Vollzeitkraft eingestellt, für die Stelle werden schon jetzt Bewerbungen entgegengenommen.

Wie kann ich Gebrauchtes an das Sozialkaufhaus spenden?

Gut Erhaltenes jeglicher Art kann zu den Öffnungszeiten vorbeigebracht werden

Bei Möbeln sollte im Voraus ein Foto per Whatsapp an (01575) 8162220 geschickt werden.

an (01575) 8162220 geschickt werden. Geldspenden an Arbeitshilfe 2000 e.V., DE81 7205 0000 0000 0282 17, Stadtsparkasse Augsburg

Adresse Sozialkaufhaus Lechhausen

Steinerne Furt 55

86167 Telefon (0821) 3494878 E-Mail service@arbeitshilfe2000.de Öffnungszeiten Montag bis Freitag 12-17 Uhr

Samstag 10-14 Uhr

Mehr Informationen über das Sozialkaufhaus Lechhausen gibt es auf der Website.