Rechtzeitig Vorsorge treffen

Seit über 50 Jahren ist der Bestattungsdienst FRIEDE ein vertrauensvoller Begleiter, wenn es um eine Bestattungsvorsorge geht.

Leben und Tod sind eng miteinander verbunden. Trotzdem verdrängen wir in der Regel den Tod und genießen, was diese Welt an Schönem zu bieten hat, ohne uns mit dem Sterben auseinander zu setzen. Hin und wieder werden wir jedoch durch Kollegen, Bekannte oder Freunde daran erinnert, dass Zeit, Gesundheit und Wohlbefinden kostbare Güter sind, die den einen oder anderen zwischendrin auch mal verlassen können.

Es gibt Lebenssituationen, in denen man noch einmal neu anfangen muss, zum Beispiel durch den plötzlichen Verlust eines geliebten Menschen. Oft ist damit ein Gefühl von Ohnmacht und Unverständnis verbunden. In jedem Fall ist es für die Hinterbliebenen eine sehr große Hilfe, wenn der Verstorbene bereits zu Lebzeiten seine Wünsche für seinen letzten Weg mit einer Bestattungsvorsorge festgelegt hat. Hat der Verstorbene auch noch eine finanzielle Absicherung hinterlegt, sind die Hinterbliebenen nicht nur seelisch, sondern auch finanziell entlastet.

Für die Menschen, die selbst eine Vorsorge abschließen, ist es ein beruhigendes Gefühl, alles geregelt zu haben. Egal ob junger Single, Elternteil, Oma oder Opa, das eigene Alter spielt eine untergeordnete Rolle. Genauso wünschenswert wie das Erstellen einer Patientenverfügung wäre der Abschluss einer Bestattungsvorsorge.

In einer Vorsorge können die Bestattungsform, die Ausstattung, der Ablauf der Trauerfeier und Beisetzung, die Sterbebilder, die Zeitungsanzeige, die Blumen, die Musik, der Inhalt der Trauerrede und alle sonstigen Wünsche festgelegt werden. Eine finanzielle Absicherung ist möglich durch eine Kostenübernahmeerklärung, ein Treuhandkonto, eine bestehende Lebensversicherung oder eine Sterbegeldversicherung. Diese gewinnt in der heutigen Zeit durch die Niedrig-Zins-Politik wieder an Attraktivität.

Bestattungsdienst FRIEDE bietet alle Dienstleistungen rund um die Vorsorge und Bestattung aus einer Hand – für alle Glaubensrichtungen und Lebenseinstellungen. „Für Fragen, Informationen und eine Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir helfen Ihnen weiter. Wir sind für Sie da“, erklärt Dieter Pribil, der Inhaber vom Bestattungsdienst FRIEDE.

Lesen Sie dazu auch