In Aindling findet der siebte Marktlauf statt

Am Sonntag, 21. Mai 2023, findet in Aindling der Marktlauf statt. Insgesamt finden sieben Läufe für statt. Teilnehmen kann jede Person, die Spaß am Sport hat.

Zum siebten Mal findet in diesem Jahr der Aindlinger Marktlauf statt. Ganz nach dem Motto „Des wead hoid oafach a Fetzngaudi“, steht am Sonntag, 21. Mai 2023, von 10 bis 17 Uhr in Aindling der Spaß am Sport im Mittelpunkt.

Organisiert wird der Marktlauf in diesem Jahr von dem Verein „Aindling bewegt sich e.V.“. Dieser wurde von 23 sportbegeisterten Mitgliedern im Oktober vergangenen Jahres gegründet. Der Verein setzt sich für einen gemeinnützigen Sport ein, bei dem jede Person mitmachen kann und unterstützt soziale Projekte in der Region.

In Aindling finden Läufe für Groß und Klein statt

Insgesamt finden sieben Marktläufe statt. Darunter mehrere Kinderläufe für unterschiedliche Altersgruppen. „Auch wer kein Profi ist, ist eingeladen, beim Marktlauf mitzumachen“ berichtet Johannes Frohnwieser. „Uns verbindet der Spaß am Sport, dabei ist es egal, ob man Anfänger oder Profi ist“, führt der Gründer des Marktlaufes in Aindling weiter aus. So gibt es beispielsweise einen Hobbylauf sowie Nordic Walking auf einer Strecke, die fünf Kilometer lang ist.

Eine Besonderheit ist in diesem Jahr zudem das Kinderwagenrennen. Hier können Mütter und Väter eine Strecke von 2,4 Kilometern mit ihrem Kind im Kinderwagen zurücklegen. Das Rollstuhlfahrerrennen in Kooperation mit dem Behindertensportverein findet ebenfalls wieder statt. „Wir freuen uns auch über kurzentschlossene Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, die am Rennen teilnehmen“, so Frohnwieser.

Am Sonntag, 21. Mai 2023, startet um 15 Uhr das Rollirennen.

Marklauf Aindling: Kinderschminken und Tombola

Bevor der Lauf beginnt findet ein gemeinsames Warm-up statt. Dann, nach Ankunft am Ziel, erwartet die Läuferinnen und Läufer eine kostenlose Massage, die hilft die angespannten Muskeln wieder aufzulockern. Für Kinder ist ebenfalls ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant. So gibt es eine Hüpfburg, auf der sich die Kleinen austoben können. Daneben werden Kinderschminken sowie Kindertattoos angeboten.

Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die Wettkampfteilnehmenden werden ebenfalls umsorgt. Sie können sich bei Kaffee und Kuchen oder beim Pizza- und Grillstand stärken. Wer offene Fragen hat, die Ergebnisse der Läufe erfahren oder etwas über die Tombola wissen möchte, kann sich an den Infostand wenden. Ein Stand von „Bürger retten Leben e.V.“ informiert darüber hinaus über den Einsatz von Defibrillatoren. Bei FROH-SPORT gibt es BLACKROLLs, Barfußschuhe und Reboots zu testen.

Ab 15.30 Uhr findet dann die Siegerehrung statt. Die Ergebnisse der Tombola werden ebenfalls bekannt gegeben. Anschließend findet um 16 Uhr die Siegerehrung der Kinder, Jugendlichen und Rollifahrer statt.

Termin für Aindlinger Marklauf 2024

Wem der Tag noch nicht genug war, kann sich auch schon auf den achten Aindlinger Marktlauf freuen. Dieser findet am Sonntag, 19. Mai 2024, statt. „Anmeldebeginn ist ab dem Kathreinmarkt in Aindling. Wir wünschen uns, dass sich die Teilnehmenden möglichst früh anmelden. Das gibt uns Planungssicherheit, damit wir auch für jedes Kind eine Medaille haben“, so Frohnwieser.