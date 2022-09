Heilig-Kreuz-Markt in Biberbach 2022: Das ist geboten

Am Sonntag, 4. September 2022, findet von 9 bis 18 Uhr der Heilig-Kreuz-Markt in Biberbach statt. Am Samstag beginnt um 19.30 das Schwäbische Spezialitätenfest.

Zum Start in den Tag eine Weißwurst, anschließend ein kleiner Bummel durch die Marktstände, zum Mittag schwäbische Spezialitäten und anschließend eine Zuckerwatte für die Kleinen – das alles geht beim Heilig-Kreuz-Markt in Biberbach. Der traditionelle Markt am ersten Septemberwochenende findet nach zweijähriger Pause am Sonntag, 4. September 2022, endlich wieder von 9 bis 18 Uhr statt.

Doch das Spektakel beginnt schon früher: Bereits am Samstag, 3. September 2022, begrüßt das Blasorchester Biberbach Besucherinnen und Besucher beim Schwäbischen Spezialitätenfest in der Hitzler-Halle um 19.30 Uhr mit Schmankerl und Blasmusik.

Am Sonntag geht es ab 8 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück im Zelt des Sportclubs Biberbach los. Dort kann man sich für den Markt stärken, der offiziell um 9 Uhr eröffnet wird.

Mehr als 90 Marktstände auf dem Heilig-Kreuz-Markt in Biberbach 2022

Dann sorgen über 90 Fieranten für eine große Auswahl an Nützlichem und Schönem. Für diese gibt es bereits ab 6 Uhr ein Frühstück in der Hitzler-Halle. Anschließend geht es dort mit dem Spezialitätenfest weiter, ab 10.30 Uhr können sich Hungrige auf schwäbische Schmankerl freuen. Zudem sorgen die Sportlerinnen und Sportler des SC Biberbach ab 11 Uhr im Zelt für Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.

Gut gestärkt geht es weiter auf den Markt. Die Kleinsten erfreuen sich an Kinderattraktionen auf dem Feuerwehrplatz und im Feuerwehrhof. In diesem Jahr können sie sich beispielsweise auf der Hüpfburg und beim Bull-Riding austoben oder eine Fahrt auf dem Karussell genießen. So sind die Kleinen beschäftigt und die Erwachsenen können ungestört über den Markt schlendern.

Dort gibt es heuer altbekannte und neue Angebote:

Spezialitäten wie Gewürze, Liköre, Honigprodukte, Weine & Tee

Italienische & griechische Feinkost wie Salami, Schafskäse & Taramas

Naschereien wie Zuckerwatte & Schokofrüchten

Hilfreiches & Dekoratives für Haus und Garten

Kleidung, Schuhe & Schmuck

Doch nicht nur auf dem Markt kann man einkaufen, sondern auch bei den Biberbacher Geschäften, die im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags ihre Kundinnen und Kunden willkommen heißen. Auch der Dorfladen mit Café hat am Sonntag geöffnet. Um 18 Uhr endet der Heilig-Kreuz-Markt schließlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Heilig-Kreuz-Marktes Biberbach.