erinnern.de: Trauerportal der Augsburger Allgemeinen

Rat, Hilfe, Orientierung: erinnern.de ist ein digitaler Treffpunkt im Trauerfall. Auf dem neuen Gedenkportal finden Trauernde Unterstützung. Was Sie wissen müssen.

Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist in erster Linie eine äußerst schmerzhafte Erfahrung, die sehr belastend sein kann. Wichtig ist es dann, der Trauer um den Verstorbenen oder die Verstorbene Raum zu geben. Ein entscheidender Baustein in der Trauerarbeit ist die Erinnerung. Sie kann Halt und Kraft verleihen – denn in ihr lebt die verstorbene Person für uns weiter.

erinnern.de: Neues Trauerportal mit modernem Erscheinungsbild

Mit erinnern.de bietet die Augsburger Allgemeine gemeinsam mit ihren Heimatzeitungen eine neue, virtuelle Plattform, um Gedanken und Erinnerungen an einen geliebten Menschen den passenden Rahmen zu geben. Userinnen und User finden mit erinnern.de ein Gedenkportal, das in seiner Funktionalität weit über die Veröffentlichung, das Suchen und das Aufgeben klassischer Traueranzeigen hinausgeht. In einem modernen und zeitgemäßen Erscheinungsbild – ob am Desktop oder mobil – bildet erinnern.de ein breites Informationsangebot rund um das Themenspektrum Rat und Hilfe im Trauerfall ab.

Unter anderem verknüpft ein eigener Ratgeberbereich rund 50 aufwendig recherchierte Artikel, die in die Rubriken Todesfall, Bestattung, Erbe und Vorsorge untergliedert sind. Welche Bestattungsformen gibt es? Mit welchen Kosten sind bei einer Beerdigung zu rechnen? Wie kann ich finanziell vorsorgen? Und wie sieht eigentlich die gesetzliche Erbfolge aus? Auf diese und viele weiteren Fragen liefert erinnern.de Antworten.

Übrigens: Das neue Portal ist nicht nur Anlaufstelle für interessierte Userinnen und User, sondern auch für Dienstleister aus Ihrer Region. Damit wird beispielsweise auch die Suche nach dem richtigen Bestattungsunternehmen oder dem passenden Floristik-Betrieb erleichtert. Auf einen Blick erhält man eine Übersicht der branchentypischen Leistungen und Angebote.

Trauerhilfe auf erinnern.de: Unkomplizierter Experten-Rat

Was in der Trauerarbeit gut- tut, sind Gespräche. Manchmal sind die besten Freunde oder nächsten Verwandten aber nicht sofort greifbar. Hierfür stehen auf erinnern.de Expertinnen und Experten zur Verfügung. Userinnen und User haben dabei die Wahl, ob sie mit diesen per Trauer-Chat oder am Trauerhilfe-Telefon in Kontakt treten möchten.

Mit modernem Erscheinungsbild überzeugt das neue Trauerportal erinnern.de Foto: Screenshot erinnern.de

In solchen Gesprächen treten die Erinnerungen an den geliebten Menschen häufig intensiv hervor. Um diesen einen würdigen Platz einzuräumen, gibt es auf erinnern.de die Möglichkeit, eine individuelle Gedenkseite für den Verstorbenen oder die Verstorbene zu erstellen. Hierzu sind keine Vorkenntnisse nötig. Ein registrierter Angehöriger oder eine registrierte Angehörige kann diese Seite mit Texten und Bildern füllen. Auch der Upload von Videos oder das Abspielen der Lieblingsmusikstücke ist möglich.

Digitale Beileidsbekundungen auf erinnern.de möglich

Wie man seiner Trauer Ausdruck verleihen möchte, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Deshalb bietet das Gedenkportal mehrere Optionen. Dazu gehört das Anzünden einer digitalen Gedenkkerze genauso wie ein persönlicher Kondolenzeintrag an die Hinterbliebenen.

Den Verlust einer nahestehenden Person aufzufangen, ist eine Mammutaufgabe. Viele Aspekte spielen hier eine Rolle, das neue Gedenkportal erinnern.de hat nicht den Anspruch, alle zu erfüllen. Es soll vielmehr Hilfe und Orientierung in dieser so belastenden Situation leisten.

erinnern.de mit E-Mail-Benachrichtigungsfunktion

Optional können sich registrierte Userinnen und User per Mail über Neuigkeiten auf dem Portal informieren. Dabei lässt sich unter anderem lokal eingrenzen, zu welchen Todesfällen man benachrichtigt werden möchte.

erinnern.de: Die Funktionen im Überblick

Über 10.000 Todesanzeigen aus ganz Bayerisch-Schwaben

Komfortable und schnelle Suchfunktion

Online-Aufgabe von Traueranzeigen

Umfangreiche Ratgeberinformationen rund um die Themen Todesfall , Bestattung, Erbe und Vorsorge

, Bestattung, Erbe und Vorsorge Erstellen von Gedenkseiten für Verstorbene (optional mit weiteren Texten, Bildern, Videos oder Lieblingsmusikstücken)

Anzünden von digitalen Gedenkkerzen

Möglichkeit für Kondolenzeinträge

Übersicht regionaler Dienstleister

Trauer-Chat und Trauerhilfe-Telefon mit Experten

Galerie prominenter Todesfälle

E–Mail-Benachrichtigung

Das Gedenkportal der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen: erinnern.de